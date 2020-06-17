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端午連假限定！身份證「6、2、5、4」中任一碼　5折爽吃台中金典酒店Buffet

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
台中金典酒店祭出端午優惠，連假期間比照假日價位。圖／台中金典酒店官網
台中金典酒店祭出端午優惠，連假期間比照假日價位。圖／台中金典酒店官網

身份證對對碰又來襲！台中金典酒店五星級自助百匯餐廳「栢麗廳」，日前祭出為期4天的端午連假優惠，凡成人身分證字號對中「6、2、5、4」任一碼，即可享午、晚餐時段半價優惠，快揪同伴們吃爆！

圖／台中金典酒店官網
圖／台中金典酒店官網

台中金典酒店自助BUFFET提供現切牛排、各式海鮮、壽司吧等，疫情期間暫時調整為週五至週日開放。而配合即將來臨的端午連假，特別從6/25起開放，截至6/28連續四天提供優惠活動，只要身分證含「6、2、5、4」任一碼，即可用原價的5折好康，於午餐或晚餐時段享用豐富的一餐，想吃的人建議盡早訂位啦！

圖／台中金典酒店官網
圖／台中金典酒店官網

搶不到的人也別難過，栢麗廳將於7/15起至9/24止推出期間限定「港點無限放題」，活動期間每週三、週四於晚餐時段到店用餐，可用每位499元+10%元的價位，盡情享用經典港式點心，像是燒賣、蘿蔔糕、流沙包、鼓汁排骨、叉燒拼盤等，港式料理愛好者準備出發！而配合振興三倍券開跑，大家可同步使用1000元票券，抵用2客下午茶、2客499港點或午晚餐任選1客。

台中金典酒店 栢麗廳

地址：台中市西區健行路1049號(台灣大道路口)12F

5折優惠適用用餐時段：午餐11:30-14:00、晚餐18:00-21:00

假日價位：午晚餐1280元+10%

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