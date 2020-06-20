薄多義全新「幾歲生日送幾隻雞翅、義大利麵免費加麵」優惠！7月壽星吃爆、畢業生也有份

壽星準備進攻雞翅山！6月生日雞翅禮活動還沒結束，義式餐廳「薄多義」已宣佈7月將持續推出「幾歲送幾隻雞翅」活動，本次更配合畢業季，加碼開放2020應屆畢業生「義大利麵免費加麵乙次」優惠，畢業生揪團吃爆！

圖／環球購物中心提供

薄多義7月祭出壽星雞翅禮活動，只要四人或以上同行，扣除生日當天、提前至少三天以上致電預訂，當日壽星到店即可免費享「幾歲送幾隻雞翅」好康！每桌限兌換一份生日禮，全台各家分店每日僅限量提供15組，建議越早打電話預訂越保險。另外也提醒大家，若用餐人數未滿四人，低消需滿800元，其餘則為每人低消兩百元（不含服務費）。

除此，畢業生也有限定福利！6/22至7/13間，不分年齡層、全國2020應屆畢業生到店用餐及完成指定步驟，點購義大利麵即可享免費加麵1次！只要出示畢業證書正本或電子檔，抑或是選擇穿著學士服至門市，並發布Instagram限時動態標記薄多義、標籤註明「#義起加麵有加持」，即可加麵不加錢，吃得更豐盛、飽足！

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