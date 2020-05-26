學生族55折！6月「穿制服、出示學生證」爽吃韓式料理，通勤族也有優惠

好康來襲！韓式料理專賣店「Uncles魷魚大叔」整個6月推出三大激省優惠，其中最大亮點在於，學生平日到店用餐只要穿制服或出示學生證，吃學生餐即可享55折。而通勤族憑指定日期的大眾運輸交通票券，也有66折折扣，大家準備吃爆！

圖／魷魚大叔提供

韓式餐廳「Uncles魷魚大叔」推出學生專屬折扣，平日13:30至18:00期間，只要身著學生制服或出示學生證到店用餐，即可以55折享用2至3人份的學生套餐，代表用369元就能享用價值665元的餐點。套餐內含招牌火焰辣炒年糕、飛魚卵小飯糰及韓式蒸蛋各一，每人一杯可口可樂，超適合揪三五好友出發！

圖／魷魚大叔提供

不僅如此，通勤族也有限時一週的促銷活動。若持搭乘日為6/3-6/8的高鐵、台鐵、客運車票就能在指定日期使用以下優惠，包含6/8至6/11到店消費一人滿300元，即可享66折；6/12至6/14到店用餐，單筆消費滿千可享66折，不過單筆消費限折扣一次，金額皆以餐點原價計算。

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另外，整個6月的平日晚上六點前，原價290元的「個人韓式部隊鍋」也祭出特價190元起，共豬五花、鯛魚片、綜合海鮮、牛腱肉四種口味自由挑選，本次也全新推出6款99元外帶餐盒，火焰烤肉便當、蔥五花便當、泡菜炒飯便當、韓式炸雞便當、韓式炸雞翅便當、鯛魚片便當，讓喜歡吃韓式料理的上班族能更方便帶走。

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