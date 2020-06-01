快訊

振興券實施內容搶先看！花3千擬可領回現金2千

疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

199支雞翅免費吃！陽光皇后6月超狂壽星優惠，4人同行可轉「生日輪盤」通通有獎

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
6月壽星只要符合資格即可轉動「生日風火輪」，輪盤每格都設有獎，最高可免費嗑199支雞翅。圖／千葉餐飲提供
6月壽星只要符合資格即可轉動「生日風火輪」，輪盤每格都設有獎，最高可免費嗑199支雞翅。圖／千葉餐飲提供

6月壽星走起！千葉餐飲旗下3大餐廳品牌，6月推出壽星優惠，讓大家慶生不怕沒地方去，還能省荷包。其中最狂的莫過於「陽光皇后」推出的「生日風火輪」，即日起至7/31，6月壽星只要4人同行，提前一天致電預約，壽星本人即可參加活動。輪盤每格皆有獎，最高有機會轉到199支雞翅免費吃，簡直比「幾歲生日送幾隻雞翅」的雞翅山還要浮誇！

優惠不適用於新千葉火鍋西門店，千葉火鍋淡水店需有享味卡才可享同行9折。圖／千葉餐飲提供
優惠不適用於新千葉火鍋西門店，千葉火鍋淡水店需有享味卡才可享同行9折。圖／千葉餐飲提供

除此，千葉火鍋也祭出本月壽星最低5折優惠活動，即日起截至6/30，本人至全台千葉火鍋可享75折優惠，若持享味卡則能以5折好康爽吃一波，鍋控不衝太可惜！另外壽星同行者5人內可享9折優惠，持享味卡壽星則不限人數皆有10%折扣，超適合揪團吃一波。此外，凡到主打精緻個人鍋的「鼎盛十里」用餐，點購「幸福高塔肉蛋糕」，壽星當月可享7折優惠。3大專屬生日禮任選，絕對要挑個來吃爆！

除了壽星，學生憑證至鼎盛十里用餐，「肉品套餐鍋物」一律85折優惠，8oz肉品套餐價最低245元起。圖／千葉餐飲提供
除了壽星，學生憑證至鼎盛十里用餐，「肉品套餐鍋物」一律85折優惠，8oz肉品套餐價最低245元起。圖／千葉餐飲提供

延伸閱讀：

6月壽星也有雞翅山！薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」，每日限量15組快衝

肉肉控爆衝！299吃到飽「咚豬咚豬韓式烤肉」進駐台南，2小時任你吃

相關新聞

199支雞翅免費吃！陽光皇后6月超狂壽星優惠，4人同行可轉「生日輪盤」通通有獎

6月壽星走起！千葉餐飲旗下3大餐廳品牌，6月推出壽星優惠，讓大家慶生不怕沒地方去，還能省荷包。其中最狂的莫過於「陽光皇后」推出的「生日風火輪」，即日起至7/31，6月壽星只要4人同行，提前一天致電預約

送Switch、iPhone11！首間「純白」藏壽司6／12開幕

來自日本的「藏壽司」繼新竹巨城、新竹經國路等2間分店後，將於6月12日正式開設「竹北文興店」，並於6月5日起開始試營運，...

雙子、巨蟹限定！吃問鼎送「全桌人數×10倍」東石巨蛤

馬辣集團旗下的浮誇系火鍋店「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，繼4月推出西門店限定的「888元吃到飽」方案之後，近期宣佈活動將延長...

天賜百匯Buffet 6月全民優惠！「兩人同行一人6折」再送600元振興券

新莊人氣餐廳「天賜百匯」提供自助餐吃到飽，每月不定時推出星座好康，6月推出「振興計畫666」，開放不限星座、2人同行第2人享6折優惠，並加碼贈送600元振興券，讓Buffet控可以爽吃一波！ 只

跟李敏鎬嗑同款炸雞！「bb.q韓式炸雞」新分店進駐板橋，獨家套餐只要168元

板橋人尖叫！來自韓國名副其實的當紅炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，4月中旬剛插旗三重，在由李敏鎬、金高銀主演的熱播夯劇《永遠的君主》助陣下，火速宣佈第三間分店正式進駐板橋囉！ 於全球擁有超

甜鹹任選、吃飽吃巧！ 全台19家「端午粽量級」飯店餐廳情報 看完這篇就夠了

前陣子受疫情影響，大夥都不敢輕易外出補充美食能量，悶了好久的心情終於等到一個最棒的出口：端午節a.k.a.粽子節來了！為了歡慶屈原先生求仁得仁(不是)，預訂一串最能打粽吃貨舌頭的美味粽品就是最棒的過節

芒果糯米變冰飲、狂鋪6顆荔枝！「日出茶太」新飲好狂

迎來初夏，連鎖手搖飲「日出茶太」自6月1日起，以時令的芒果、荔枝為主角，結合泰式芒果糯米、冰沙、桂花凍、火龍果等元素，陸...

Swiss Miss攜手萊爾富！推出全台限量15萬杯「可可冰沙」，第二杯還可享6折

想到熱可可，一定會提起「Swiss Miss」這個知名美國大廠可可品牌，包含不同系列的可可粉，像是牛奶巧克力、黑巧克力與還有造成轟動的棉花糖等口味都是許多消費者必喝的飲品。這回萊爾富攜手Swiss Miss，到六月底推出限量「Swiss Miss可可冰沙」，讓你迎接夏日到來時，啜飲一杯甜而不膩的冰沙消消暑。

「天和鮮物」創辦人劉天和突然辭世　官方發文：來不及道別

「謝謝您，願您成為幸福天使」，天和鮮物粉絲團貼出董事長劉天和辭世的消息，漁友們紛相轉告表達不捨。據了解，劉天和日前於東部...

6月壽星也有雞翅山！薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」，每日限量15組快衝

炸雞控好康又來了！義式餐廳「薄多義」經常性推出壽星禮活動，本次宣佈6月將推出「幾歲送幾隻雞翅」活動，讓6月壽星興奮直呼終於等到啦！ 只要四人或以上同行，扣除生日當天、提前至少三天以上致電預訂，當

必勝客推「黃金榴槤白咖啡比薩」！還有「榴槤起司塔」

繼去年夏天的「黃金榴槤比薩」之後，今年必勝客自6月2日起，再度推出「榴槤忘返三部曲」，首部曲即推出驚人的「白金派對－黃金...

連續2個月牛排、港式4寶免費吃！3餐廳「3人同行老師免費」 6人同行送炸雞披薩

畢業季來襲，還沒籌劃謝師宴的人，可以準備揪老師吃飯去啦！天蔥國際集團旗下的餐廳「點8號星級名廚點心專賣」、「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」，將於6/1一併推出優惠，不僅有「3人同行老師免費

熱門新聞

影／他買好市多12公斤大西瓜回家「解剖」 一出手網友驚艷

紅茶、咖啡不夠看！網友大推「這3樣東西」加入牛奶最好喝

送Switch、iPhone11！首間「純白」藏壽司6／12開幕

茶控+冰品控取向狙擊！「天仁茗茶ｘ小美聯名冰淇淋」太生火，全家限時特價快筆記

熊熊三兄弟陪你喝飲料！「清心福全ｘ熊熊遇見你」聯名萌翻，超過10款杯身還有玩偶提袋

全家新甜點咬一口瞬間爆漿 心得文曝光網友直呼：超生火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。