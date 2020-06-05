頂呱呱吃到飽來了！一人369元狂嗑「20款餐點」，連續5天吃一波

炸物控開吃！台灣本土速食品牌頂呱呱超狂推吃到飽活動，一個只要369元就能享有至少13種美味炸物、7款各式飲品，連續5天讓炸物控吃到不要不要的！

頂呱呱Ｘ美國功夫茶位於遠百信義A13的概念店於6月15日到6月19日舉辦「午茶炸物派對」，讓喜愛炸物的老饕吃到飽、吃到滿足。招牌餐點包含呱呱包、地瓜薯條、原味雞塊、阿勇雞塊、炸義大利麵等13款美味食物，另外還有7款飲品像是超夯的功夫紅茶、功夫烏龍茶、可口可樂、雪碧等，統統開放90分鐘任人隨意吃，對於喜愛炸物的老饕還說簡直就是一大福音。

頂呱呱×美國功夫茶遠百信義概念店「午茶炸物派對」一人要價369元，預計6月8日起對外開放電話預約，有興趣的民眾不要忘記設定鬧鐘，別錯過吃好吃滿的機會。

美國功夫茶多款飲品深受消費者喜愛。 圖／美國功夫茶

頂呱呱Ｘ美國功夫茶「午茶炸物派對」活動資訊：

日期：6月15日至6月19日（6月8日開放電話預約）

費用：一人369元、3歲以上未滿6歲之孩童 100元、6歲以上未滿12歲之孩童200元（兒童須出示可證明之有效證件），須提前15分鐘報到入場，開始後逾時10分鐘未到場則視為放棄資格。

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