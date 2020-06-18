6／20補班日好康整理包！ 咖啡飲料齊推買一送一、冰淇淋買大送小、星巴克加碼工作天優惠

6/20本周六為端午連假的補班日，在快樂連假出遊前，得先度過不甘心的6/20補班日，為了替上班族加油打氣，超商咖啡、手搖飲料紛紛祭出限時優惠，一口氣為大家整理「買一送一」等好康優惠，想立馬舒緩上班的憂鬱心情，快收藏分享這一篇！

6月20日補班日咖啡飲品好康懶人包：(持續更新)

7－ELEVEN

即日起至6月20日限時3天推出CITY CAFE「西西里風檸檬氣泡咖啡」（原價80元）、「西西里風檸檬咖啡」（原價75元）同品項第2杯半價，可於7－ELEVEN官方LINE、App及IG領取兌換序號享優惠，CITY TEA現萃茶「冰淇淋紅茶」（原價65元）即日起至7月5日也可享第2杯半價。

全家便利商店

全家便利商店App商品預售也將於6月20日補班日推出「大杯冰西西里咖啡」2杯特價88元的單日限時優惠活動，全家便利商店會員每人限購一組。

萊爾富

即日起至6月30日Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡可享同品項「買3杯送3杯」優惠。

丹堤咖啡

丹堤咖啡針對6/20補班日，推出「努力生活不孤單」買一送一快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示APP、FB或LINE指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品「買一送一」的限時優惠。

圖／丹堤咖啡提供

伯朗咖啡館

伯朗咖啡館除了指定午晚套餐買一送一活動與每周一的會員飲品分享日之外，針對6/20補班日也推飲品不限品項買一送一，外帶與店內飲用皆同享優惠。

圖／伯朗咖啡館提供

鮮茶道

鮮茶道補班日當日推出｢藍莓果茶」 喝一波，限定買1送1優惠，每人每次限購2組、外送不適用，希望幫助上班族們補班也有小確幸。

圖／鮮茶道提供

COLD STONE

COLD STONE推出「補班沁涼一夏」活動，自6/19起至6/21連續3天，凡至全台門市購買大杯冰淇淋即可免費再領小杯冰淇淋一杯，但需提醒不含脆餅、桶裝等款式。

圖／COLD STONE提供

奎克咖啡

奎克咖啡於6/20補班日推出「LINE@好友振醒券」，至7月5日止，加入奎克LINE好友(@cuiqu)，憑優惠券至全台奎克咖啡門市，連續16天，外帶相同品項、容量及冷熱的咖啡即享第2杯20元。

圖／奎克咖啡提供

星巴克

星巴克限定6月份最後2次的周一周二，從6/22起至6/23，以及6/29至6/30期間，祭出「黑咖啡happy hour」，優惠當天從上午10點至下午2點，單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待，相信能療癒上班族補班、放假後首日工作天的心情。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

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