1元爽吃韓系吐司！韓國超夯早餐店「Isaac Toast&Coffee」台中新店開幕，把握限定優惠

防疫期間無法出國也不必焦慮，畢竟台灣近年已陸續進駐許多異國本土品牌，讓大家在本地就能安心享用道地美食，而在早餐界中，當然少不了韓國超夯連鎖吐司專賣店「Isaac Toast & Coffee」的插旗。為歡慶全新「台中向上南店」開幕，Issac將於6/24至6/26祭出限定優惠，最低只要1元就能吃到在地特色美味，台中人絕對必衝！

圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書

從韓國引進的Isaac Toast & Coffee分別在台中、新竹、竹北等地區已各有分店，日前新開的「台中向上南店」處於試營運期間，將於6/24正式開幕起截至6/26，推出連續3日的超狂優惠。每日前30位到店的客人，任選MVP吐司口味只要1元起，優惠方式採第一位1元、第二位2元以此類推，共開放30位，意即最高只要30元就能吃到超人氣韓系吐司！

圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書

此外，6/27至7/3期間若點購原價115元的「MVP經典培根三明治＋觀音厚奶茶」套餐，可享優惠價89元，限時好康別錯過！

另外畢業生也有獨家福利。Issac即日起推出「畢業快樂活動」，7/31前凡到新竹南大店、竹北成功店、桃園A8店、台中惠來店、台中五常店、台中復興店或善化中山店消費，不限金額即送畢業證書貼紙一張，若集滿三張貼紙及可用59元兌換「MVP經典起司三明治套餐」乙份。值得一提的是，每張貼紙也設有優惠，最高有機會直接加碼「買一送一」，應屆畢業生們走起！

台中向上南店

地址：台中市西區向上南路一段214號

營業時間：06:30-14:00

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