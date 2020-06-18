快訊

新增1名境外移入個案 指揮中心今15:00臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義美x Sharetea 紅豆粉粿珍珠冰棒 6/19起全聯開賣

聯合新聞網 / 文／Eva
義美X Sharetea紅豆粉粿珍珠冰棒。圖／Sharetea提供
義美X Sharetea紅豆粉粿珍珠冰棒。圖／Sharetea提供

夏天是吃冰的季節，義美繼紅豆粉粿冰棒後再添一味，今年夏天與知名手搖飲品牌「Sharetea」聯名合作，在紅豆粉粿冰棒中加入Q彈珍珠，新款「紅豆粉粿珍珠冰棒」6/19(五)於全聯和義美門市開賣，一支冰棒可吃到三種食材，瞄準喜歡有多層次口感的冰品控！

而Sharetea飲料門市也在在6/19(五)同步開賣3款「喇枝系列」飲品，分別是「紅茶喇枝」、「奶茶喇枝」、「喇不了枝」，將整支紅豆粉粿珍珠聯名冰棒，豪邁浸入Sharetea的經典紅茶與奶茶中，享受茶飲又能感受冰淇淋茶般的濃郁；以及把冰棒還原的「喇不了枝」手搖飲，讓手搖飲控享口感又清涼一夏。

Sharetea同步開賣三款「喇枝系列」飲品。圖／Sharetea提供
Sharetea同步開賣三款「喇枝系列」飲品。圖／Sharetea提供

「紅豆粉粿珍珠冰棒」6/19(五)起在全台全聯、義美門市販售，5支嚐鮮價為119元。Sharetea手搖飲「紅茶喇枝」、「奶茶喇枝」單杯55元、「喇不了枝」60元。

Sharetea同步開賣三款「喇枝系列」飲品。圖／Sharetea提供
Sharetea同步開賣三款「喇枝系列」飲品。圖／Sharetea提供

哪裡吃

義美x Sharetea「紅豆粉粿珍珠冰棒」

6/19(五)起全聯、義美門市販售

5支裝嚐鮮價119元

Sharetea 「喇枝系列」飲品

55~60元

以上商品售價僅供參考，如有更動以店家和門市現場公布為準

奶茶 冰品

相關新聞

環球購物中心推十倍放大券 板橋大遠百集合7大人氣甜點

疫情解封帶動民眾消費意願，環球購物中心在振興三倍券發放前，先推出「十倍放大券」活動，即日起至6月24日App會員只要扣5...

周六補班小確幸！7-11限時3天「西西里風檸檬咖啡」第2杯半價　萊爾富指定咖啡買3送3

因端午連假，本周六（6月20日）須補班，為了替上班族、學生們加油打氣，7－ELEVEN即日起至6月20日限時3天推出CI...

吃到飽怎麼吃最划算？他揭秘：保證經理氣到發抖

疫情逐漸趨緩，民眾也重回生活軌道，有些餐廳恢復了以往的人潮，而吃到飽是不少人喜愛的選項，用一種價格，就能把想吃的東西通通吃進肚子，達到滿足感，但是也有人認為吃到飽不划算，因為根本吃不到與價格等值的量，有網友就分析出吃到飽的秘訣，有三個「關鍵」，保證經理氣到發抖。

義美x Sharetea 紅豆粉粿珍珠冰棒 6/19起全聯開賣

夏天是吃冰的季節，義美繼紅豆粉粿冰棒後再添一味，今年夏天與知名手搖飲品牌「Sharetea」聯名合作，在紅豆粉粿冰棒中加入Q彈珍珠，新款「紅豆粉粿珍珠冰棒」6/19(五)於全聯和義美門市開賣，一支冰棒可吃到三種食材，瞄準喜歡有多層次口感的冰品控！

端午連假限定！身份證「6、2、5、4」中任一碼　5折爽吃台中金典酒店Buffet

身份證對對碰又來襲！台中金典酒店五星級自助百匯餐廳「栢麗廳」，日前祭出為期4天的端午連假優惠，凡成人身分證字號對中「6、2、5、4」任一碼，即可享午、晚餐時段半價優惠，快揪同伴們吃爆！ 台中金典

生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

旗下擁有饗饗、饗食天堂、旭集等品牌的「饗賓餐旅」，近期迎來「饗饗」的3週年，因此特別在自助餐檯上新增加成都冒烤鴨、百角蝦...

消費滿千送3千＋壽星199支雞翅免費嗑！千葉「3品牌振興優惠」懶人包

振興3倍券7月開跑，各大業者也紛紛祭出各大配合方案吸引消費。千葉餐飲旗下3大品牌則同步祭出多款優惠，透過現金折抵好康、壽星優惠，一次滿足火鍋控或義式料理愛好者。 陽光皇后：消費滿千贈3千折價券

6月20日補班日丹堤飲品「買1送1」 7月加碼「三倍奉還」

台灣疫情日漸趨緩，餐旅業者與民眾都準備迎接下周來臨的端午節連續假期，但在規劃連假出遊前，還是得先度過不甘心的6/20補班...

天氣有夠熱！童年滋味「小美雪凍冰淇淋系列」手搖飲6/17開賣

這幾天天氣爆熱，有沒有快要被炎熱驕陽熱昏了？手搖飲品牌一芳水果茶，今年夏天推出新款「小美雪凍冰淇淋系列」飲品，在手搖飲中豪氣加入超過整盒份量的小美黃杯「小美頂級香草冰淇淋」，甜蜜中帶有濃醇香草滋味，充滿兒時甜蜜，預定6/17開賣。

人與人的體驗空間！陳艾熙咖啡廳《花癒》首波端午節禮盒以「粽」療癒人心

經歷百年的歷史，大稻埕保留紅磚洋樓、閩南式的矮房建築，替台北街頭增添一抹復古懷舊氣質，近幾年文青小店進駐，吸引國際遊客朝聖，體驗新舊交疊的台式文化。《花癒Flower Read》咖啡廳有著特別文青的名

網紅娘娘砲轟「臉塗黑」扮泰國人！「日出茶太」遭網友洗版：充滿歧視

「反種族歧視」是近期國際間越來越重視的重大議題，而膚色、五官、口音等特徵，也往往容易會成為操弄種族歧視的刻板印象。近期泰...

拉麵控爆衝！「麵屋一燈」人氣拉麵買1送1回歸，最狂振興優惠券快收下

日本東京拉麵霸主「麵屋一燈」2016年首度進駐台灣，如今已是許多在台拉麵控的心頭好。繼5月首波振興優惠券，本次6月好康升級回歸，預計在全台分店祭出拉麵買一送一、第二碗半價和各式小菜優惠價，用高CP值的

熱門新聞

竹筍如何處理才不會苦？ 內行曝密技：錯了就沒救

便當店配菜霸主為何？ 發文者大推一菜色「健康又好吃」

端午連假限定！身份證「6、2、5、4」中任一碼　5折爽吃台中金典酒店Buffet

吃到飽怎麼吃最划算？他揭秘：保證經理氣到發抖

烤玉米賣多少合理？ 農夫揭成本曝公道定價

全聯We Sweet芒果季！獨家販售吳寶春芒果米蘭麵包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。