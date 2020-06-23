爆量酪梨泥＋蝦肉好澎湃！日本超夯SUBWAY「酪梨鮮蝦堡」首度登台

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／SUBWAY官網
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不論你是酪梨控還是蝦控，SUBWAY這款「酪梨鮮蝦堡」絕對能滿足你的味蕾！風靡日本的熱銷冠軍品項「酪梨鮮蝦堡」日前首度登台，還加碼推出「活力鮮蝦堡」及吃得到雙倍蝦肉的「大滿足鮮蝦堡」，鮮甜滋味讓大家吃個過癮！

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主打健康輕食路線的連鎖快餐品牌「SUBWAY」，本次推出鮮蝦堡系列，引進日本超人氣「酪梨鮮蝦堡」，每顆夾上飽滿的蝦肉及蔬菜，搭配特製酪梨泥，清爽香甜堪稱夏季最開胃！另外海味十足的「活力鮮蝦堡」及「大滿足鮮蝦堡」也是海鮮控必吃，尤其大滿足款的兩排鮮蝦，咬下彈牙有嚼勁，簡直太療癒！

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而為了歡慶即日起截至7/31為止，凡到店內用或外帶消費時購買任一口味的「鮮蝦堡系列」，即可用10元加購16OZ容量的「無糖冰紅茶」，濃郁茶香搭配新品蝦堡，吃起來消暑低負擔，期間限定趕快衝一波！

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