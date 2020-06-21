快訊

全民瘋日環食 吉貝國小直播吸逾萬人在線等

影／我國邊境解封？陳時中：單獨島國可能先開放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1元爽吃韓系吐司！韓國超夯早餐店「Isaac Toast&Coffee」台中新店開幕，把握限定優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書
圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書

防疫期間無法出國也不必焦慮，畢竟台灣近年已陸續進駐許多異國本土品牌，讓大家在本地就能安心享用道地美食，而在早餐界中，當然少不了韓國超夯連鎖吐司專賣店「Isaac Toast & Coffee」的插旗。為歡慶全新「台中向上南店」開幕，Issac將於6/24至6/26祭出限定優惠，最低只要1元就能吃到在地特色美味，台中人絕對必衝！

圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書
圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書

從韓國引進的Isaac Toast & Coffee分別在台中、新竹、竹北等地區已各有分店，日前新開的「台中向上南店」處於試營運期間，將於6/24正式開幕起截至6/26，推出連續3日的超狂優惠。每日前30位到店的客人，任選MVP吐司口味只要1元起，優惠方式採第一位1元、第二位2元以此類推，共開放30位，意即最高只要30元就能吃到超人氣韓系吐司！

圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書
圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書

此外，6/27至7/3期間若點購原價115元的「MVP經典培根三明治＋觀音厚奶茶」套餐，可享優惠價89元，限時好康別錯過！

另外畢業生也有獨家福利。Issac即日起推出「畢業快樂活動」，7/31前凡到新竹南大店、竹北成功店、桃園A8店、台中惠來店、台中五常店、台中復興店或善化中山店消費，不限金額即送畢業證書貼紙一張，若集滿三張貼紙及可用59元兌換「MVP經典起司三明治套餐」乙份。值得一提的是，每張貼紙也設有優惠，最高有機會直接加碼「買一送一」，應屆畢業生們走起！

台中向上南店

地址：台中市西區向上南路一段214號

營業時間：06:30-14:00

延伸閱讀：

台北最韓＋最道地「韓式烤肉店」推薦！豬五花必點，加碼在地人生菜包肉法

港點控快衝！點8號蒸籠推車「全品項55元」，限時8天慶端午

吐司 奶茶 早午餐 三明治

相關新聞

1元爽吃韓系吐司！韓國超夯早餐店「Isaac Toast&Coffee」台中新店開幕，把握限定優惠

防疫期間無法出國也不必焦慮，畢竟台灣近年已陸續進駐許多異國本土品牌，讓大家在本地就能安心享用道地美食，而在早餐界中，當然少不了韓國超夯連鎖吐司專賣店「Isaac Toast & Coffee」的插旗。

薄多義全新「幾歲生日送幾隻雞翅、義大利麵免費加麵」優惠！7月壽星吃爆、畢業生也有份

壽星準備進攻雞翅山！6月生日雞翅禮活動還沒結束，義式餐廳「薄多義」已宣佈7月將持續推出「幾歲送幾隻雞翅」活動，本次更配合畢業季，加碼開放2020應屆畢業生「義大利麵免費加麵乙次」優惠，畢業生揪團吃爆！

港點控快衝！點8號蒸籠推車「全品項55元」，限時8天慶端午

農曆五五端午節即將來臨，為了歡慶連假，天蔥國際旗下餐飲紛紛祭出限定優惠，其中港式點心專賣店「點8號」推出「蒸籠推車全品項55元」快閃活動，讓大家連續8天可以爽嗑港點！ 「點8號」販售多款港式料理

台灣吉豚屋推79折「振興套餐」 外帶再送「振興券」

配合政府刺激消費所祭出的三倍券方案，日本最大連鎖豬排店台灣吉豚屋將於6/25~8/31搶先推出第一波解疫振興優惠「夏日振...

別只會加高麗菜！網點名煮泡麵搭「葉菜4霸主」：第一名萬用

方便又美味的泡麵是許多人的宵夜首選，在家煮泡麵時，還可以加點菜和蛋，健康和美味程度都升級。不過究竟加些什麼菜最好吃呢？最多網友點名「葉菜4霸主」。

6／20補班日好康整理包！ 咖啡飲料齊推買一送一、冰淇淋買大送小、星巴克加碼工作天優惠

6/20本周六為端午連假的補班日，在快樂連假出遊前，得先度過不甘心的6/20補班日，為了替上班族加油打氣，超商咖啡、手搖飲料紛紛祭出限時優惠，一口氣為大家整理「買一送一」等好康優惠，想立馬舒緩上班的憂

環球購物中心推十倍放大券 板橋大遠百集合7大人氣甜點

疫情解封帶動民眾消費意願，環球購物中心在振興三倍券發放前，先推出「十倍放大券」活動，即日起至6月24日App會員只要扣5...

周六補班小確幸！7-11限時3天「西西里風檸檬咖啡」第2杯半價　萊爾富指定咖啡買3送3

因端午連假，本周六（6月20日）須補班，為了替上班族、學生們加油打氣，7－ELEVEN即日起至6月20日限時3天推出CI...

吃到飽怎麼吃最划算？他揭秘：保證經理氣到發抖

疫情逐漸趨緩，民眾也重回生活軌道，有些餐廳恢復了以往的人潮，而吃到飽是不少人喜愛的選項，用一種價格，就能把想吃的東西通通吃進肚子，達到滿足感，但是也有人認為吃到飽不划算，因為根本吃不到與價格等值的量，有網友就分析出吃到飽的秘訣，有三個「關鍵」，保證經理氣到發抖。

義美x Sharetea 紅豆粉粿珍珠冰棒 6/19起全聯開賣

夏天是吃冰的季節，義美繼紅豆粉粿冰棒後再添一味，今年夏天與知名手搖飲品牌「Sharetea」聯名合作，在紅豆粉粿冰棒中加入Q彈珍珠，新款「紅豆粉粿珍珠冰棒」6/19(五)於全聯和義美門市開賣，一支冰棒可吃到三種食材，瞄準喜歡有多層次口感的冰品控！

端午連假限定！身份證「6、2、5、4」中任一碼　5折爽吃台中金典酒店Buffet

身份證對對碰又來襲！台中金典酒店五星級自助百匯餐廳「栢麗廳」，日前祭出為期4天的端午連假優惠，凡成人身分證字號對中「6、2、5、4」任一碼，即可享午、晚餐時段半價優惠，快揪同伴們吃爆！ 台中金典

生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

旗下擁有饗饗、饗食天堂、旭集等品牌的「饗賓餐旅」，近期迎來「饗饗」的3週年，因此特別在自助餐檯上新增加成都冒烤鴨、百角蝦...

熱門新聞

逛全聯遇大叔問「幫我看檳榔多少錢」 真相曝光網笑：滿100送2粒

便當店為何常供應紫菜湯？ 網曝「2大關鍵」隨便用都好喝

為何南部潤餅叫做春捲？ 在地人解答：唸法不同

好市多「黑鑽卡」會員新制7月將登場 年消費15萬才回本

麵包與咖啡的世界冠軍聯手　親民價吃到「精品咖啡麵包」

振興三倍券聰明用！買指定Sony電視送「星級飯店食宿券」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。