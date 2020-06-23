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「楊枝甘露舒芙蕾」切開就爆漿太誘人！台北浮誇系餐廳首推7款港式新品

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／Meat Up提供
圖／Meat Up提供

港式甜點控快筆記！正值芒果季、人氣更為火爆的楊枝甘露，本次升級變身爆漿舒芙蕾啦！位於台北西門町的網美打卡餐廳「Meat Up」，即日起推出7款港式新品，其中強檔莫過於港系口味的舒芙蕾，將3款經典的「楊枝甘露」、「鴛鴦奶茶」及「芒果奶茶」飲料打造成浮誇甜點，讓大家免出國也能享有獨特的異國滋味。

「甜耶耶梳乎厘」楊枝甘露舒芙蕾售價280元，「冬枝冬枝」楊枝甘露190元。圖／Meat Up提供
「甜耶耶梳乎厘」楊枝甘露舒芙蕾售價280元，「冬枝冬枝」楊枝甘露190元。圖／Meat Up提供

「Meat Up」以夢幻舒芙蕾及吸睛餐點聞名，本次港式系列除了有原版楊枝甘露，主打「楊枝甘露舒芙蕾」，以鬆軟的招牌舒芙蕾為基底採用當季新鮮芒果及Q彈茶凍，再淋上特製芒果奶蓋醬及靈魂主角西米露，最後用半顆炙燒葡萄柚點綴，挑戰楊枝甘露甜點最狂極限。

「金燦燦梳乎厘」芒果奶茶舒芙蕾290元，「冬央梳乎厘」鴛鴦奶茶舒芙蕾280元。圖／Meat Up提供
「金燦燦梳乎厘」芒果奶茶舒芙蕾290元，「冬央梳乎厘」鴛鴦奶茶舒芙蕾280元。圖／Meat Up提供

而奶茶控可試試「芒果奶茶舒芙蕾」，同樣使用新鮮芒果，濃郁風味的奶茶醬再加上有嚼勁的黑糖珍珠，口感變得更為豐富。另一款「鴛鴦奶茶舒芙蕾」最特別的是頂端會灑上焦糖脆餅及一球棉花糖，鴛鴦奶茶醬與焦糖融合後的神組合，勢必讓咖啡控上癮。

「夠大碟燉飯」XO醬花枝燉飯290元、「辣酥酥意粉」麻婆豆腐義大利麵220元。圖／Meat Up提供
「夠大碟燉飯」XO醬花枝燉飯290元、「辣酥酥意粉」麻婆豆腐義大利麵220元。圖／Meat Up提供

除了甜品，自然少不了鹹食的存在。店內特別推出2種混搭款品項，喜歡辛香味四溢必點「麻婆豆腐義大利麵」，而「XO醬花枝燉飯」則嚴選香港老字號品牌李錦記XO醬，加上花枝，堪稱飽足系餐點。若懷念茶餐廳最熟悉的西多士，可選擇店內的「西多士早午餐」，每片金磚吐司厚度達8公分，搭配核心靈魂的半熟蛋，劃開後的蛋黃太邪惡，搭配楓糖漿，療癒的一餐就這麼簡單，港式控絕對別錯過啦！

「夏蕙姨早午餐」西多士早午餐為230元。圖／Meat Up提供
「夏蕙姨早午餐」西多士早午餐為230元。圖／Meat Up提供

Meat Up

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓​(西門捷運站6號出口，屈臣氏、亂剪大樓​)

營業時間：週一至週五11:00-22:00​；週六日10:00-22:00

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