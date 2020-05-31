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天賜百匯Buffet 6月全民優惠！「兩人同行一人6折」再送600元振興券
新莊人氣餐廳「天賜百匯」提供自助餐吃到飽，每月不定時推出星座好康，6月推出「振興計畫666」，開放不限星座、2人同行第2人享6折優惠，並加碼贈送600元振興券，讓Buffet控可以爽吃一波！
只要6/1起截至6/30到店用餐，2人同行1人可享6折優惠，每人還會再加送價值600元的振興券，意即下次用餐使用時，單人可直接折抵300元。雖然本次沒有特定星座用餐免費的促銷方案，但5/21-6/31生日的雙子座壽星，凡在6月活動期間用餐，可用600元加購「全餐期」餐券乙張，代表未來假日用餐時，原價990+10%就可用600元享用囉！
天賜百匯
地址：新北市新莊區中正路542號
原價費用：週一至週五午餐790+10%；週一至週四晚餐890+10%；週五晚、假日全天990+10%（折扣不包括服務費）
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