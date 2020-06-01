199支雞翅免費吃！陽光皇后6月超狂壽星優惠，4人同行可轉「生日輪盤」通通有獎

6月壽星走起！千葉餐飲旗下3大餐廳品牌，6月推出壽星優惠，讓大家慶生不怕沒地方去，還能省荷包。其中最狂的莫過於「陽光皇后」推出的「生日風火輪」，即日起至7/31，6月壽星只要4人同行，提前一天致電預約，壽星本人即可參加活動。輪盤每格皆有獎，最高有機會轉到199支雞翅免費吃，簡直比「幾歲生日送幾隻雞翅」的雞翅山還要浮誇！

優惠不適用於新千葉火鍋西門店，千葉火鍋淡水店需有享味卡才可享同行9折。圖／千葉餐飲提供

除此，千葉火鍋也祭出本月壽星最低5折優惠活動，即日起截至6/30，本人至全台千葉火鍋可享75折優惠，若持享味卡則能以5折好康爽吃一波，鍋控不衝太可惜！另外壽星同行者5人內可享9折優惠，持享味卡壽星則不限人數皆有10%折扣，超適合揪團吃一波。此外，凡到主打精緻個人鍋的「鼎盛十里」用餐，點購「幸福高塔肉蛋糕」，壽星當月可享7折優惠。3大專屬生日禮任選，絕對要挑個來吃爆！

除了壽星，學生憑證至鼎盛十里用餐，「肉品套餐鍋物」一律85折優惠，8oz肉品套餐價最低245元起。圖／千葉餐飲提供

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