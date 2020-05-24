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大阪最夯生吐司「嵜SAKImoto bakery」展二店！日式高級吐司+果醬組合準備吃爆
麵包控好消息，來自日本的高級生吐司專賣店「嵜 SAKImoto bakery」即將開設二店囉！「嵜SAKImoto bakery」上個月一開幕立馬引爆排隊搶吃熱潮，近期在官方臉書上宣佈即將正式進駐台北101，讓粉絲們興奮不已，迫不及待想去吃爆啦！
作為日本第一生吐司品牌，憑藉招牌生吐司、各款夢幻果醬組合，讓它一登台火速躍升為最夯名店。本次「嵜 SAKImoto bakery」火速開展二號店，位置同樣選在信義區，除了能相對舒緩首店人潮，也讓不少人直呼交通或停車更方便。
「嵜SAKImoto Bakery」與日本同步販售多款熱門品項，除了標榜「天然」的吐司，品牌特製的15種寶石果醬絕對是必試，也有精美夾鍊袋包裝的單片吐司外帶選項。其中「果醬吐司套餐」將厚達3公分的單片吐司，劃分成9宮格的模樣，更是網美IG打卡必備場景。
全新二店設於101百貨的地下1樓，預計於七月正式開幕，目前仍在施工中，所以大家先再耐心等候官方消息吧！
嵜 SAKImoto bakery二號店
地址：台北市信義區信義路五段7號B1(台北101）
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