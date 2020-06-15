天氣有夠熱！童年滋味「小美雪凍冰淇淋系列」手搖飲6/17開賣

﻿image source：湖口老街第二代文／歐母蛋美食就是吃不膩啦！這次小編要跟大家介紹位在新竹湖口老街裡面的特色料理，你有看過「用蘿蔔糕做成的披薩」、「客家福菜風味的丸子」、「用黑漆漆的肉醬拌米苔

2020-06-10 09:32