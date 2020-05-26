快訊

敦睦艦隊四波人傳人 指揮中心：最早發病日為抵達帛琉前

指揮中心宣布6月7日起大規模解封 日常休閒活動無人數限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生族55折！6月「穿制服、出示學生證」爽吃韓式料理，通勤族也有優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
Uncles魷魚大叔共有兩間分店，分別位於板橋環球及新竹大魯閣湳雅廣場。圖／魷魚大叔提供
Uncles魷魚大叔共有兩間分店，分別位於板橋環球及新竹大魯閣湳雅廣場。圖／魷魚大叔提供

好康來襲！韓式料理專賣店「Uncles魷魚大叔」整個6月推出三大激省優惠，其中最大亮點在於，學生平日到店用餐只要穿制服或出示學生證，吃學生餐即可享55折。而通勤族憑指定日期的大眾運輸交通票券，也有66折折扣，大家準備吃爆！　

圖／魷魚大叔提供
圖／魷魚大叔提供

韓式餐廳「Uncles魷魚大叔」推出學生專屬折扣，平日13:30至18:00期間，只要身著學生制服或出示學生證到店用餐，即可以55折享用2至3人份的學生套餐，代表用369元就能享用價值665元的餐點。套餐內含招牌火焰辣炒年糕、飛魚卵小飯糰及韓式蒸蛋各一，每人一杯可口可樂，超適合揪三五好友出發！

圖／魷魚大叔提供
圖／魷魚大叔提供

不僅如此，通勤族也有限時一週的促銷活動。若持搭乘日為6/3-6/8的高鐵台鐵客運車票就能在指定日期使用以下優惠，包含6/8至6/11到店消費一人滿300元，即可享66折；6/12至6/14到店用餐，單筆消費滿千可享66折，不過單筆消費限折扣一次，金額皆以餐點原價計算。

圖／魷魚大叔提供
圖／魷魚大叔提供

另外，整個6月的平日晚上六點前，原價290元的「個人韓式部隊鍋」也祭出特價190元起，共豬五花、鯛魚片、綜合海鮮、牛腱肉四種口味自由挑選，本次也全新推出6款99元外帶餐盒，火焰烤肉便當、蔥五花便當、泡菜炒飯便當、韓式炸雞便當、韓式炸雞翅便當、鯛魚片便當，讓喜歡吃韓式料理的上班族能更方便帶走。

延伸閱讀：

屬豬或名字有ㄓㄨ專屬好康！西堤牛排限量「1元吃德國豬腳」平日限定

大阪最夯生吐司「嵜SAKImoto bakery」展二店！日式高級吐司+果醬組合準備吃爆

客運 台鐵 高鐵 韓式料理

相關新聞

學生族55折！6月「穿制服、出示學生證」爽吃韓式料理，通勤族也有優惠

好康來襲！韓式料理專賣店「Uncles魷魚大叔」整個6月推出三大激省優惠，其中最大亮點在於，學生平日到店用餐只要穿制服或出示學生證，吃學生餐即可享55折。而通勤族憑指定日期的大眾運輸交通票券，也有66

雙拼飯送湯、港式便當買3送1！「D弐拾弐」優惠限15天

為滿足愛吃港味的消費者，港式飲茶餐廳「D弐拾弐」自5月29日起，推出限時15天的「買餐送湯」優惠活動，凡消費「22雙拼飯...

大阪最夯生吐司「嵜SAKImoto bakery」展二店！日式高級吐司+果醬組合準備吃爆

麵包控好消息，來自日本的高級生吐司專賣店「嵜 SAKImoto bakery」即將開設二店囉！「嵜SAKImoto bakery」上個月一開幕立馬引爆排隊搶吃熱潮，近期在官方臉書上宣佈即將正式進駐台北

屬豬或名字有ㄓㄨ專屬好康！西堤牛排限量「1元吃德國豬腳」平日限定

豬腳控快注意！王品集團旗下的「TASTy西堤牛排」近期推出平日限定優惠，只要消費兩客經典套餐，生肖屬豬，或名字內含ㄓㄨ的朋友，出示相關證件即可用1元吃到一份「德國豬腳」！ 活動將於5/25起開跑

全聯生吐司開賣紅！網友搭配「這罐醬」驚呼：爆醣也甘願

生吐司風潮由日本吹進台灣，從大阪來台信義區展店的超人氣「嵜SAKImoto Bakery高級生吐司」，從4月開店到現在人氣不減，依舊吸引大批民眾搶著排隊嚐鮮，現在全聯也搭上這波「生吐司」熱潮，推出「READ BREAD生吐司」，買過的民眾試吃後更是大讚口感鬆軟細緻「爆醣我也甘願！」

餐+酒也能外送到家！Jim Beam ╳ foodpanda聯手開局

最「威」的餐酒聯名來了。金賓聯手foodpanda推出可「量身打造」的餐搭酒，即日起至6月12日推出「金賓餐搭酒 開局周...

豆腐乳太鹹讓他頻作嘔 老饕教「正宗吃法」：保證好吃

台灣傳統的配料中「豆腐乳」可謂經典之一，但也有許多人不愛這款產品，一名網友發文表示自己沒吃過豆腐乳，好奇之下去超市買了一罐回家吃，但只吃一口就因為太鹹而放棄了，他也好奇的想知道豆腐乳到底都是誰在吃？貼文一出就有行家傳授「正宗吃法」，就是要加熱才好吃。

傳承80年的好味道「天利食堂」 黃金十度系列吃一口就驚艷！

有人說：「食物是一種回憶」。 85年前，張天利開著一台小餐車，每日不辭辛勞地奔走彰化大街小巷，除了溫飽，內心希望客人都能吃得安心又健康。張天利的小店面，用生命去琢磨，那味道來自愛，溫暖人心，吃進心裡，同時傳承至今，成就偏佈全台的「天利食堂」。

最討厭粽子包什麼料？ 這2種配料讓網友直呼「不能接受」

再過一個月就是端午節了，不能免俗的這天要吃粽子，而粽子裡頭最基本的配料就是肉、蛋黃和土豆，但有網友卻抱怨很討厭香菇和土豆，不懂為何要包進粽子裡面，他也好奇想問其他鄉民們「粽子包什麼料你最不能接受？」

超商即夜市！ 10大「超商夜市系美食」讓你吃飯不必出巷子口

超商就有夜市美食啦～夏天熱浪來襲，大家都只想待在室內吹冷氣，但現代人幾乎都外食族，不出門沒東西吃、外送美食也吃到膩，這時候就好懷念夜市裡的平民美味啊～一想到木瓜牛奶、鹽酥雞、大腸包小腸，口水就要流下來

泡麵加這配料變「暗黑料理」 室友吃了驚豔大讚：好吃

泡麵是許多人填飽肚子最快最省錢的唯一選擇，有人只簡單的倒入熱水沖開後直接吃，但有些人會加入自己喜歡的配料來增添風味，就有一名網友在泡麵裡頭加入皮蛋，讓原本不看好的室友品嚐過後也讚不絕口，文章引來網友們的熱議，多數人也贊同這樣的組合真的是絕配。

星巴克「星冰粽」首度添珍奶 今夏甜點夯珍奶、爆漿！

今夏各家新甜點紛紛出爐，「珍奶」、「爆漿」與「限量」仍是三大關鍵詞。就連星巴客也首度推出「珍珠奶茶布丁星蕨餅」，日本知名...

熱門新聞

他疑惑為何台灣小吃超愛「加蛋」？網揭背後真相：超好賺

蘿蔔糕隱藏版吃法 內行推：這樣做最實在

海外遊子最想念的台灣味是「這一味」 網：吃到真的會流淚

女友想吃「全熟」高檔牛排遭批浪費 網戰翻：有折衷作法

好市多「哈根達斯自由配」買4送2、MACKIES推綜合口味！3大冰淇淋太生火

菜市場買5樣海鮮炸物一小盒開價400 網酸：當繳學費了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。