快訊

金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

韓國瑜遭罷免不提訴訟 謝龍介爆原因

生魚片丼飯、定食任搭！「百八魚場」6月全面買一送一，限定一日必吃爆

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
百八魚場6月品牌日優惠活動限內用，不提供打包服務。圖／百八魚場FB
百八魚場6月品牌日優惠活動限內用，不提供打包服務。圖／百八魚場FB

饕客快衝！主打平價優質日式料理的「百八魚場」，6月推出限定一日「買一送一」優惠，凡在6/18（四）至全台門市用餐，點購任何主餐，即可享買一送一好康。

街邊店門市將於15:00至17:00午休，午餐現場候位至14:30、晚餐時段候位至20:30。（三創、重北、統領店除外）。圖／百八魚場FB
街邊店門市將於15:00至17:00午休，午餐現場候位至14:30、晚餐時段候位至20:30。（三創、重北、統領店除外）。圖／百八魚場FB

百八魚場將每月18日設為「百八品牌日」，本次買一送一活動於6月重磅回歸，6/18當天到店消費任何主餐，全面買一送一。主餐包含所有定食、丼飯及握壽司盤，像是新鮮生魚片丼飯、酥炸豬排定食、烤鰻魚等，皆可不限同品項隨喜好任意混搭，惟會以價高者計價，帳單以桌為單位，最後酌收10%服務費。

街邊店門市將於15:00至17:00午休，午餐現場候位至14:30、晚餐時段候位至20:30。（三創、重北、統領店除外）。圖／百八魚場FB
街邊店門市將於15:00至17:00午休，午餐現場候位至14:30、晚餐時段候位至20:30。（三創、重北、統領店除外）。圖／百八魚場FB

另外百八魚場統領門市也獨家祭出優惠，6/11至6/28活動期間，凡到店消費主餐，即可用35元超值價加購人氣新品「稻香鰹魚握壽司」兩貫，期間限定售完為止，壽司控準備吃爆！

統領門市釋出獨家優惠，6/11至6/28期間，凡到店消費主餐，可用35元加購新品「稻香鰹魚握壽司」。圖／百八魚場官網
統領門市釋出獨家優惠，6/11至6/28期間，凡到店消費主餐，可用35元加購新品「稻香鰹魚握壽司」。圖／百八魚場官網

延伸閱讀：

欣葉吃到飽快吃爆！欣葉祭「9品牌優惠折扣金」，振興三倍券可併用挑戰最狂折扣

會牽絲的黑可頌！台中超人氣「極黑起司鹽可頌」好評必吃，每日限量時段快筆記

相關新聞

生魚片丼飯、定食任搭！「百八魚場」6月全面買一送一，限定一日必吃爆

饕客快衝！主打平價優質日式料理的「百八魚場」，6月推出限定一日「買一送一」優惠，凡在6/18（四）至全台門市用餐，點購任何主餐，即可享買一送一好康。 百八魚場將每月18日設為「百八品牌日」，本次

12種炸物！頂呱呱「369吃到飽」加碼4場　還有啤酒無限

沒搶到「頂呱呱吃到飽」的民眾注意囉！為慶祝46週年慶，頂呱呱遠百信義店日前限時推出「369元吃到飽活動」，由於開放6小時...

3倍券加倍送、用餐換現金！餐飲3集團「振興券」拼加碼

隨著疫情趨緩，加上政府推出「3倍券」的振興利多，許多餐飲業者紛紛推出一系列促銷、加碼優惠，搶攻「報復性聚餐」的市場。「欣...

9間店全收！「布列德麵包」門市6/30停止營業

知名連鎖麵包店「布列德」於6月8日發佈公告，指出因營運調整及疫情影響，將於6月30日停止實體門市營運，會員所持有的消費點...

身份證有3送「北海道大干貝」！哞哞屋燒肉夏季加碼

位於西門町商圈的「哞哞屋」，近期新推出身份證優惠活動。只要身份證字號中有1個「3」，全桌可享飲品升級方案；若有2個「3」...

直接拿現金！王品20品牌「滿1千送1千」　兌換無上限

隨著6月7日逐步解封，王品集團針對政府發放的「3倍券」推出同步加碼活動。只要消費滿1,000元，就送1,000元的「現金...

招牌菜現省229、滿千送千！「涓豆腐」進駐信義時代

豆府集團旗下的連鎖韓式料理餐廳「涓豆腐」，已於6月6日起正式插旗台北時代百貨，為全台第20間門市。為慶祝新店開幕，包括綜...

防疫解封新生活！信義商圈百貨美食新鮮貨報到

國內疫情穩定外出人潮復甦，現在正值百貨年中慶，為衝刺上半年因疫情受創的業績，今年不僅加碼優惠，最有集客號召力的美食新餐廳...

掉進異次元！ 奇幻線條「2D CAFE」 美拍變假人玩耍咖啡館

找了半天才推開的飲料販賣機入口，一進門彷彿掉進了漫畫的異次元空間，交錯的黑白線條頓時有點分不清哪個是真的桌子、哪一面是牆。

欣葉吃到飽快吃爆！欣葉祭「9品牌優惠折扣金」，振興三倍券可併用挑戰最狂折扣

行政院日前推出「振興三倍券」方案，各大餐旅品牌不忘趕上這波優惠潮，吸引民眾到店使用票券消費。其中欣葉集團強勢推出「你吃飯，我贊助！欣葉幫您省荷包」活動，即日起至7/31為止，只要加入官方LINE好友，

台北芒果冰160很合理？ 南北剉冰價引網友熱議

夏日炎炎，許多人都想吃冰消暑，不過在台北一碗冰的價格，有時幾乎可以吃兩餐了。有網友在PTT發文，詢問「台北剉冰這種價錢正常嗎？」，他表示某天在看網路影片，看到片中冰店的價目表上芒果牛奶冰要160塊，質疑這樣的價錢會不會太貴，引發網友討論。

好市多披薩體積太大好難帶 網友神招「縮小」直接放購物袋

美式大賣場Costco好市多的熟食一直深受消費者喜愛，許多人在購物完後，便會直接在那裏用餐，甚至還有人會專程去買。不過日前有網友表示，日前請同事買好市多的披薩，買來才發現披薩尺寸太大讓他差點帶不回家，幸好有位同事使出「一妙招」，成功將披薩體積縮小。

熱門新聞

點手搖飲「去冰要加5元」引熱議 店員曝真實原因

用餐後老聽到店員竊竊私語 他不解：一個人吃飯很丟臉？

3倍券加倍送、用餐換現金！餐飲3集團「振興券」拼加碼

12種炸物！頂呱呱「369吃到飽」加碼4場　還有啤酒無限

送九孔鮑魚、哈根達斯！「新馬辣」6／15進駐桃園車站

10幾年來黑鮪魚罕見大豐收 品嘗美味正是時候

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。