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屬豬或名字有ㄓㄨ專屬好康！西堤牛排限量「1元吃德國豬腳」平日限定

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自TASTy 西堤牛排粉絲頁
圖／擷取自TASTy 西堤牛排粉絲頁

豬腳控快注意！王品集團旗下的「TASTy西堤牛排」近期推出平日限定優惠，只要消費兩客經典套餐，生肖屬豬，或名字內含ㄓㄨ的朋友，出示相關證件即可用1元吃到一份「德國豬腳」！

圖／擷取自TASTy 西堤牛排粉絲頁
圖／擷取自TASTy 西堤牛排粉絲頁

活動將於5/25起開跑，平日到店內用餐，若消費2份套餐，且出示相關證件證明符合「名字有ㄓㄨ」或「生肖為豬」，即可以超低價1元，換購價值達396元的德國豬腳。全台門市共限量供應2760客，售完為止，因此想吃的人除了盡早，也別忘了提前預約確認喔！

圖／西堤牛排
圖／西堤牛排

另外，西提5月母親節優惠活動仍同步進行中，截至5/31，平日到店消費4客套餐（含兒童餐），出示媽媽女王牌，即贈一份焗烤龍蝦！不過優惠活動無法併用，大家記得依情況選擇啦！

圖／王品集團提供
圖／王品集團提供

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