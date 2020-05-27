連續2個月牛排、港式4寶免費吃！3餐廳「3人同行老師免費」 6人同行送炸雞披薩
畢業季來襲，還沒籌劃謝師宴的人，可以準備揪老師吃飯去啦！天蔥國際集團旗下的餐廳「點8號星級名廚點心專賣」、「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」，將於6/1一併推出優惠，不僅有「3人同行老師免費」的超值好康，還加碼6人團體聚餐送「6塊大炸雞+10吋大PIZZA」，簡直太欠吃！
3大餐廳6/1起祭出「三人同行用餐，老師餐點我請客」活動，只要三人到店、同行者含老師，用餐前出示教師相關證明文件，即可免費兌換「點8號」價值488元的港式招牌四品盤，豐盛的燒肉、烤鴨、油雞、叉燒任你吃！而「喜滋客廚房」及「天蔥牛排」則會贈送價值410元(含)以下主餐一份，等於在指定分店吃得到7oz美國紐約客牛排，絕對要約老師吃一波～
不僅如此，品牌也釋出全民優惠，只要6人或以上到店消費，點選主餐立馬加贈六塊炸雞及10吋大PIZZA三選一，而「點8號」則可享有蒸籠推車點心類5選3餐點、3杯港式凍檸蜜。特別的是，教師活動能與此活動併用，截至7/31讓大家吃飽喝滿，未來2個月可以揪團吃爆中式、港式、西式囉！
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