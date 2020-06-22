台灣獨有！《角落小夥伴》爆米花桶X套票 6/25開賣鐵粉搶起來！

全台角落小夥伴粉絲與媽媽們注意了！以日本 San-X 的可愛角色系列「角落生物」為主題的動畫電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》，7月10日在台上映，威秀獨家推出限量「爆米花桶造型電影套票」，內含絨毛玩偶爆米花桶，只有台灣才買得到，少女粉絲們別錯過了，家有小粉絲的媽媽也搶起來！

可愛療癒的《角落小夥伴》劇場版日本票房狂賣14億，也是首度躍上大銀幕。電影描述角落小夥伴們被吸進了繪本世界，白熊變成賣火柴的女孩，蜥蜴化身人魚公主，企鵝成了一千零一夜的主角，豬排變成小紅帽後與好友炸蝦期待大野狼把自己吃掉，貓咪則變成害羞的桃太郎…而他們遇到了迷路的「小灰雞」，決定幫助小灰雞一同尋找同伴，展開冒險旅程。

造型電影收藏套票以爆米花桶為造型，可以把小夥伴們拉出來，變成一張張書籤式票卡，爆米花桶正面與背面都有不同的角落小夥伴，套票內含的商品「電影版絨毛玩偶爆米花桶」，為軟萌舒服的提籃式絨毛爆桶，爆桶上印上這次穿著童話故事衣服的小夥伴，提把上還有全新角色小灰雞玩偶．可以帶著爆米花桶來一趟夏日野餐。

角落小夥伴劇場版套票。圖／威秀提供 角落小夥伴劇場版吊卡。圖／威秀提供

角落小夥伴造型電影收藏套票，將於6/25(四)白天營業日起，端午連假第一天開搶於全台威秀影城獨家販售，套票內含2張電影票、雙人餐點與電影版玩偶爆米花桶，另外還贈送一整組的「電影角色吊卡」，有6款角落小夥伴電影角色，粉絲趕快來收藏吧！數量有限售完為止，商品與售價以現場實際公告為準，可上威秀官網查詢。

角落小夥伴電影收藏套票組。圖／威秀提供

哪裡買

【角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友】 電影套票 06/25開賣

套票內容：2張《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》造型電影票

2杯中杯可樂＋1份中份爆米花+1個 電影版玩偶爆米花桶

限定禮物：威秀獨家「電影角色吊卡乙組（6款角色）」

＊售價依各點票價不同，套票活動請見威秀影城官網為準。

＊06/25(四)白天營業日起開始販售(請洽詢各影城)，此套票僅影城現場販售，數量有限賣完為止