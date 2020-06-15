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這項產品在歐美出現恐慌性購買 台灣獲利深

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天氣有夠熱！童年滋味「小美雪凍冰淇淋系列」手搖飲6/17開賣

聯合新聞網 / 文／Eva
圖／一芳提供
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這幾天天氣爆熱，有沒有快要被炎熱驕陽熱昏了？手搖飲品牌一芳水果茶，今年夏天推出新款「小美雪凍冰淇淋系列」飲品，在手搖飲中豪氣加入超過整盒份量的小美黃杯「小美頂級香草冰淇淋」，甜蜜中帶有濃醇香草滋味，充滿兒時甜蜜，預定6/17開賣。

圖／一芳提供
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成立75年的小美冰淇淋的香草冰淇淋，是從小到大的經典滋味，這次一芳新手搖飲共有5款冰淇淋飲品可選擇，包括小美雪凍紅茶(冰淇淋紅茶)、小美雪凍芒果露、小美雪凍烏龍茶、小美雪凍青茶、小美雪凍綠茶，呼喚冰品控與手搖飲控嘗鮮，此款新品為夏日限定，6月17日以後可在門市購買，相關資訊可上業者官網查詢。

圖／一芳提供
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哪裡喝

全台一芳門市

一芳x小美雪凍冰淇淋系列

小美雪凍紅茶／綠茶／烏龍／青茶35(M)40(L)

小美雪凍芒果露75(M)85(L)

售價僅供參考，如有更動以門市現場公告為準

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