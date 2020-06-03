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450元韓式燒肉吃到飽！「高麗園銅盤烤肉」插旗中壢，「4人同行1人免費」必衝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／高麗園銅盤烤肉 大江店
圖／高麗園銅盤烤肉 大江店

60年老字號品牌「高麗園銅盤烤肉」，憑藉高CP值的燒肉吃到飽及用餐環境，備受許多韓式料理控好評。目前在三創、南港及台南各有一家分店，近期宣佈6/5正式進駐桃園中壢，開幕期間將祭出「4人同行1人免費」，不限門市皆可享有優惠，不揪團吃爆對不起自己啦！

圖／高麗園銅盤烤肉 大江店
圖／高麗園銅盤烤肉 大江店

「高麗園」銅盤烤肉吃到飽本次首度插旗大江購物中心，6/5起試營運，特別以韓國傳統市場為佈景，巧妙運用顏色鮮明的招牌，搭配紅白藍相間的燈泡擺設，營造置身韓國的逼真體驗。

圖／高麗園銅盤烤肉 大江店
圖／高麗園銅盤烤肉 大江店

店內主打各款肉品都經傳統醃製法處理，內行人也絕對不能錯過特製醬料，體驗最道地的韓式美味。除了招牌必吃的烤肉，現場也無限量供應超過20種的必吃韓食，像是韓式炸雞、部隊鍋、辣炒年糕、魚板湯等品項，每道都值得爽吃一波。

多款豐富品項平日中午只要450元就能任吃，若想晚餐時段也省一波，絕對不要錯過開幕限定折扣。6/12正式開幕期間截至6/18，將祭出快閃優惠，到高麗園任一分店，皆可享四人同行、一人免費的好康，代表不在桃園的饕客也可以吃一波，晚餐價位仍500有找！

圖／高麗園銅盤烤肉 大江店
圖／高麗園銅盤烤肉 大江店

值得一提的是，大江店將菜單數位化，讓大家得以用手機點餐，方便又快速。但提醒大家最新分店目前供現場候位，不開放訂位，想吃的中壢人別忘了提前出發啦！

高麗園 桃園大江店

地址：桃園市中壢區中園路二段501號(大江國際購物中心4樓)

營業時間：週日至週四11:00-22:00；週五至週六11:00-22:30

收費標準：平日午餐409元、平日晚餐及假日全天529元（均收10%服務費）

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