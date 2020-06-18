義美x Sharetea 紅豆粉粿珍珠冰棒 6/19起全聯開賣

疫情逐漸趨緩，民眾也重回生活軌道，有些餐廳恢復了以往的人潮，而吃到飽是不少人喜愛的選項，用一種價格，就能把想吃的東西通通吃進肚子，達到滿足感，但是也有人認為吃到飽不划算，因為根本吃不到與價格等值的量，有網友就分析出吃到飽的秘訣，有三個「關鍵」，保證經理氣到發抖。

2020-06-18 12:38