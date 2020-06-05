快訊

罷韓後民進黨的下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頂呱呱吃到飽來了！一人369元狂嗑「20款餐點」，連續5天吃一波

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
頂呱呱Ｘ美國功夫茶遠百信義推「午茶炸物派對」20款食物任你吃。 圖／頂呱呱
頂呱呱Ｘ美國功夫茶遠百信義推「午茶炸物派對」20款食物任你吃。 圖／頂呱呱

炸物控開吃！台灣本土速食品牌頂呱呱超狂推吃到飽活動，一個只要369元就能享有至少13種美味炸物、7款各式飲品，連續5天讓炸物控吃到不要不要的！

頂呱呱Ｘ美國功夫茶位於遠百信義A13的概念店於6月15日到6月19日舉辦「午茶炸物派對」，讓喜愛炸物的老饕吃到飽、吃到滿足。招牌餐點包含呱呱包、地瓜薯條、原味雞塊、阿勇雞塊、炸義大利麵等13款美味食物，另外還有7款飲品像是超夯的功夫紅茶、功夫烏龍茶、可口可樂、雪碧等，統統開放90分鐘任人隨意吃，對於喜愛炸物的老饕還說簡直就是一大福音。

頂呱呱×美國功夫茶遠百信義概念店「午茶炸物派對」一人要價369元，預計6月8日起對外開放電話預約，有興趣的民眾不要忘記設定鬧鐘，別錯過吃好吃滿的機會。

美國功夫茶多款飲品深受消費者喜愛。 圖／美國功夫茶
美國功夫茶多款飲品深受消費者喜愛。 圖／美國功夫茶

頂呱呱Ｘ美國功夫茶「午茶炸物派對」活動資訊：

日期：6月15日至6月19日（6月8日開放電話預約）

費用：一人369元、3歲以上未滿6歲之孩童 100元、6歲以上未滿12歲之孩童200元（兒童須出示可證明之有效證件），須提前15分鐘報到入場，開始後逾時10分鐘未到場則視為放棄資格。

延伸閱讀：

肉肉控爆衝！299吃到飽「咚豬咚豬韓式烤肉」進駐台南，2小時任你吃

跟李敏鎬嗑同款炸雞！「bb.q韓式炸雞」新分店進駐板橋，獨家套餐只要168元

炸物 美國 派對 吃到飽 義大利麵

相關新聞

頂呱呱吃到飽來了！一人369元狂嗑「20款餐點」，連續5天吃一波

炸物控開吃！台灣本土速食品牌頂呱呱超狂推吃到飽活動，一個只要369元就能享有至少13種美味炸物、7款各式飲品，連續5天讓炸物控吃到不要不要的！

坐在「10米熊掌」裡吃飯！玉里稻田出現「黑熊腳印」

隨著稻穗進入成熟期，花蓮玉里鎮一年一度的「腳印餐桌」也於6月4日起開始預告登場。不同於過去由稻浪所構成的「人腳印」，今年...

豬肝最營養、蟲類竟是A級！YouTuber「常見蛋白質種類評比」健身必看

有健身習慣的人，應該都會相對著重蛋白質攝取。健身YouTuber Peeta葛格近期推出「增肌蛋白質大評比」影片，將蛋白質量、蛋白質綜合品質、價格列入考量，為大家分級最好與最劣質的蛋白質種類。值得一提

450元韓式燒肉吃到飽！「高麗園銅盤烤肉」插旗中壢，「4人同行1人免費」必衝

60年老字號品牌「高麗園銅盤烤肉」，憑藉高CP值的燒肉吃到飽及用餐環境，備受許多韓式料理控好評。目前在三創、南港及台南各有一家分店，近期宣佈6/5正式進駐桃園中壢，開幕期間將祭出「4人同行1人免費」，

10道泰式料理無限吃、再送1000！「金舌燒肉」限時升級

來自日本、提供和牛吃到飽的「金舌燒肉」，自6月8日起，限時推出迷你泰式打拋豬肉石鍋拌飯、迷你泰式冬陰功海鮮湯等10道泰國...

台北的美食沙漠在哪？ 網推「這條路」：剩麥當勞、超商能吃

台灣素有「美食王國」的稱號，除了擁有特色的本土小吃外，各國料理也十分多元，對此有網友表示，公司位在內湖一帶，中午吃飯發現附近美食少之又少，這情況讓他相當傻眼，只好上網詢問「內湖舊宗路是不是美食沙漠」，貼文立刻掀起討論。

他問生魚片的霸主是誰？ 內行人曝1品種：能取代鮭魚

不少台灣人都喜歡吃日式料理，而日式料理最不可或缺的就是「生魚片」，店家也會依據不同的品種、肉質等考量販售價格，但究竟哪種魚最適合做成生魚片呢？對此，昨（1）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己吃過非常多種的生魚片，但是他發現吃到後來最好吃的還是「鮭魚」莫屬，於是他就忍不住詢問廣大網友「生魚片的霸主是誰？」

健身網紅挑戰「巨石強森一日7餐」，5000大卡菜單隔天變重1公斤？

好萊塢巨星巨石強森，極為壯碩的身材虜獲大批粉絲芳心，更是不少健身者的偶像。而健身YouTuber Peeta近期推出一支影片，試圖挑戰巨石強森一日飲食和實際訓練。其中Peeta遵循巨石強森食譜，將其一

高檔牛排點全熟…主廚回「去吃牛肉麵」 母揭原因惹哭眾人

一般吃牛排時服務生會建議五分熟或七分熟，否則煎得過久易使肉質過老，也就失去牛排的美味精髓了。然而有一位媽媽到高檔牛排館卻堅持外帶全熟牛排，遭廚師拒做，甚至還建議去吃牛肉麵，但後來這位媽媽說的話卻讓主廚默默做了一份全熟牛排給這位媽媽帶走。

快訊 / 家樂福宣布併購頂好超市、JASONS Market Place全台224間分店

疫情導致許多行業產生巨變，與民生消費有緊密關聯的量販通路版圖也將有大變動。

6月7日解封日 丹堤咖啡推出飲品「買1送1」

中央流行疫情指揮中心開始推動防疫新生活，並宣布6月7日大解封，包括藝文、展演、餐飲、機關、場館、休閒活動場所，將不受出入...

抹茶蕨餅、黑魔粒雙漩回來了！亞尼克11款生乳捲大集合

已經20週年的生乳捲「亞尼克」，今年夏天特別集結11款不同時期、不同地點的特色人氣生乳捲，推出20週年的慶祝活動。另外今...

熱門新聞

開幕送400隻烤鴨！金牌長承烤鴨新推「1鴨8吃」

超市換購名廚保鮮盒「連環爆」 連鎖超市公布退貨方式

坐在「10米熊掌」裡吃飯！玉里稻田出現「黑熊腳印」

台南白荷蓮香亭蓮子入菜平價好滋味，夏季限定坐大王蓮體驗

週末上菜／沒有麵粉也能做餅乾！「無麵粉花生餅乾」

頂呱呱吃到飽來了！一人369元狂嗑「20款餐點」，連續5天吃一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。