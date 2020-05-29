甜鹹任選、吃飽吃巧！ 全台19家「端午粽量級」飯店餐廳情報 看完這篇就夠了

前陣子受疫情影響，大夥都不敢輕易外出補充美食能量，悶了好久的心情終於等到一個最棒的出口：端午節a.k.a.粽子節來了！為了歡慶屈原先生求仁得仁(不是)，預訂一串最能打粽吃貨舌頭的美味粽品就是最棒的過節態度(灑花)

鹹口味粽子用料豪華澎湃，烤鴨、伊比利豬都要包進去；甜點粽則是嚐一口就甜入心腸，不管要吃養生或享沁涼口感，全台飯店餐廳通通動起來，十八般口味包起來，傾盡全力要做出讓饕客享受一粽入魂的好味道。還在一家一家打聽究竟竹葉裡包藏什麼好料嗎？別麻煩了，欣美食一口匯集完整全台各地美粽情報，看完這篇就夠了！

【雙北地區】

#台北晶華酒店

台北晶華酒店今年適逢30週年，特別請到晶華軒港籍主廚吳滿權，搬出極具特色的家鄉味，將正宗港式粽品風情原汁原味呈現，另外，今年亦搭配了晶華歷來最受歡迎經典冠軍粽，推出一共4款好粽禮盒，滿足各種懂吃的饕客味蕾，即日起開放訂購至6/25，6/1起即可提貨，凡6/21前訂購更可享有早鳥9折優惠。

限量極上粵式珍饈粽禮盒(圖左一)3粒裝NT$1,380，內含極品八頭鮑瑤柱粽、港式婆參鹹肉粽、燕窩紫米鹼粽，主打正宗港式鹼粽與鹹肉粽，搭配上選食材以及金字塔粽型，讓消費者一啖來自香港的正統美味。另一款慶祝30週年的限定版晶華三十冠軍禮盒(圖左二)5粒裝NT$1,080，集結了5款歷年來榮獲媒體評比冠軍的經典美粽，包括限定版鮑粽(圖右三)NT$280、松露牛肉粽(圖右二) NT$280、八寶芋泥粽(圖右一) NT$200、紫米豆沙粽NT$180，以及綠竹筍鮮肉粽NT$220。

年年熱賣的晶華冠軍鮑粽禮盒(圖左三)2粒裝NT$880，以新鮮鮑魚為主角，主廚將香Q的糯米與滷肉汁及調味料拌炒均勻，包入整顆長6公分、重30公克的豐腴新鮮鮑魚、柔嫩的松阪豬肉、鹹香入味的肥美蝦乾、鮮美入味的香菇、香甜的栗子、蓮子及綿密的鹹蛋黃等頂級食材，組成了這一款極品美味。端午節一向接近學生大考的日期，命名為鮑粽、又有包中的祥兆之意。晶華三元及第粽禮盒(圖左四)12粒裝NT$680則是以一口粽的方式健康登場，內含含三款府城經典風味粽各：解元粽(綠豆粽)選用具清熱去火功效的綠豆，與精心挑選五花肉、蛋黃、香菇等用料一起入粽，在炎熱的天氣裡獻上涼補好味道；會元粽(花生粽)嚴選來自雲林精實飽滿的土產花生，為香糯迷你粽增添台式在地風味；狀元粽(傳統粽) 精選入口即化、肥瘦相間的五花肉、鹹蛋黃、香菇、花生等食材，包裹在糜而不爛的香Q糯米中，製成充滿古早味的必吃南部傳統粽。

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台北晶華酒店官方網站＞https://www.regenthotels.com/regent-taipei

#香格里拉台北遠東國際大飯店

香格里拉台北遠東國際大飯店今年獻上主廚團隊精心打造的8款美粽，以及3款使用可重複使用，並以時尚當紅的活力橘水桶包及經典不敗的節慶東方紅托特包為概念設計的環保保溫袋盛裝頂級香粽禮袋(圖左一上)。極品粽情禮袋NT$1,388，內含鮑魚蟹肉瑤柱粽(圖左二上)、筍尖火鴨粽(圖左三上)、五福粽(圖右上)、紫米奶黃流沙粽(圖左一下)兩入；端午美粽禮袋NT$1,188，內含上海火腿粢飯干貝粽(圖左二下)、黑松露北菇竹笙牛肚菌素粽(圖左三下)、五福粽、紫米奶黃流沙粽兩入；南北香粽禮袋NT$988，內含筍尖火鴨粽、黑松露北菇竹笙牛肚菌素粽、紫米奶黃流沙粽、台南傳統粽兩入。此外，香格里拉集團名廚首度聯手頂級系列商品香傳廚神系列肉粽，由各地香格里拉酒店同步推出名廚款，台灣站可品嚐到香格里拉台北遠東廚藝總監劉冠麟特製、傳統裹蒸粽的極品奢華版的鮑魚廣式裹蒸粽(圖右下)。以上美粽於6/5前預購可享早鳥優惠85折，即日起訂購至6/25。禮袋組可享10~29組9折、30~59組85折、60~99組以上8折、100組以上75折團購優惠，凡訂購滿30組另提供單一定點全台免費送貨服務。

今年遠東美粽包括兩款適合4~5人分享的裹蒸粽：鮑魚廣式裹蒸粽每顆NT$2,280，為正宗廣式裹蒸粽的極致奢華升級，以廣式裹蒸粽為基礎，再加入六頭鮑魚、增加鮮香醇風味的蠔乾及帶松茸濃郁的牛肚菌等頂級食材。適合4~5人分享，為大師等級的奢華首選。經典傳承正宗廣式裹蒸粽每顆NT$688，媒體評比獲獎保證！連續蟬聯冠軍多年的正宗廣式裹蒸粽，有著老廣東的傳統風範以及豐富的内餡與份量，精選香宮掛爐烤鴨、蝦乾、紅仁鴨蛋、以及鹽醃漬24小時的五花肉等頂級食材，並將綠豆仁混入圓糯米增添Q彈口感。新品部分為鮑魚蟹肉瑤柱粽每顆NT$638，精選18頭鮑魚、蟹肉、瑤柱等極品海鮮及鹹蛋黃包起來一起嚐！以層層堆疊的方式融入糯米中，每一口都是滿滿的極鮮美味，喜愛海鮮的饕客絕對會愛上！超高人氣粽款包括：筍尖火鴨粽每顆NT$288，將聞名全台的香宮美味烤鴨，以正宗掛爐北京烤鴨的鮮嫩鴨肉與鮮筍、香菇等料理成的美味佳粽，襯上竹葉青香，獨特的濃郁香氣令人難以忘懷。五福粽每顆NT$298，包粽，包中！集結長壽、富貴、康寧、好德及善終五大福氣的五福粽為佳節祝福，採用開陽、花菇、鹹蛋黃與魷魚及台灣在地優質豬五花肉等上選食材為鹹香糯口的飯粒更添風味，豐盈飽足的經典粽香精彩盡獻。上海火腿粢飯干貝肉粽每顆NT$488，嚴選油脂分佈均勻的豬五花肉，並以上海獨門祕方的濃郁滷汁醃漬一晚入味後，搭配干貝、火腿、開陽等一同烹調入味，香氣十足，是端午佳節不容錯過的絕佳美味。另外，想要吃養生或品嚐甜口味，還有黑松露北菇竹笙牛肚菌每顆NT$288 (全素)，兼顧美味與健康的素食粽料豐味鮮，包入牛肚菌、蓮子、芋頭、竹笙、竹筍、眉豆、北菇多達7種的養生食材內餡，讓人讚不絕口的美味祕密則是特別用了香氣十足的黑松露拌炒過的糯米，畫龍點睛的濃郁香氣餘韻迴盪唇齒鼻間。甜品款紫米奶黃流沙粽每顆NT$188，結合紫米和糯米的完美比例，內餡則以全蛋、鮮奶和奶油蒸出濃郁獨門奶黃餡，口味奶香撲鼻，鹹甜口感絕配，堪稱融合甜點與粽子的完美成品。

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香格里拉台北遠東國際大飯店官方網站＞https://www.shangri-la.com/taipei

#台北亞都麗緻大飯店

今年集團聯合旗下亞緻餐飲與蟬聯2018、2019連續兩年榮獲《台北米其林指南》一星殊榮的天香樓，由主廚楊光宗以南京肚捲為發想，結合亞緻餐飲明星商品天香小滷牛三寶禮盒，設計以牛筋、牛腱、牛肚所組成，重達600克、限量300組的天香犇牛三寶粽禮盒(圖中)NT$999。另配合7款獨家粽款與2款麗緻端午禮盒組合於全台麗緻坊門市與亞緻餐飲線上商城同步販售，即日起至5/31，凡購買粽夏團圓禮盒NT$1180/7入、麗緻嚴選禮盒NT$880/5入，即享85折優惠；6/25前另提供大宗訂單優惠：消費滿NT$8,000享85折、滿NT$30,000享83折、NT$50,000以上享8折優惠。

天香犇牛三寶粽禮盒的設計，主廚以南京肚捲為發想，結合時下國人最受歡迎牛三寶，薑蔥薑汆燙後加入花椒、八角、桂皮等漢方拌炒，以杭式手法進行滷汁調配，再依牛三寶各食材特性不同調整燉滷時間。取其滷製後後精華牛油加入蔥蒜末與辣豆瓣爆炒糯米，將半生熟糯米蒸熟後與牛三寶包裹進行蒸製回潤，使三寶的油脂包覆Q彈糯米，糯米吸附滿滿膠質與秘方滷汁；咀嚼間鹹香芬芳，辛香麻而不辣，令人回味再三，適合2~4人享用。亞緻餐飲麗緻坊亦保留年年熱銷的經典風味粽款，包括麗緻端陽粽NT$185、天香東坡粽NT$185、招牌鮮肉粽NT$185、甜口味芙蓉紅豆粽/紫米桂圓粽(圖右)NT$160，還有一次享受海陸美味的蓬萊珍味粽NT$245，以及於脂香中通透出香草氣息的香草豬肉粽NT$195，囊括北部粽、南部粽、杭式風味粽及甜粽選擇，單品項均可自由搭配選購，亦提供端午精選禮盒。

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台北亞都麗緻大飯店官方網站＞http://taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad

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#台北大倉久和大飯店

大倉久和大飯店以桃花林中華料理的深厚功夫，延續好評經典推出豐粽禮袋，葷素兼備、美味不減。單顆售價NT$120起、豐粽禮袋NT$688起，6/19前訂購禮袋組合享85折預購優惠，6/25前大宗訂購20組禮袋以上享8折優惠。

2020年新品紅藜香椿素粽(圖右上)將口感絕佳的鴻喜菇、美白菇、杏鮑菇搭配香椿醬獨特芳香，讓口感與嗅覺都是一種享受。香椿素有清熱解毒、健胃理氣的功效，也是素食者喜愛的調味之一，桃花林中華料理團隊同時在糯米飯中使用了有抗氧化效果的紅藜增添飽足感，還能降低熱量，整體清爽又富含風味。2019年廣受好評的經典北部粽(圖右中)今年繼續強勢登場，將經典粽香食材集結，香菇、鹹蛋、花生、蝦米等讓扎實糯米散發迷人香氣，缺一不可；香滷肉香生津，是在外遊子每逢佳節思念的懷念滋味、在地人必吃的節慶記憶。自開幕以來便持續推出的港式裹蒸粽(圖右下)，是粵菜風華代表之一。以荷葉包裹後水煮為其特色，口感軟糯、食材豐潤。不同於台灣的竹葉包裹烹調，港式裹蒸粽使用荷葉包紮，出爐時荷葉清香宜人，干貝、臘腸、燒鴨、鹹蛋黃各色滋味滲透糯米飯之中，令人垂涎；建議搭配桃花林中華料理特製XO醬，讓海洋香氣加乘口感，是正宗港式吃法。

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#台北松山意舍酒店

台北松山意舍酒店Que原木燒烤餐廳今年首次推出兩款端午節佳粽禮盒，以客家粽為主打的花開富貴頂級金粽禮盒NT$1,880、山珍海味雙寶鮮粽禮盒NT$980，內含頂級食材的肉粽與客家粿粽，大啖正統又不失創意的客家風味粽，不管送禮或是應景品嚐都是美味新選擇，6/10起開始提貨，6/8前完成訂購可享9折優惠。

花開富貴頂級金粽禮盒內含鮑魚伊比利松阪豬肉粽與黃金油桐花和牛粿粽各２顆，鮑魚伊比利松阪豬肉粽(圖右下)使用西班牙進口的伊比利豬為主要肉餡，更取用珍貴松阪豬部位、肉質油脂豐富卻不膩，料理後口感香脆有嚼勁，搭配整顆南非進口的新鮮鮑魚與干貝、梅干、栗子、鹹蛋黃等材料，一顆粽子就內藏了海陸風味，層次多元，頂級奢華；黃金油桐花和牛粿粽使用澳洲進口的和牛M9為主要肉餡，和牛擁有充足肉汁與分布均勻的大理石油花，與黑毛豬梅花肉、珠貝、干貝絲、香菇、蘿蔔乾、栗子、百果等配料充分拌炒後便會融化入餡料之中，以客家粿粽專屬製法將美味鎖入粽子之中，外表再以整片金箔油桐花點綴，造型相當吸睛，作為端午佳節送禮，祝福收禮者花開富貴，十分體面。山珍海味雙寶鮮粽禮盒內含干貝梅干扣肉粽與珠貝栗子豬肉粿粽各２顆，干貝梅干扣肉粽(圖右上)使用傳統的客家梅干扣肉入粽，以黑毛豬梅花肉作為肉餡，黑毛豬五花鮮嫩口感及豐富肉汁，吃起來彈牙不死鹹，糯米帶有淡淡的梅干菜香氣，傳統客家菜與粽子融合入粽，超級合拍！珠貝栗子豬肉粿粽(圖左下)同樣以黑毛豬梅花肉作為肉餡，搭配珠貝、干貝絲、香菇、蘿蔔乾等好料，內餡澎派香氣逼人，滋味鮮甜口感佳，家鄉味十足，完美呈現客家粿粽的風貌。

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#台北美福大飯店

台北美福大飯店即日起推出美福極鮮粽夏禮盒，將美福嚴選的食材和廚藝團隊的精湛廚藝結合，設計出飄香無敵海景粽(圖左一)、養生紅藜干貝粽(圖左二)、川麻牛三寶粽(圖左三)、梅香豚肉粽川麻牛三寶粽(圖左四)、紫米蓮子豆沙粽(圖右)共五款包藏山珍海味的極鮮粽子，極鮮粽夏禮盒每組６入，6/8前預訂即可享69折的超優惠價NT$1,090(原價NT$1,580)，單入亦可享86折早鳥價。

強調健康無負擔的養生紅藜干貝粽，讓傳統口味的燒肉粽更增新意，油脂豐厚的豬五花以大火快炒，再加入蝦米、魷魚以及干貝拌炒後，以慢火滷煮2小時，讓海味鮮香與肉香巧妙地融合，再將生糯米混合紅藜麥、金黃油蔥酥、鹹菜脯與增添香氣的鹹蛋黃及香菇拌炒後包入粽葉炊蒸，同時品嚐黏稠米香及紅藜麥所帶來的豐富層次，享受美味也能同時兼顧養生。深受饕客喜愛的川麻牛三寶粽今年再度火熱上線，主廚精心挑選口感軟嫩的美國牛腩搭配口感較為精實的紐澳牛，以及爽脆牛肚、Q彈牛筋加入特調川麻滷汁燉4小時，吸收了牛肉肉汁精華的川麻醬汁與糯米混合蒸至入味，渾厚的香氣在口中蔓延，伴隨花椒帶來的香麻微辣滋味，絕對是重口味吃貨得好選擇！此外，美福今年把經典菜色包裹進粽葉裡，率先端出台式不敗三杯口味的飄香無敵海景粽，餡料精選肥美的南美貝、海參以及花枝，以三杯醬汁大火快炒調味，噴香十足，再將糯米與九層塔碎末拌勻後再次炊蒸，讓米粒吸飽塔香與海味，一口咬下宛如海浪於舌尖翻騰。廣東傳統家常菜色─梅干扣肉受到大眾喜愛，行政主廚王志孚挑選來自西班牙的伊比利豬扇子肉，以獨門的醬汁燉滷肉質滑嫩，搭配鹹香的梅乾菜成就梅香豚肉粽，入口盡是濃郁肉香。連續三年推出的紫米蓮子豆沙粽，連年都是甜粽首選，將富含高營養價值的稻米界黑珍珠紫糯米混合去除暑氣的頂級特選蓮子、綿密甘口的紅豆沙餡，包出甜而不膩的味覺體驗。

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#台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店推出端陽玉粒香端午節預購，粵式餐廳辰園與宴會廳主廚團隊聯手推出4款飽滿香粽，將養生餡料與溫熱香糯一同手工包裹，為饕客養氣補身並獻上真摯祝福，養生素粽羊肚珍菌猴菇養生粽(圖左二)每組6入NT$720、寒舍家傳寒舍台式粽(圖左三)每組6入NT$1,080、粵味經典XO醬干貝鮑魚粽(圖左四)每組4入NT$1,080、清爽甜粽紅酒無花果柚香粽(圖右)每組6入NT$720，不同口味香粽優惠混搭組合NT$980起。另因應防疫期間增長，首度推出DIY寒舍台式粽組(圖左一)，每組NT$980 (限量100組)，讓你體驗在家輕鬆包粽樂趣，增進家人互動情誼。即日起至6/21，於提貨3天前預訂，6/8前預購付款享9折早鳥優惠，粽禮包裝延續實用保溫環保禮袋，於素雅草綠色布料上精心燙印寒舍集團金徽，傳遞環保心意。

主廚嚴選滋養補身的羊肚菌及猴頭菇，將兩種珍菌以麻油慢煮入味後，搭配有穀物中的魚子醬之稱的野米，以晶透嫩白的米粒襯著鮮紅枸杞與淡黃薑泥，讓精巧粽體在嫩綠竹葉上宛若一幅山水景致，溫熱香粽入口後麻油香氣充盈齒頰，飽滿菌菇與彈牙糯米在咀嚼之間釋放陣陣香氣，留下讓人眷戀的絕妙滋味，羊肚珍菌猴菇養生粽是今年必嚐的一款養生素粽。紅酒無花果柚香粽將整顆無花果以紅酒燉煮後，與洛神花、糖煮蓮子、烏豆沙一同裹藏，手工拌入柚子醬的糯米散逸淡淡清香，揉合著酸甜果香、酒香與花香尾韻，豐富層次在舌尖恣意綻漾。清爽甜粽不論熟熱抑或放涼後食用各具獨特風味，非常適合於夏季享用。寒舍台式粽是寒舍集團代表粽，亦是北部粽的經典老味道，特選肥瘦交疊的上等豬五花，以秘製老滷煨煮，搭配埔里香菇、北港花生、鹹蛋黃與黃金板栗及爆香油蔥酥等內餡，隨著醬色晶瑩的糯米飄散令人懷念味道，唇齒間綻放每個人記憶中家鄉的風光明媚，並於寒舍集團旗下飯店台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店同步販售。辰園主廚另獻上一款經典廣式粽XO醬干貝鮑魚粽，以自製XO醬均勻拌入熟熱的長糯米，填入香滷三層肉、干貝及肝臘腸，及以老母雞上湯燉煮而成的鮑魚，恰到好處的精準調味與珍貴餡料讓人欲罷不能，最後粽體先後以荷葉、竹葉巧手包覆，繁複製程重現廣式粽的勾魂風采，層次豐富的鹹、辣、香、麻，成就專屬於辰園的經典粵香。受疫情影響，喜來登特別推出DIY寒舍台式粽組，亦貼心拍攝五星主廚包粽教學影片，只需將主廚悉心熬煮完成的餡料復熱，即可享受在家DIY包粽的樂趣，增進家人親友間的情誼，透過手作的溫度一同創造甜蜜回憶。

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#台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店推出蒲節粽飄香端午粽禮盒，由行政主廚吳銘儒親自操刀，嚴選頂級食材包含鮑魚與燕窩，以純手工謹製奢華香粽，並且因應多樣化的贈禮需求，首次推出雙拼禮盒與適合小家庭的4入精巧組合。台北寒舍艾美酒店限定的三款經典端午粽，包含鹹味粵香梅干鮑魚豚粽(圖左)每組4入NT$1,380、單顆NT$360，頂級用料尊寵味蕾、精巧組合符合現代家庭趨勢，以及實惠價格體貼賓客的荷包。甜味燕窩紅藜椰黃粽(圖右下)每組6入NT$1,380、單顆NT$240，燕窩珍品養顏美容，再加入富含膳食纖維的紅藜麥，食補養生！粵式雙味禮盒組各2入NT$1,200元，不論喜歡什麼口味都能一次滿足，暖心送禮送到心坎裡！6/14前預訂付款粵香梅干鮑魚豚粽、燕窩紅藜椰黃粽、粵式雙味禮盒組可享9折優惠。另外，與寒舍集團姐妹飯店共同推出的寒舍台式粽(圖左上)每組6入NT$1,080元、單顆NT$200，熟悉的私房美味，是展現歲月傳承的雋永逸品，6/8前預訂付款可享9折優惠。6/21前預購，請於提貨前3日預訂，6/8~ 6/24開放提貨。

粵香梅干鮑魚豚粽嚼彈帶勁的晶亮米粒拌入主廚自製的蔥油、鬆軟綠豆仁餡與酥炸開陽，使油飯更添香氣。另外，特製滷汁以文火慢煨主廚嚴選的伊比利豬腰內肉，充分吸收醬汁精華的豬肉鹹香軟嫩、入口即化，溫熱脂質柔撫味蕾。今年特別加入梅干菜增添層次，梅干菜獨有的香氣誘人垂涎，鹹酸滋味更平衡了豬肉脂質，搭配鮮甜豪奢的鮑魚以及北海道干貝，再添以廣式臘腸、鹹蛋黃、滷水花生及魷魚等佐料，用料豐盛，海陸鮮味完美交融，絕對驚豔饕客的味蕾。燕窩紅藜椰黃粽均勻拌入椰漿、奶水及黑糖的圓糯米散發著馥郁甜香，加入有穀物中的寶石之稱的紅藜麥，富含膳食纖維及蛋白質，瑰麗悅目的色澤讓米白糯粽更添貴氣。奢華甜粽特選頂級官燕入餡，將鹹蛋黃烤熟後手工塞入官燕之中，添入奶黃餡及奶油製成的金黃內餡帶著綢緞般的絲滑質地，再與白麻糬一同裹藏。饕客一口咬下柔軟彈嫩的口感與甜中帶鹹的奶香相合而一，在舌尖溫熱流淌，渾然形成絕妙上品。

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#台北萬豪酒店

台北萬豪酒店獻上精湛誘人的手工端午粽禮，資歷逾35年的國宴主廚高鋼輝以頂尖廚藝揉合上等食材，純手工精製數款端午粽禮，包含2020年全新品項，以圓蹄製成肥潤可口的黃金傳香福蹄粽(圖中)、以豐美可口的噶瑪蘭五花豬及噶瑪蘭威士忌製成的噶瑪蘭東坡肉粽，還有曾於全台四大通路(飯店、超商、量販、網購)共631款粽禮中奪下總冠軍、運用牛肝蕈等食材發揚西材東烹創意、最體面的牛肝蕈鮑魚粽，甜粽則有曾稱霸全台飯店的百合紫米粽，以及結合桂花烏龍粽、野櫻洛神莓粽、錫蘭甜芋栗子粽等甜美創新風味的萬豪幸福冰心粽(圖右)！萬豪經典五入粽禮(圖左)NT$1,288一次囊括牛肝蕈鮑魚粽、噶瑪蘭東坡肉粽、百合紫米粽三種人氣品項，並以台北萬豪酒店大廳經典壁畫蝶雀呈祥之視覺製成絕美保冷袋。另外黃金傳香福蹄粽則是以十九世紀法國名家克萊徳Alexis Kreyder名畫《永無止境的璀璨》之視覺設計紅色喜氣保冷袋，送禮最是喜氣。5/30前訂購早鳥優惠9折(單粒裝之牛肝蕈鮑魚粽、噶瑪蘭東坡肉粽、百合紫米粽不適用)，另有團購優惠：五粒裝經典粽禮、黃金傳香福蹄粽訂購11~50組9折，51~100組88折，101組以上享85折優惠，即日起至6/25開放取貨，須提前3日告知。

黃金傳香福蹄粽NT$988，取用豬後腿肉(圓蹄)以蔥、薑、冰糖、米酒、醬油、八角、草菓、大蒜、薑、九層塔等特製之三杯滷汁滷軟，去掉肥油、留下肉及圓蹄皮，再將肉切小丁。另將米飯拌入前述之三杯滷汁及肉丁、填入掏空的圓蹄皮中，頂端綴上栗子、鹹蛋黃等，再以粽葉及荷葉包覆而成。口感滑潤豐腴、令人大呼過癮。牛肝蕈鮑魚粽NT$680元，為2013年媒體評比四大通路631款總冠軍，西式食材融入東方粽的不敗經典。以法國進口牛肝蕈切丁油炸，與香濃五花肉汁、噴香紅蔥酥拌入糯米飯，另將牛肝蕈切絲，與洋蔥絲及杏香菇絲用熬煮至少8小時的港式上湯製成牛肝蕈凍，並與杏香菇切塊、整顆南非活鮑魚，及酥炸後滷製的綿密栗子、鹹蛋黃等食材一同入粽製成。西材東烹的噴香好滋味令人欲罷不能！噶瑪蘭東坡肉粽NT$280，選用肥瘦適中、肉香四溢的宜蘭噶瑪蘭五花豬，汆燙切塊後以紅谷米、炸香的蔥、薑、蒜、洋蔥及冰糖、醬油、紹興酒、香醇濃郁的噶瑪蘭威士忌，反覆燉煮煨燒得軟嫩可口、香氣四溢。將滷肉汁拌入蒸熟長糯米飯，加上紅蔥酥、填入滷肉、口感鬆綿的滷栗子、花菇及手工鹹蛋，包入粽葉而成。百合紫米粽NT$180，榮登2014年媒體評比208款冠軍，以紫米與長糯米蒸煮拌勻，加入香醇白蘭地酒漬桂圓、糖煮百合及蜜漬蓮子，中間填入香濃椰漿與綠豆沙製成之細滑內餡蒸煮而成，清甜不膩口。此外，甜粽部分還有萬豪幸福冰心粽NT$688(桂花烏龍/野櫻洛神莓/ 錫蘭甜芋栗子，每入3種口味/6小粒)。

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#台北福華大飯店

養生當道，使用特殊食材入粽是最新趨勢，除了重現經典，台北福華大飯更是推陳出新，巧用健康飲食主題讓傳統口味也能創新，推出江南湖州粽禮盒、廣式福粽禮盒與冰心Q粽禮盒及專為素食者設計的五穀養生粽、紅藜燕麥養生粽，5/31前臨櫃訂購付款可享85折優惠，凡訂購江南湖州粽禮盒、福華廣式福粽禮盒即限量贈送精美帆布保冷提袋乙個，20盒以上提供台北市區單一定點宅配免運費。

今年重頭戲由江南春劉宜嘉主廚精心獻藝端出3款超人氣口味，首推限量虎掌八鮮粽(圖左二)，內含各式海陸珍味，充滿膠質卻不油膩。主廚特製滷汁以紅燒方式將五花肉浸滷至軟嫩，搭配虎掌、嚴選豬五花、特選栗子仁、油雞腿肉、香菇、開陽、花膠、干貝。特選食材調配出黃金比例讓食材各有千秋、展現多層次的順口風味，滿足饕客們的味蕾。饗饌辣味犇粽是劉主廚獨自研發的創意粽，主要食材Q彈牛筋、香軟牛肋條、彈牙牛肚三大部位，主廚以帶有焦香與烙烤味的乾煸朝天椒，以及沙薑、薑、蔥、生抽、老抽及冰糖等多種辛香料燜煮3小時，風味絕佳、入口即化，以微辣口感與豐富層次凸顯牛中珍寶的獨特風味。御品狀元粽是重量級海陸雙享受頂級肉粽，把北海道干貝、鮮鮑等高級食材豪邁的包進粽子裡，打開粽子首先接受視覺震撼。餡料方面，以富含大量膠原蛋白的食材，如牛筋、花膠、虎掌，依食材特性分別滷製，充滿膠質卻不油膩。同樣是海陸雙享創意口味的干貝燻香櫻桃鴨粽，特選宜蘭櫻桃鴨，在製作過程中輔以燻香櫻桃鴨油拌飯，包裹鮮味十足的干貝與香濃起司，熱呼呼的燙口起司口感在端午粽中別出心裁，櫻桃鴨與芋頭香氣使得鴨香的後韻則豐厚持久，色香味皆具。由珍珠坊蔡清南主廚端上強勢回歸的吉利富貴裏蒸粽(圖左三上)，依長糯米與綠豆仁不同的 特性搭配，口感偏向黏稠軟爛的南部粽，加入以秘製醬汁滷出色澤誘人的香滷鮑魚、五花肉、冬菇、散干貝、栗子、杏鮑菇、鹹蛋黃多達10種以上食材，製程超過10小時，每顆都是主廚用心費工的超澎派代表之作。曾榮獲蘋果日報2018廣式粽第二名殊榮的鮑魚干貝八寶粽(圖左三下)以廣式裹蒸粽改良而成，更是道地的廣東巨無霸肉粽，單顆重達720克，豪華內餡可供4-5人食用，以開陽、臘腸炒香糯米，滋味豐富、口感偏向黏稠軟爛的南部粽，內含日本北海道干貝、大連鮮鮑等高等食材，充滿濃濃鮮味；蓮子與栗子蓬鬆甘甜、鹹蛋黃畫龍點睛，加入以秘製醬汁滷出色澤誘人的東坡肉、杏鮑菇增添嚼勁，重量級獻禮，美味百分百！專為素食者設計的五穀養生粽以五穀雜糧外皮融入黑糯米、蕎麥、薏仁、小米和銀杏等優質配料，降低糯米份量，減少吃粽子對身體的負擔，咀嚼起來更是口齒留香小巧輕盈、無負擔！另一新款紅藜燕麥養生粽以健康養生觀點為紅藜量身打造端午粽，以紅藜燕麥減輕食用負擔，多種菇類搭配的內餡兼顧了多元口感與清新風味，是注重健康的顧客首選商品，軟黏的口感，多一點彈牙，甜甜鹹鹹，令人驚喜萬分。冰涼軟Q的冰心Q粽(圖右)，一向是台北福華招牌粽款，也今年研發出金鑽鳳梨香芒、繽紛莓果洛神、焙茶伯爵格斯、沖繩黑糖麻糬富有甜美果香與清爽茶味的新Q粽。

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#華泰王子大飯店

端午佳節即將到來，少不了應景香粽。華泰王子大飯店九華樓推出粽夏烤鴨粽，由具有30年以上經驗的中餐品牌廚藝總監黃傳明監製操刀，將九華樓金字招牌華泰片皮鴨入粽，嚴選宜蘭北京鴨種，鴨肉油脂豐厚，香氣濃郁，口感紮實有嚼勁，拌入以高粱酒釀再香烤過的鴨蛋黃以及鹹香章魚丁，讓人大呼過癮，再加上九華樓秘製特色嫩薑，讓您口齒留香整個端午佳節！粽夏烤鴨粽保溫提袋組優惠價NT$990/每組6顆烤鴨粽、單顆NT$158。即日起至6/20開放預購，另享有團購10~30組95折、31~60組9折、61組以上85折優惠，或憑華泰大飯店集團餐飲貴賓卡消費享9折優惠。

粽夏烤鴨粽將九華樓華泰片皮鴨的鴨肉精華美味與軟Ｑ長糯米完美結合，其中各式食材帶來的香氣與風味，讓主廚的精湛好手藝展現無遺。片皮鴨肉的前置作業繁複費時，首先將香料如薑、蔥、八角、糖以及香料鹽抹入3.5公斤左右的肥鴨鴨肚，縫好後汆燙使鴨皮緊實鼓起，再以麥芽糖、紅醋將表皮上色，晾起吹乾約一晚後，以明爐烘烤約40~50分鐘，出爐前緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮，細膩慢工造就出外皮紅潤有光澤，口感紮實富嚼勁的頂級片皮鴨肉，此外，再加入鴨胗、鴨腸，以及高粱酒釀烤鴨蛋黃，多重香氣交織，令人胃口大開，主廚特別再拌入充滿彈性的北菇、脆口冬筍、清甜荸薺，以及鹹香章魚丁，加上九華樓特色獨門嫩薑，清新爽口，大方實在的用料，細細糅合於軟Ｑ的米飯之中，每一口都是無上品味。

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#台北西華飯店

迎接端午，西華飯店獻上獲獎無數的人氣粽禮，國宴主廚高鋼輝以精湛手藝揉合上乘食材，純手工精製數款端午粽禮，包括曾於媒體評比奪下冠軍、以肥潤可口的噶瑪蘭五花豬及噶瑪蘭威士忌製成的噶瑪蘭東坡肉粽(圖左-左)單粒NT$480，以及曾稱霸全台飯店、清甜美味的百合紫米粽(圖左-中) 單粒NT$380，還有2020年全新品項黑蒜藥燉肋排粽(圖左-右)單粒NT$480，以及結合桂花烏龍茶粽、野櫻洛神莓粽、錫蘭甜芋栗子粽等誘人風味的冰心粽禮(圖右)9小粒裝NT$999。最主打之三粒裝精選粽禮NT$1,188，含黑蒜藥燉肋排粽、噶瑪蘭東坡肉粽、百合紫米粽。除單粒粽禮之外皆以高質感保冷袋盛裝，繪有19世紀法國名家克萊徳Alexis Kreyder名畫《永無止境的璀璨》，6/7前訂購並付清款項享早鳥9折優惠，另外團購可享50~99份88折、100份以上85折優惠，以上兩種優惠不得併用，且冰心粽不適用各種優惠。

黑蒜藥燉肋排粽為2020年全新品項，豬肋排以當歸、川芎、甘草、八角等食材調成之藥膳湯頭低溫慢煮，再以藥膳湯頭、爆香之蔥蒜二度鍋燒入味。另將糯米浸泡八小時後蒸熟、拌入藥膳湯，加入切丁黑蒜、前述之肋排切塊及鹹蛋、栗子，包上粽葉而成。噶瑪蘭東坡肉粽為2017年媒體評比冠軍，肥瘦適中、肉香四溢的宜蘭噶瑪蘭五花豬，汆燙切塊後以紅谷米、炸香的蔥、薑、蒜、洋蔥及冰糖、醬油、紹興酒、香醇濃郁的噶瑪蘭威士忌，反覆燉煮煨燒得軟嫩可口、香氣四溢。將滷肉汁拌入蒸熟長糯米飯，加上紅蔥酥、填入滷肉、口感鬆綿的滷栗子、花菇及手工鹹蛋，包上粽葉而成。百合紫米粽榮獲2014年媒體評比208款冠軍，以紫米與長糯米蒸煮拌勻，加入香醇白蘭地酒漬桂圓、糖煮百合及蜜漬蓮子，中間填入香濃椰漿與綠豆沙製成之細滑內餡蒸煮而成，清甜不膩口。冰心粽禮內含桂花烏龍茶粽/野櫻洛神莓粽/錫蘭甜芋栗子粽3種口味各3粒，桂花烏龍茶粽以白鳳豆與烏龍茶葉、桂花、麥芽糖拌炒製成茶香、花香四溢的甜美內餡，加入金桔果乾，外層包覆桂花烏龍茶口味水晶皮，蒸後冷凍出彈牙沁涼的絕妙口感。野櫻洛神莓粽以白鳳豆與蔓越莓拌炒後加入蔓越莓果乾及洛神花蜜餞，外層包覆以櫻花糖漿製成之水晶皮，蒸後冷凍出彈牙沁涼的絕妙口感。錫蘭甜芋栗子粽使用綿密芋頭泥與去皮蜜漬黃金栗子丁交織可口內餡，外層包覆上以日本頂級皇家錫蘭紅茶製成之水晶皮，蒸後冷凍出彈牙沁涼的絕妙口感。

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#台北新板希爾頓酒店

端午時節將近，台灣過節氣息濃厚，除了民間習俗立蛋、划龍舟、配戴香包以外，粽子絕對是不可或缺的傳統美食。新板希爾頓酒店推出3款粽子禮盒/一組6入，分別為海味XO醬雞肉粽(圖右上) NT$980、經典古早味北部粽(圖右中)NT$750、養生五穀豆沙粽(圖右下) NT$650，6/28前開放訂購，5/31前預訂還可享早鳥85折優惠。

經典古早味北部粽以回味為出發點，先用醬油及特製醬汁將糯米拌炒入味，包入以滷汁滷得通透入味、肥瘦恰到好處的五花肉，大顆飽滿的經典鹹蛋黃、以及選用香氣濃郁的埔里香菇，再添加開陽增加粽香。口感粒粒分明，所有食材味道融合得宜，使用粽葉包裹蒸熟後，五月特有的粽香在節慶中瀰漫，入口即可感受濃濃的經典道地風味。海味XO醬雞肉粽為今年主廚特別研發的創意新口味，選用主廚精心特製海鮮XO醬與台灣在地土雞肉製作。XO醬的靈魂非瑤柱和金華火腿莫屬，再加入蝦米、蝦籽及辛香料等，多種精選食材拌炒，搭配著結實的雞腿肉包裹入粽，每一口都能感受到微辣香氣卻又不辣口辣胃。海的鮮味與陸地美味完美和諧併存，雙饗饌禮匠心獨具。現代人注重養生觀念，養生五穀豆沙粽，將糯米、紫米、薏仁、燕麥及南瓜丁共同燜煮，減少糯米使用，更能吃到多種穀物口感，有益腸胃蠕動，多吃也不怕對身體造成負擔。內餡特別選用帶甜味卻不膩口的綠豆沙，還可降火氣，清爽綿密的養生滋味絕對獲得長輩青睞。

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【宜蘭東部地區】

#宜蘭傳藝老爺行旅

仲夏端午萬粽齊發，或許可以來點不一樣的應景美食！宜蘭傳藝老爺行旅手路菜中餐廳以工夫香酥鴨一舉攻下饕客的心，成為每次熟客到訪指定必吃的美食佳餚，除此之外，季節限定的宜蘭粽，往年總是熱銷搶購一空。今年端午節，主廚特地創新研發，將古早味宜蘭粽結合明星餐點工夫香酥鴨，把整隻鴨腿包入粽內，賦予新樣貌，豪邁推出霸王鴨腿粽(圖右上) NT$488/每份3入，另有團購5份以上NT$440、21份以上NT$420優惠價，再享魩仔魚XO醬合購優惠NT$280/瓶優惠(原價NT$350)。

霸王鴨腿粽，嚴選宜蘭櫻桃鴨，以數十種中藥材醃製逾24小時，再經過清蒸，最後抹上特別調製的炸粉，進行大火油炸做成工夫香酥鴨，程序相當繁複，完整保留鴨肉的精華，外皮酥脆、肉質軟嫩不柴，特別挑選鴨腿肉入粽，搭配久蒸不爛的池上糯米，以提升肉粽口感Q彈不軟爛，加入紅蔥頭、櫻花蝦與特製醬料一同拌炒，有助提味、保留香氣，再將以獨家手藝加入鹹蛋黃、香菇與粟子，把鴨腿完美包覆住，是一款豐腴飽滿充滿濃厚古早味的宜蘭在地粽，豪邁品嚐一粽一鴨腿，肉質嫩滑、米飯配料口感豐富，鹹香滋味在嘴中徘徊、回味無窮！

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宜蘭傳藝老爺行旅官方網站＞https://www.hotelroyal.com.tw/yilan/

【台南雲嘉地區】

#台南大員皇冠假日酒店

品味美粽子成了端午必備美食，今年台南大員皇冠假日酒店特別以彩豐樓近期推出深受饕客喜愛的彩豐十味之淮揚春色菜單，精選熱門名菜黑蒜東坡鮑魚入粽，打造與眾不同的端午風味。黑蒜東坡鮑魚粽(圖左)為裹蒸粽，每顆重達355克，單顆NT$380、兩顆入可享優惠價NT$680，並以限量方式預售至6/21，可於6/1~6/25間提貨，大宗購買另享有優惠。

黑蒜東坡鮑魚粽特選淮揚熱門菜式入粽，作為裹蒸粽內別具特色的餡料，彩豐樓袁東海主廚選用肥瘦分明的三層肉、墨西哥糖心鮑魚及雲林的黑蒜，更完美結合所有食材的美味。黑蒜有消除疲勞、提高體力及超強的抗氧化功能，豬肉精心烹製後肥而不膩，糖心鮑魚在吸收紅燒肉精華後，更具鮮香入味。正統的粵式裹蒸粽口味偏重、米粒較軟爛，為了符合台南人的口味喜好，加以調整改良成為台式裹蒸粽，先將長糯米洗淨浸泡一晚後，先蒸40分鐘後加入蠔油、蔥酥油等調味，保有米粒的Q彈口感，再以荷葉夾著竹葉包裹著如茶花菇、干貝、栗子、鹹蛋黃、綠豆仁等豐富內餡，經過第二次蒸煮，讓米粒充分吸收餡料精華並融入荷葉與竹葉香，口感濃郁香醇、層次豐富。

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台南大員皇冠假日酒店官方網站＞https://www.crowneplazatainan.com

【高雄屏東地區】

#高雄國賓大飯店

每逢節日前夕，竹葉粽香就會飄散大街小巷，粽子不但是應景美食，也成為最受歡迎的伴手禮，高雄國賓飯店向來講究食材的真材實料與師傅的精湛手藝，其中瑤柱八寶粽(圖左上)每袋8粒NT$1,032/單粒NT$129，去年狂賣1.5萬顆，堪稱南部粽子王，不但是送禮首選，更是婆婆媽媽指定採買重點另外還有健康營養取向的紅蓮地瓜粽(圖左中)每袋8粒NT$792/單粒NT$99及味道樸實清香的松子香菇花生素粽(圖左下)每袋8粒NT$792/單粒NT$99，皆是嚴選配料並遵循古法手工製作，讓鮮香十足的粽子成為節慶好滋味，5/28前預購享88折優惠，5/29~6/17享9折優惠，預購至6/25，5/28起開始取貨，並請於取貨日3天前預訂。考量到節慶送禮需求，國賓特別設計具重複使用與保冷功能的粽情香冰袋，袋上的龍舟圖案呼應端午特色，凡購滿8粒粽子即贈送粽情香冰袋一個，讓送禮盡顯美觀體面。

瑤柱八寶粽呈現傳統台式粽的美味，是許多人記憶中的家鄉味，此款鹹粽最能代表南台灣特色，年年供不應求，好吃的秘訣在於內餡豐富、選料實在，包括肉質脂肪比例勻稱的五花肉、干貝絲、鹹蛋黃、魷魚絲、香菇、栗子、菜脯及花生。所有餡料均與浸泡過的糯米炒過，而非傳統直接攪拌方式，更激發出食材的香味，最後再放入大型爐灶煮1.5小時。入口時糯米軟濡不黏牙，紮實的餡料、豐富的口感及淡淡竹葉香，洋溢寶島風情。松子香菇花生素粽嚴選各式養生食材，包含有長壽果之稱、軟綿可口的松子，帶有多種酵素、鮮美軟嫩的香菇，以及粒粒分明飽滿的花生，煮熟後的長糯米白皙透亮、軟硬適中，樸實的口味中帶有一抹純粹清香，展現獨特風情。紅蓮地瓜粽以黃金比例混合上等黑糯米與長糯米，採用健康養生的食材入餡，包括口感香甜綿密的地瓜，佐以甘美滋補的紅棗以及渾圓飽滿富含維生素與纖維的白蓮子，營養價值高可補氣養身，呈現無負擔食感的甜粽美味。

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高雄國賓大飯店官方網站＞https://www.ambassador-hotels.com/tc/kaohsiung

【全台連鎖飯店餐廳】

#福容大飯店

端午佳節將至，是送禮表情意與祝福的好時機，今年受疫情影響，不適合親自登門拜訪親友，建議可將粽子禮盒直接冷凍宅配至親友家中，安全又心意十足。福容大飯店推出福高旺粽‧端陽飄香禮盒，考量現代人開始注重健康的飲食習慣，採用低鹽少油的製作方式，卻依然保有香氣及無窮滋味，今年的口味更加多元，極品香菇鮮肉粽、御品雪蓮蛋黃粽、雪蓮獅子頭素粽(蛋素)及養生紫米甜心粽(全素)，甜鹹享受一次滿足，一組10入NT$1,080。單筆訂單達50組以上享85折，100組以上享8折，5/15前單筆訂單達10組即享9折，早鳥優惠價只要NT$972元，另加入享福卡會員也能享有單筆9折優惠(優惠不得重複使用)，若於福容線上食堂訂購，還加贈麥穀清心綠豆皇禮盒，自用送禮兩相宜。

福高旺粽‧端陽飄香福粽禮盒用料豐富，選用最新鮮的台灣食材，製作出令人懷念的古早滋味，極品香菇鮮肉粽以特選上等台灣糯米、嚴選豬瘦肉，搭配埔里香菇、北港大花生，結合傳統手法，製成令人回味無窮的傳統古早粽；御品雪蓮蛋黃粽選用鴨蛋黃、特選雪蓮、嚴選豬瘦肉，混合搭配出鹹香的滋味；雪蓮獅子頭素粽以頂級手作素紅燒獅子頭、雪蓮子、埔里香菇，製成香氣濃郁的獅子頭鮮素粽；養生紫米甜心粽以特選台灣紫米、紅棗、紅豆、蔓越莓製出適合飯後享用的甜心粽。不論葷素都用料實在，希望每口都能讓顧客感覺到真材實料，品嚐出主廚手工製作的滿滿心意。

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#瓦城泰國料理

端午吃粽怎麼都好像？想點不一樣的泰式粽，哪就交給深耕泰式料理市場30年的瓦城，今年推出3款甜鹹口味都有的泰式風味粽，包含經典泰式蝦醬肉粽(圖右-前)，吃得到瓦城泰式料理的精華，另有首次推出創意泰式熱甜粽，椰香榴槤粽(圖右-左後)以號稱熱帶水果之王的榴槤與泰式椰奶完美結合，特殊的香氣讓人齒頰留香，好吃到顛覆想像，另一款芋香紫米粽(圖右-右後)，主廚發揮研發創意將近年風靡台灣的芋頭完美入粽，甫推出就獲得高詢問度。瓦城雙香粽禮盒美味搭配3鹹2甜，優惠價每套NT$666，即日起至6/14開放線上預購，貼心提供宅配服務，不出門直接送到家！部分瓦城與非常泰門店亦開放現場購買、取貨服務，歡迎洽各分店詢問。此次亦貼心設計可重複使用的手提保冷袋乙個(購買即贈，若有需求可以NT$35元加購)，用最環保的心，愛地球、送粽香！5/31前訂購3組(含)者，再加碼贈NT$288美味饗樂抵用券1張、6組贈送2張，贈完為止。

今年3款瓦城好粽，第一款經典泰式蝦醬肉粽，特選肉質軟嫩的梅花肉，慢火燉煮至焦香入味，搭配蜜栗子、珠貝、香菇與鹹蛋黃等內餡，再以加入蝦醬、蝦米與主廚特製醬料大火拌炒的糯米包裹而成，表面灑上櫻花蝦，勾勒出多重層次的鮮蝦風味！比例完美的餡料與糯米，再蘸上獨門鹹粽沾醬，一口咬下，交織出瓦城獨有的泰式美味。另外禮款甜點縱有顛覆你對榴槤的想像的椰香榴槤粽(蛋奶素)，揭開外層黃色粽葉，淡雅的榴槤香氣，隨之飄香入鼻，椰香榴槤粽將榴槤獨有的美味，與椰奶香氣混合，柔和的清甜滋味，與綠豆沙經複雜的工藝揉合而成，完美交融，於口中呈現絕妙平衡，限量推出500組。另外，芋香紫米粽(蛋奶素)有別與市面上的紫米芋頭粽，將綿密的芋頭餡與泰式椰奶完美結合，拌入顆粒分明的紅豆粒，增添口感與紅豆香氣，並以黑糯米包裹並鋪上椰子肉，凸顯芋香紫米粽的獨特好滋味！淋上主廚為甜粽特調的椰漿淋醬，灑上綠豆酥一起享用，風味特別，好吃得讓人舔嘴！

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瓦城泰國料理官方網站＞https://www.thaitown.com.tw/

#麻膳堂

麻膳堂去年推出數量不多的私房辣台粽，因風味獨特、市面少見，吃粽子又彷彿吃麻辣鍋的辣台粽，銷售一空！今年麻膳堂正式推出私房辣台粽、針對不敢吃辣的人也推出了傳統風味粽，以及2種口味各半混搭禮盒NT$480，在PChome獨家販售，因為純手工製作也以限量的方式販售為止。

以麻辣麵、餃子、炒飯為主的中式料理餐館麻膳堂，初期以麻辣牛肉麵擄獲消費者的味與胃，陸陸續續推出非牛肉麵的餐點，也以麻辣的好味道成為大家對麻膳堂的味蕾記憶，儼然已經成為麻辣一族最愛的店之一，令人聞香開胃的川味私房辣台粽可說是今年端午的新選擇，愛吃辣的人更是不容錯過！希望將麻辣的料理朝向更多元，不僅只有湯湯水水的餐點才可以享用麻辣滋味，因此麻膳堂將麻辣元素包進粽子。粽子以米飯為主角，私房辣台粽特別選用１00%台灣在地上等長糯米及圓糯米黃金比例調配出最佳口感，用麻膳堂獨門特製麻辣醬汁及辣油來調味，更能凸顯出麻辣香氣，且讓風味呈現出麻香帶辣、有味不嗆口!而與粽體相呼應的配料也是一大特色之一，不僅有整塊的CAS特選豬五花涮肉片、香菇、小貢丸，還創意的包進難得在餡料中出現的香嫩豆皮及跟麻辣很麻吉已經被魯的超級入味的軟Ｑ大腸。打開粽葉，光滑油亮且具有獨特香辣味的糯米先飄香，一口咬下，滿滿的食材瞬間蹦開來，彷彿嚐盡了一鍋麻辣好料的精華！不敢吃辣的人，麻膳堂也同步推出傳統風味粽，米粒特別使用古早風味蔥油醬提味，讓粽子吃起來更具古早味。有別於辣台粽的麻辣大腸頭，傳統風味粽採用較具Q彈嚼勁的滷豬肚、香菇以及特選豬肉片，讓粽子不只好吃也很有創意！

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麻膳堂官方網站＞https://www.mazendo.com.tw

吳丁江/River圖文彙整

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