蘆洲人必衝！全新「天蔥Mr.Onion」推359元披薩＋炸雞吃到飽，加碼4人同行1人免費

新北蘆洲人站出來，喜歡美式料理的你絕對不能錯過這波披薩、炸雞吃到飽！天蔥餐飲集團旗下的招牌牛排店「Mr.Onion」，日前轉型為吃到飽專賣店，開幕期間更推出「4人同行1人免費」優惠，即日起截至6/21都可揪團盡享吃到飽活動！

圖／天蔥Mr.Onion提供

「天蔥Mr.Onion」本次針對年輕家庭客群，特別將菜單升級，選擇徐匯店作為全新吃到飽型態開幕，讓饕客能以359元起的價位爽吃美式吃到飽。品牌一口次研發13種口味的披薩，還有炸雞控也能吃爆酥脆的原味炸雞，不限量供應讓大家吃個過癮。值得一提的是，正式用餐前每桌都會先送上滿滿一籃的「鹽酥雞炸物拼盤」，用台灣味的開胃菜開啟美好大餐！

圖／天蔥Mr.Onion提供

圖／天蔥Mr.Onion提供

即日起至6/21為止，凡到天蔥Mr.Onion蘆洲徐匯店用餐，即可享「4人同行1人免費」。其中主打的披薩分為三大種類，喜愛經典款的有瑪格麗特、熱帶風夏威夷、青醬野菇蛋蛋、拿破崙焗烤蟹肉、和風章魚燒可選擇；豐富特色食材風味的蒜蒜煙燻鴨胸、韓式泡菜燒肉、剝皮辣椒雞米花、BBQ碳燒豬肉、辣味墨西哥也適合嘗鮮；還有三款甜口味的濃情巧克力香蕉、戀戀紅豆麻糬、肉桂蜜蘋果，當甜點吃太幸福。

開幕期間每日隨機出餐，讓吃到飽控體驗不同款驚喜，同時假日餐點上也保留了排餐類型，想要吃得更加豐盛也可事先加價升級，喜歡的人立馬帶家人、好友出發吃一波吧！

圖／天蔥Mr.Onion提供

天蔥Mr.Onion 蘆洲徐匯店

地址：新北市蘆洲區中山一路8號4F（徐匯廣場）

營業時間：11:00-21:30

收費標準：平日午餐359元；平日晚餐、假日全天399元（額外均收10%服務費）

延伸閱讀：

．450元韓式燒肉吃到飽！「高麗園銅盤烤肉」插旗中壢，「4人同行1人免費」必衝

．生魚片丼飯、定食任搭！「百八魚場」6月全面買一送一，限定一日必吃爆