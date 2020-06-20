港點控快衝！點8號蒸籠推車「全品項55元」，限時8天慶端午
農曆五五端午節即將來臨，為了歡慶連假，天蔥國際旗下餐飲紛紛祭出限定優惠，其中港式點心專賣店「點8號」推出「蒸籠推車全品項55元」快閃活動，讓大家連續8天可以爽嗑港點！
「點8號」販售多款港式料理，其中現點現蒸的點心價格百元有找，如今開放蒸籠推車點心55元價位，每籠現省43元，超適合嚐鮮一波！6/21起至6/28為止，凡到店內用，即能享有「蒸籠推車港點均一價55元」的優惠，蒸籠推車含蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、經典魚翅餃、點8翡翠餃、豉汁蒸鳳爪、萌鼠流沙包、黃色小鴨包、黑金流沙包、蠔皇叉燒包等，各式品項通通只要55元。
另外，喜滋客廚房及天蔥牛排也同步推出「五五折瘋一夏」活動，6/21到6/28只要到店點購任一310元(含)以上主餐，即可享「厚切肋眼牛排」、「酥脆法式雞腿」或「嫩煎櫻桃鴨胸」三選一55折優惠，這個連假就揪團一起犒賞自己吧！
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