Swiss Miss攜手萊爾富！推出全台限量15萬杯「可可冰沙」，第二杯還可享6折

想到熱可可，一定會提起「Swiss Miss」這個知名美國大廠可可品牌，包含不同系列的可可粉，像是牛奶巧克力、黑巧克力與還有造成轟動的棉花糖等口味都是許多消費者必喝的飲品。這回萊爾富攜手Swiss Miss，到六月底推出限量「Swiss Miss可可冰沙」，讓你迎接夏日到來時，啜飲一杯甜而不膩的冰沙消消暑。

萊爾富近年經營模式越來越新穎，季節或特定節日都會主打特色優惠商品，吸引民眾的消費。這次攜手Swiss Miss更是抓準夏日商機，想要可可冰沙一解台灣炎熱的夏日氛圍，且全台限量只有十五萬杯，日前一推出紛紛搏得網友一致的好評，認為可可冰沙還可以咬得到巧克力脆片，相比一般可可，也沒那麼甜，非常好喝！

此外，現在購買Swiss Miss可可冰沙（原價一杯65元），祭出第二杯直接六折優惠，到6月30日數量有限，售完為止喔，想要喝喝看Swiss Miss冰沙的民眾，千萬不要錯過！

購買swiss miss可可冰沙，可免費獲得造型吸管套乙個。 圖／IG網友moyutong1103授權

萊爾富「Swiss Miss可可冰沙」

日期：即日起至6月30日，限量全台15萬杯

地點：全台門市 價格：swiss miss可可冰沙單杯65元，第二杯六折

延伸閱讀：

．吃得到西瓜果肉！Who's Tea鬍子茶「西瓜奶蓋」新口味 清爽西瓜青＋芝士超欠喝

．台中夯爆「凍心炸冰淇淋」插旗板橋！外熱酥脆內冰軟，芋頭、芒果優格口味必吃