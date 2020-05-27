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6月壽星也有雞翅山！薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」，每日限量15組快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／網友Mi Gi授權、取自薄多義臉書粉專
圖／網友Mi Gi授權、取自薄多義臉書粉專

炸雞控好康又來了！義式餐廳「薄多義」經常性推出壽星禮活動，本次宣佈6月將推出「幾歲送幾隻雞翅」活動，讓6月壽星興奮直呼終於等到啦！

圖／環球購物中心提供
圖／環球購物中心提供

只要四人或以上同行，扣除生日當天、提前至少三天以上致電預訂，當日壽星到店即可免費享「幾歲送幾隻雞翅」的雞翅山！每桌限兌換一份生日禮，不過全台各家分店每日僅限量提供15組，建議越早打電話預訂越好，訂位成功才能和朋友順利吃爆雞翅喔！

另外也提醒大家，若用餐人數未滿四人，低消需滿800元，其餘則為每人低消兩百元（不含服務費）。趁著5月結束前，趕快搜索身邊的6月壽星，立馬計劃一場豐盛的慶生大餐，如果家中有長輩6月生日就更過癮啦～

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