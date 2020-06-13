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天天吃最划算！「發起人肉骨茶」買一送一、集滿6字「砂鍋炒豬雜、滷豬腳」免費吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
集點活動1週7天每日對應一字：週一「發」、週二「起」、週三「人」、週四「肉」、週五「骨」、週六日「茶」。圖／發起人肉骨茶提供
集點活動1週7天每日對應一字：週一「發」、週二「起」、週三「人」、週四「肉」、週五「骨」、週六日「茶」。圖／發起人肉骨茶提供

來自新加坡的人氣名店「發起人肉骨茶」去年首度來台展店，6/15起推出不限量的「買豬腳送滷味」和一週7天集點樂優惠等。集章活動為只要湊齊「發起人肉骨茶」其中3字，即可用80元加購2道招牌小菜，若成功集滿6字，則可免費享用道地必吃的「砂鍋炒豬雜」、「星城滷豬腳」等料理！

活動期間內點購原價200元「星城滷豬腳」即送一份原價160元「滷大腸頭粉腸」，相當於下殺55折。圖／發起人肉骨茶提供
活動期間內點購原價200元「星城滷豬腳」即送一份原價160元「滷大腸頭粉腸」，相當於下殺55折。圖／發起人肉骨茶提供

發起人肉骨茶為新加坡備受喜愛的肉骨茶專賣店之一，首家台灣分店插旗信義，近日推出一連串好康。6/15起至10/31，凡到店消費，不論內用、外帶滿額150元，即可獲得當日指定蓋章。集點卡每人一張，一週7天集章活動中，每日對應一印章，週一「發」、週二「起」、週三「人」、週四「肉」、週五「骨」、週六日「茶」。

活動期間蓋滿「發起人肉骨茶」六個字，即可從原價249元「砂鍋炒豬雜」、原價259元「清蒸上等鱈魚」及「星城滷豬腳」中三選一免費吃！集滿3個字，消費任一湯品則可以80元加購A區及B區的特色小菜或飲品。

期間限定新菜拼盤組合「星城經典滷水拼盤」特價149元，可一次吃得到星城滷豬腳、滷大腸頭、滷粉腸以及香米飯。圖／發起人肉骨茶提供
期間限定新菜拼盤組合「星城經典滷水拼盤」特價149元，可一次吃得到星城滷豬腳、滷大腸頭、滷粉腸以及香米飯。圖／發起人肉骨茶提供

不僅如此，發起人6/15至7/8也推出買一送一活動，期間內凡點購「星城滷豬腳」就送一份「滷大腸頭粉腸」，買幾份就送幾份，讓饕客爽加菜！另外，期間限定新菜拼盤組合「星城經典滷水拼盤」，新品「豬腳麵線」則用99元即可吃得到。

活動期限內同步加碼全天候外帶專屬優惠，「星城滷豬腳」原價200元外帶價150元；「滷大腸頭粉腸」原價160元外帶價139元；「滷大腸頭」原價160元外帶價119元，帶回家和家人一次享用更划算。

發起人肉骨茶店內設有招牌「明星牆」，其中周潤發、周杰倫、蕭敬騰等巨星都是發起人肉骨茶的愛好者。圖／發起人肉骨茶提供
發起人肉骨茶店內設有招牌「明星牆」，其中周潤發、周杰倫、蕭敬騰等巨星都是發起人肉骨茶的愛好者。圖／發起人肉骨茶提供

發起人肉骨茶ATT 4 Fun店

地址：台北市信義區松壽路12號5F

營業時間：週日至週四11:00-22:00；週五六11:00-23:00

集點活動小菜加價購：集滿3字可用80元加價購A區菜色：蝦醬雞翅3支、招牌三色蛋、黃金豆腐4塊三選一；B區星城滷花干、蠔油芥蘭、功夫茶一壺、蠔油豆芽、薏米水擇一。

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