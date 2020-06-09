生魚片丼飯、定食任搭！「百八魚場」6月全面買一送一，限定一日必吃爆

饕客快衝！主打平價優質日式料理的「百八魚場」，6月推出限定一日「買一送一」優惠，凡在6/18（四）至全台門市用餐，點購任何主餐，即可享買一送一好康。

街邊店門市將於15:00至17:00午休，午餐現場候位至14:30、晚餐時段候位至20:30。（三創、重北、統領店除外）。圖／百八魚場FB

百八魚場將每月18日設為「百八品牌日」，本次買一送一活動於6月重磅回歸，6/18當天到店消費任何主餐，全面買一送一。主餐包含所有定食、丼飯及握壽司盤，像是新鮮生魚片丼飯、酥炸豬排定食、烤鰻魚等，皆可不限同品項隨喜好任意混搭，惟會以價高者計價，帳單以桌為單位，最後酌收10%服務費。

街邊店門市將於15:00至17:00午休，午餐現場候位至14:30、晚餐時段候位至20:30。（三創、重北、統領店除外）。圖／百八魚場FB

另外百八魚場統領門市也獨家祭出優惠，6/11至6/28活動期間，凡到店消費主餐，即可用35元超值價加購人氣新品「稻香鰹魚握壽司」兩貫，期間限定售完為止，壽司控準備吃爆！

統領門市釋出獨家優惠，6/11至6/28期間，凡到店消費主餐，可用35元加購新品「稻香鰹魚握壽司」。圖／百八魚場官網

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