健身網紅挑戰「巨石強森一日7餐」，5000大卡菜單隔天變重1公斤？

好萊塢巨星巨石強森，極為壯碩的身材虜獲大批粉絲芳心，更是不少健身者的偶像。而健身YouTuber Peeta近期推出一支影片，試圖挑戰巨石強森一日飲食和實際訓練。其中Peeta遵循巨石強森食譜，將其一天內吃的份量分裝成七餐，究竟一般人是否能成功效法這種超狂吃法呢？

Peeta挑戰巨石強森「一天7餐5000大卡菜單」。圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片

影片中可看見，Peeta按照巨石強森近年曾公開的每日菜單，事前準備了500g牛排、150g燕麥、450g雞胸、700g飯、450g比目魚、500g馬鈴薯、500g蔬菜（蘆筍和花椰菜）及14顆蛋白，親自採購、烹調，分成7個便當，搭配運動及重巡行程，照時間進食。

早上晨跑半小時後，正式開吃早餐。圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片

慢跑後第一餐為豐盛的牛排搭配蛋白，但Peeta也誠實反映，一大早要吃一大碗無調味的燕麥，實在難以下嚥。後來他陸續從早上9點、中午12點半、下午2點、下午3點半、下午5點直到最後一頓完成挑戰。

圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片

實際體驗巨石強森的一天後，Peeta認為菜單碳水碳合物份量比例偏大，但值得一提的是，菜色皆為健康的原型食物，調味少因此不會過膩，稱讚整體下來7餐不會感到太有負擔。不過有趣的是，隔天Peeta測體重反而變重了1公斤，是不是肌肉成效就要問Peeta葛格啦！

Peeta官網：https://www.peeta.tw/

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