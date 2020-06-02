快訊

下班注意！ 氣象局對北北基等5縣市發布大雨特報

移工成新一波群聚感染？馬國「防疫不平等」下的大逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健身網紅挑戰「巨石強森一日7餐」，5000大卡菜單隔天變重1公斤？

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 營養健身葛格Peeta YouTube影片
圖／擷取自 營養健身葛格Peeta YouTube影片

好萊塢巨星巨石強森，極為壯碩的身材虜獲大批粉絲芳心，更是不少健身者的偶像。而健身YouTuber Peeta近期推出一支影片，試圖挑戰巨石強森一日飲食和實際訓練。其中Peeta遵循巨石強森食譜，將其一天內吃的份量分裝成七餐，究竟一般人是否能成功效法這種超狂吃法呢？

Peeta挑戰巨石強森「一天7餐5000大卡菜單」。圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片
Peeta挑戰巨石強森「一天7餐5000大卡菜單」。圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片

影片中可看見，Peeta按照巨石強森近年曾公開的每日菜單，事前準備了500g牛排、150g燕麥、450g雞胸、700g飯、450g比目魚、500g馬鈴薯、500g蔬菜（蘆筍和花椰菜）及14顆蛋白，親自採購、烹調，分成7個便當，搭配運動及重巡行程，照時間進食。

早上晨跑半小時後，正式開吃早餐。圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片
早上晨跑半小時後，正式開吃早餐。圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片

慢跑後第一餐為豐盛的牛排搭配蛋白，但Peeta也誠實反映，一大早要吃一大碗無調味的燕麥，實在難以下嚥。後來他陸續從早上9點、中午12點半、下午2點、下午3點半、下午5點直到最後一頓完成挑戰。

圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片
圖／擷取自營養健身葛格Peeta YouTube影片

實際體驗巨石強森的一天後，Peeta認為菜單碳水碳合物份量比例偏大，但值得一提的是，菜色皆為健康的原型食物，調味少因此不會過膩，稱讚整體下來7餐不會感到太有負擔。不過有趣的是，隔天Peeta測體重反而變重了1公斤，是不是肌肉成效就要問Peeta葛格啦！

Peeta官網：https://www.peeta.tw/

延伸閱讀：

常見早餐評比！「台南牛肉湯、鮮魚湯」被健身網紅評為早餐中的A級？減肥中推薦

怕胖又想吃永和豆漿？最不推薦的「宵夜排行榜」，筆記關鍵吃法睡前也能爽吃

相關新聞

健身網紅挑戰「巨石強森一日7餐」，5000大卡菜單隔天變重1公斤？

好萊塢巨星巨石強森，極為壯碩的身材虜獲大批粉絲芳心，更是不少健身者的偶像。而健身YouTuber Peeta近期推出一支影片，試圖挑戰巨石強森一日飲食和實際訓練。其中Peeta遵循巨石強森食譜，將其一

高檔牛排點全熟…主廚回「去吃牛肉麵」 母揭原因惹哭眾人

一般吃牛排時服務生會建議五分熟或七分熟，否則煎得過久易使肉質過老，也就失去牛排的美味精髓了。然而有一位媽媽到高檔牛排館卻堅持外帶全熟牛排，遭廚師拒做，甚至還建議去吃牛肉麵，但後來這位媽媽說的話卻讓主廚默默做了一份全熟牛排給這位媽媽帶走。

快訊 / 家樂福宣布併購頂好超市、JASONS Market Place全台224間分店

疫情導致許多行業產生巨變，與民生消費有緊密關聯的量販通路版圖也將有大變動。

6月7日解封日 丹堤咖啡推出飲品「買1送1」

中央流行疫情指揮中心開始推動防疫新生活，並宣布6月7日大解封，包括藝文、展演、餐飲、機關、場館、休閒活動場所，將不受出入...

抹茶蕨餅、黑魔粒雙漩回來了！亞尼克11款生乳捲大集合

已經20週年的生乳捲「亞尼克」，今年夏天特別集結11款不同時期、不同地點的特色人氣生乳捲，推出20週年的慶祝活動。另外今...

黑鮪魚吃到飽！饗食天堂、饗饗、旭集大回饋 只有14天

愛吃黑鮪魚的民眾，可以好好準備大吃特吃了！饗賓餐旅集團旗下的「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」等3個品牌，自6月2日起推出...

199支雞翅免費吃！陽光皇后6月超狂壽星優惠，4人同行可轉「生日輪盤」通通有獎

6月壽星走起！千葉餐飲旗下3大餐廳品牌，6月推出壽星優惠，讓大家慶生不怕沒地方去，還能省荷包。其中最狂的莫過於「陽光皇后」推出的「生日風火輪」，即日起至7/31，6月壽星只要4人同行，提前一天致電預約

送Switch、iPhone11！首間「純白」藏壽司6／12開幕

來自日本的「藏壽司」繼新竹巨城、新竹經國路等2間分店後，將於6月12日正式開設「竹北文興店」，並於6月5日起開始試營運，...

雙子、巨蟹限定！吃問鼎送「全桌人數×10倍」東石巨蛤

馬辣集團旗下的浮誇系火鍋店「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，繼4月推出西門店限定的「888元吃到飽」方案之後，近期宣佈活動將延長...

天賜百匯Buffet 6月全民優惠！「兩人同行一人6折」再送600元振興券

新莊人氣餐廳「天賜百匯」提供自助餐吃到飽，每月不定時推出星座好康，6月推出「振興計畫666」，開放不限星座、2人同行第2人享6折優惠，並加碼贈送600元振興券，讓Buffet控可以爽吃一波！ 只

跟李敏鎬嗑同款炸雞！「bb.q韓式炸雞」新分店進駐板橋，獨家套餐只要168元

板橋人尖叫！來自韓國名副其實的當紅炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，4月中旬剛插旗三重，在由李敏鎬、金高銀主演的熱播夯劇《永遠的君主》助陣下，火速宣佈第三間分店正式進駐板橋囉！ 於全球擁有超

甜鹹任選、吃飽吃巧！ 全台19家「端午粽量級」飯店餐廳情報 看完這篇就夠了

前陣子受疫情影響，大夥都不敢輕易外出補充美食能量，悶了好久的心情終於等到一個最棒的出口：端午節a.k.a.粽子節來了！為了歡慶屈原先生求仁得仁(不是)，預訂一串最能打粽吃貨舌頭的美味粽品就是最棒的過節

熱門新聞

快訊 / 家樂福宣布併購頂好超市、JASONS Market Place全台224間分店

黑鮪魚吃到飽！饗食天堂、饗饗、旭集大回饋 只有14天

高檔牛排點全熟…主廚回「去吃牛肉麵」 母揭原因惹哭眾人

全聯推「牙膏蛋糕」引衛福部留言 網憶童年：常偷吃牙膏

店打烊不是不想走 他嗑20隻蝦後痛風發作走不動

大麥克、薯條陪讀書！麥當勞限時28天送「磁鐵書籤」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。