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拉麵控爆衝！「麵屋一燈」人氣拉麵買1送1回歸，最狂振興優惠券快收下

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／麵屋一燈 Menya Itto Taiwan官方臉書
圖／麵屋一燈 Menya Itto Taiwan官方臉書

日本東京拉麵霸主「麵屋一燈」2016年首度進駐台灣，如今已是許多在台拉麵控的心頭好。繼5月首波振興優惠券，本次6月好康升級回歸，預計在全台分店祭出拉麵買一送一、第二碗半價和各式小菜優惠價，用高CP值的優惠，讓大家飽餐一頓之餘也能輕鬆省荷包！

圖／麵屋一燈 Menya Itto Taiwan官方臉書
圖／麵屋一燈 Menya Itto Taiwan官方臉書

「麵屋一燈」將於6/15至6/30期間推出「振興優惠券第2彈」，其中最大亮點莫過於6/22限定一日的指定品項「買一送一」活動。活動當天至麵屋一燈，點餐前出示優惠券，可享原價330元的「濃厚魚介拉麵特製」買一送一，桃園豚骨一燈則為「黃金白豚拉麵」買一送一，而凡誠品信義麵屋一燈Express可享「蒜香豚骨拉麵」買大碗送中碗，等於現省108元超划算！

圖／麵屋一燈 Menya Itto Taiwan官方臉書
圖／麵屋一燈 Menya Itto Taiwan官方臉書

日式料理愛好者6月底前可揪朋友，到鄰近門市一起使用此電子票券特定優惠，因為除了買一送一，優惠券還有像是「炙燒梅花丼」第二碗半價、大碗蒜香豚骨拉麵特價促銷、銅板價的人氣配菜等供選擇。提醒大家，如欲使用優惠需要點購拉麵，並在點餐前出示圖檔。每人每次限用振興券的乙張優惠，並不得與其他優惠併用。

圖／麵屋一燈 Menya Itto Taiwan官方臉書
圖／麵屋一燈 Menya Itto Taiwan官方臉書

麵屋一燈 分店資訊

麵屋一燈地址：台北市中山區南京東路一段 29 號（6/22濃厚魚介拉麵特製買一送一）

豚骨一燈地址：桃園台茂購物中心 5F（6/22黃金白豚拉麵買一送一）

麵屋一燈Express地址：台北誠品信義店 B2 美食街（6/22蒜香豚骨拉麵買大碗送中碗)

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