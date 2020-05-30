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跟李敏鎬嗑同款炸雞！「bb.q韓式炸雞」新分店進駐板橋，獨家套餐只要168元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁
圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

板橋人尖叫！來自韓國名副其實的當紅炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，4月中旬剛插旗三重，在由李敏鎬、金高銀主演的熱播夯劇《永遠的君主》助陣下，火速宣佈第三間分店正式進駐板橋囉！

圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁
圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

於全球擁有超過2500家店面的「bb.q CHICKEN」，因韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》掀起朝聖熱潮，加上《愛的迫降》、《永遠的君主》等多部熱門韓劇的加持，疫情期間仍殺出一條血路，成為台灣人免飛韓國、必吃的韓式炸雞首選，像是重現道地風味的甘醬炸雞、秘製炸雞都是店內備受好評的人氣品項。

除了現有的慶城店和三重店，這次在板橋開設新店，讓不少粉絲直呼板橋人太幸福，也紛紛留言敲碗期待能到其他地區展店。

圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁
圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

bb.q CHICKEN 3號店獨家推出套餐組合，其中包含售價新台幣168元的「獨享餐」，無骨炸雞可從蜂蜜、甘醬、起司及黃金雞柳中選擇1種口味，再自由搭配一份88元的黃金炸物及一杯飲料；而238元的「迷你無骨半半餐」則是蜂蜜、甘醬、起司口味3選2，一個人嘗鮮也能爽吃一波！

圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁
圖／擷取自 「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

全新板橋板農店獨家即日起已正式開幕，但提醒大家此為「外帶店」，不開放內用服務，但能讓想品嘗全雞及半半炸雞品項的人預訂自取。雖然本週停播一集，但未來也能卡好播出時間，提前外帶回家，邊看《永遠的君主》邊和國王李袞一起嗑炸雞，簡直太過癮啦！

bb.q CHICKEN 板橋板農店

地址：新北市板橋區府中路29之1號（捷運府中捷運站1號出口）

時間：11:30-21:30

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