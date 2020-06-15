人與人的體驗空間！陳艾熙咖啡廳《花癒》首波端午節禮盒以「粽」療癒人心

經歷百年的歷史，大稻埕保留紅磚洋樓、閩南式的矮房建築，替台北街頭增添一抹復古懷舊氣質，近幾年文青小店進駐，吸引國際遊客朝聖，體驗新舊交疊的台式文化。《花癒Flower Read》咖啡廳有著特別文青的名字，以花療癒，以花寄情，店內暈黃的燈是給人慵懶的閒散感，各種色調的沙發椅和矮桌取代制式餐桌椅，花草手繪的牆面與錯落的植栽飾品，餐點中以各種食用花裝盤，在在呼應著店名的自然療癒意涵。

這間小巧的咖啡廳其實是陳艾熙準備已久的構想：「想要創造一個舒服的環境，讓人與人之間可以有實際的接觸，就像實體的臉書「社團」一樣，讓志同道合的人們有美好的交流空間。」說起開店的夢想，艾熙更像是在剖析自己這幾年的人生轉折一樣，26歲時生了場大病，在那之後陷入長達兩年的低潮與谷底。事物總是有一體兩面，她意外得到可貴的機會，仔細思考自我價值和未來，她也才能夠看透演藝圈無比制約的評斷標準，放下自己對於外表過度的執著，轉而培養和學習更多元的事物，包括理財、創業、創意研發，以及她的初心甜點。 圖／花癒 Flower Read

今年初風風火火準備開店試營運，卻不巧迎來不速之客：疫情。計劃趕不上變化，原先預設的第一波宣傳要針對往來大稻埕迪化街的觀光客們，疫情嚴峻時，觀光客消失，該怎麼辦呢？陳艾熙輕鬆的說：「這時就發現我在演藝圈培養的快速應變能力派上用場了。」遇到困難，快速釐清現狀，思考對策。如果整個社會都陷入擔憂的情緒，那我們最需要的或許不是歡愉奇巧的玩樂，我們需要的是美好的療癒空間。

療癒，就成為《花癒》最重要的主軸。圍繞在花草自然植栽對人的舒心作用，陳艾熙也結合《艾熙的減重甜點》中對自然飲食與療癒甜點的看法，開發出一道道具有《花癒》特色的菜單。她對天然食材的講究可以從花草茶的製成中看到，譬如花草就是直接從迪化街蔘藥行批入得整棵花草；而她特別推薦的店內主打飲品Moon Milk月亮牛奶，其實還是她當觀光客時一試驚為天人，之後便想將這種飲品融入自己的菜單中，月亮牛奶其實正是溫牛奶搭配特條香料，依據不同的香料，能調和不同症狀，療癒身，也療癒心。

經過一番波折與試營運後，《花癒》終於迎來首波禮盒企劃，強調行銷必定不能脫離品牌核心的艾熙，在這次的粽子禮盒中為了實現對環境友善的包裝，甚至選用了可以永續利用的藤編盒，讓這樣季節性的禮品，不再是快消商品吃完就丟，也可以成為收納擺飾的器皿。禮盒中有傳統鹹粽與特製甜粽，結合中式及法式創意。鹹粽保留了傳統風味，並在肉材上也提供了雞豬牛三種選擇，最值得一提的花癒甜粽，用法式甜點可麗露並用甜粽包裝起來，是極少見的中法式創意結合。

花癒 Flower Read店鋪資訊

地址：台北市大同區迪化街一段72巷8弄2號