聽新聞
test
0:00 / 0:00
義美x Sharetea 紅豆粉粿珍珠冰棒 6/19起全聯開賣
夏天是吃冰的季節，義美繼紅豆粉粿冰棒後再添一味，今年夏天與知名手搖飲品牌「Sharetea」聯名合作，在紅豆粉粿冰棒中加入Q彈珍珠，新款「紅豆粉粿珍珠冰棒」6/19(五)於全聯和義美門市開賣，一支冰棒可吃到三種食材，瞄準喜歡有多層次口感的冰品控！
而Sharetea飲料門市也在在6/19(五)同步開賣3款「喇枝系列」飲品，分別是「紅茶喇枝」、「奶茶喇枝」、「喇不了枝」，將整支紅豆粉粿珍珠聯名冰棒，豪邁浸入Sharetea的經典紅茶與奶茶中，享受茶飲又能感受冰淇淋茶般的濃郁；以及把冰棒還原的「喇不了枝」手搖飲，讓手搖飲控享口感又清涼一夏。
「紅豆粉粿珍珠冰棒」6/19(五)起在全台全聯、義美門市販售，5支嚐鮮價為119元。Sharetea手搖飲「紅茶喇枝」、「奶茶喇枝」單杯55元、「喇不了枝」60元。
哪裡吃
義美x Sharetea「紅豆粉粿珍珠冰棒」
6/19(五)起全聯、義美門市販售
5支裝嚐鮮價119元
Sharetea 「喇枝系列」飲品
55~60元
以上商品售價僅供參考，如有更動以店家和門市現場公布為準
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言