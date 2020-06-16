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消費滿千送3千＋壽星199支雞翅免費嗑！千葉「3品牌振興優惠」懶人包

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
所有優惠活動無法與其它優惠併用。圖／千葉餐飲提供
所有優惠活動無法與其它優惠併用。圖／千葉餐飲提供

振興3倍券7月開跑，各大業者也紛紛祭出各大配合方案吸引消費。千葉餐飲旗下3大品牌則同步祭出多款優惠，透過現金折抵好康、壽星優惠，一次滿足火鍋控或義式料理愛好者。

陽光皇后：消費滿千贈3千折價券

當月壽星只要符合資格即可轉動「生日風火輪」，輪盤每格都設有獎，最高可免費嗑199支雞翅。圖／千葉餐飲提供
當月壽星只要符合資格即可轉動「生日風火輪」，輪盤每格都設有獎，最高可免費嗑199支雞翅。圖／千葉餐飲提供

陽光皇后美食餐廳7/1起截至8/15推出超狂活動，只要消費滿千即免費贈送價值3000元商品折價券，隔日起即可使用。但提醒大家，記得依照券面標註的使用日期，兌換指定消費套餐。另外商品折價券只限內用，優惠無法併用。

此外，炸雞控絕對不能錯過6月已開跑的最狂壽星優惠。即日起至7/31，當月壽星只要4人同行，提前一天致電預約，壽星本人即可參加「生日風火輪」活動。輪盤每格皆有獎，最高有機會轉到199支雞翅免費吃！

千葉火鍋：消費滿千贈300元折價券

壽星活動及300元回饋不適用千葉火鍋-西門町店，消費滿千須使用1張以上3倍實體券。圖／千葉餐飲提供
壽星活動及300元回饋不適用千葉火鍋-西門町店，消費滿千須使用1張以上3倍實體券。圖／千葉餐飲提供

吃到飽鍋控注意啦，7/15起至8/31為止，凡持振興3倍券至千葉火鍋門市消費，滿千即贈300元折價券，限下次消費使用且僅供成人原價消費使用，每鍋限用一張。

另外，千葉火鍋7月再度釋出「當月壽星最低5折優惠活動」，即日起截至7/31，本人至全台千葉火鍋可享75折優惠，若持享味卡則能以半價優惠爽吃。若持學生證預約用餐，只要滿7人原價消費可享1人免費，唯不適用於新千葉火鍋西門町店。

鼎盛十里：消費滿千送500元折價券

鼎盛十里鍋物鍋物288元起，免收服務費。圖／千葉餐飲提供
鼎盛十里鍋物鍋物288元起，免收服務費。圖／千葉餐飲提供

主打精緻個人鍋物的「鼎盛十里鍋物」與中式料理餐廳「十里食.私房菜」，6/20起聯手推出「消費滿千送500現金折抵券」。折價券可於下次消費使用，單筆消費達800元可使用100元折價券乙張，消費1600元可使用2張，以此類推，使用期限截至9/15。

鼎盛十里鍋物鍋物288元起，免收服務費。圖／千葉餐飲提供
鼎盛十里鍋物鍋物288元起，免收服務費。圖／千葉餐飲提供

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