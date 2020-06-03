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豬肝最營養、蟲類竟是A級！YouTuber「常見蛋白質種類評比」健身必看

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 營養健身葛格Peeta YouTube影片
圖／擷取自 營養健身葛格Peeta YouTube影片

有健身習慣的人，應該都會相對著重蛋白質攝取。健身YouTuber Peeta葛格近期推出「增肌蛋白質大評比」影片，將蛋白質量、蛋白質綜合品質、價格列入考量，為大家分級最好與最劣質的蛋白質種類。值得一提的是，花生原來沒想象中營養，而內臟類和蟲子竟然被選為A級蛋白質，究竟常見的蛋白質食物中，哪些對健身最有幫助呢，一起來看看！

圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片
圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片

Peeta葛格在影片中分享了15種日常容易接觸的食物種類，其中花生每100克就有26g蛋白質，也漸漸有人流傳健身適合吃花生、花生醬，但Peeta強調花生蛋白質品質極低，意即對大部分人的成長無顯著幫助，且過量食用會影響身體發炎狀況。另外，大家熟悉的蔬菜雖營養成分高，但也被歸類為C級蛋白質來源。不過Peeta也為大家介紹了菠菜、綠花椰菜、球甘藍及蘆筍，蛋白質相對較高。

圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片
圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片

Peeta葛格後續也跟大家分享他認為蛋白質最好的食物，除了一般人最易接觸、CP值最高的蛋，還有海鮮、魚類等都蛋白質偏高。而大部分台灣人比起其他國家還有敢吃內臟的優勢，由於腰子、心、肺、肝營養價值高，其中最營養的食物為肝臟部位，建議一星期吃1次到2次，最後還推薦了不常見但蛋白質含量極高的蟲子。

影片以各食材為例，純粹分析蛋白質優劣，不少粉絲看完後留言表示實用：「這個好啊！最近覺得蛋白質不夠想補充」、「歐洲現在有在推廣蟲子來源的蛋白粉了」，還有內行人提醒：「內臟類對痛風的少吃，內臟有較高的普林，如果尿酸過高的人要注意」。

Peeta健身官網：https://www.peeta.tw/

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