欣葉吃到飽快吃爆！欣葉祭「9品牌優惠折扣金」，振興三倍券可併用挑戰最狂折扣

行政院日前推出「振興三倍券」方案，各大餐旅品牌不忘趕上這波優惠潮，吸引民眾到店使用票券消費。其中欣葉集團強勢推出「你吃飯，我贊助！欣葉幫您省荷包」活動，即日起至7/31為止，只要加入官方LINE好友，即可免費獲得電子折扣券，還能與振興三倍券併用，堪稱最狂好康，不使用絕對可惜！

欣葉台灣料理。圖／欣葉國際官網

以經典台式料理起家、日式Buffet吃到飽最為知名的欣葉集團，本次集結旗下9大品牌共同祭出優惠，即日起只要加入Line官方帳號「欣葉Shin Yeh」，即可領取一張價值100元的電子折扣券。折價券除了適用於「欣葉台菜」、「欣葉鐘菜」、「欣葉小聚」、「欣葉日本料理」、豪華海鮮火鍋「欣葉呷哺呷哺」，也可在日式職人咖哩「咖哩匠」、馬來西亞料理「金爸爸」、港式粵菜「唐點」、手抓海鮮餐廳「蟹舞」使用，各式道地美食任大家選擇。

美式手抓海鮮「Dancing Crab蟹舞」來自新加坡。圖／欣葉提供

欣葉官方LINE於7/31前會按四個階段發放折扣金，每個賬號至多領取400元，使用期限為即日起至8/31止。活動期間平日週一至週五到旗下任一品牌門市用餐，只要點餐滿500元即可使用一張百元折扣金折抵消費，同桌最多使用6張，即每組至多折扣600元，提醒大家記得於結帳前主動出示優惠券喔！

折扣金限餐廳內用，外帶外賣皆不適用，亦不得與店內其他優惠併用。圖／欣葉國際官網

值得一提的是，此活動可與「振興三倍券」合併使用，代表7/15後到店用餐即可享有兩券併用的雙重優惠，吃爆也可以省一波！

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