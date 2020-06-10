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人氣No.1！「老街第二代」玩創意　「福氣丸子」煎煮炒炸樣樣行

DailyView / 網路溫度計提供

﻿image source：湖口老街第二代

文／歐母蛋

美食就是吃不膩啦！這次小編要跟大家介紹位在新竹湖口老街裡面的特色料理，你有看過「用蘿蔔糕做成的披薩」、「客家福菜風味的丸子」、「用黑漆漆的肉醬拌米苔目」嗎？「老街第二代」客家創意料理為湖口老街注入新風味，顛覆大家對客家菜的印象，還獲得旅新竹十大名店人氣票選的第一名。

﻿image source：FB／湖口老街第二代

「老街第二代」的阿文師從小受到阿婆的照顧，彼此感情深厚，為了做出記憶中的好味道，他不斷嘗試，最後結合了在地生產的苦茶油，加入福菜、使用溫體豬肉，手工製作成「福氣丸子」，吃起來有淡淡的福菜香氣，除了煮湯之外，用途多樣，可以滷白菜、切片炒青菜、煎煮炒炸樣樣都行，這道對阿婆有滿滿思念的料理，更被新竹縣政府指定為禮贈外賓的伴手禮。

▲手工福氣丸子。﻿image source：湖口老街第二代

而為了抓住年輕人的胃，老闆特別研發出「蘿蔔蛋燒起司」，煎起來就像一塊披薩一樣，有別於一般蘿蔔糕的口感，吃不到蘿蔔絲，但香氣更勝於傳統蘿蔔糕，有柴魚、起司、鮪魚、玉米等口味可以選擇，看到上面鋪滿起司小編忍不住口水直流阿~

▲像披薩的「蘿蔔蛋燒起司」。﻿image source：湖口老街第二代

還有還有！老闆自豪的「手工米苔目」配上「黑嚕嚕醬」，可以說是絕配，米苔目可以吃鹹的或甜的，堅持用純米製作，不添加任何粉調製，店家利用古早的「米篩目」親自挫出米條；再拌上人氣私房醬料，不要看它烏漆嘛黑就覺得可怕，它可是用皮蛋加上特調肉燥醬和數十款調味料所製成，微微香辣的口味超級適合拿來拌任何東西！

改天到湖口賞「四月雪」，別忘了也到老街逛逛，嚐嚐阿文師的好手藝吧！

▲手工米苔目拌上「黑嚕嚕醬」。﻿image source：湖口老街第二代

Info

店家：湖口老街第二代 客家創意料理

地址：303新竹縣湖口鄉湖口老街270-1號

營業時間：周一到周日 9：00-17：00，每周三公休

電話：0973-158566

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