傳承80年的好味道「天利食堂」 黃金十度系列吃一口就驚艷！

餐飲要如何做到讓人回味，是一件不容易的事。現代各種打著創意料理、特色餐飲的到處都是，但無論怎麼有特色，最終還是要回歸到一股「回味」的感覺，食物的味道讓人回味、人們的溫度讓人回味。

「天利食堂傳承80年的好味道、以及阿公的精神，帶給客人家的溫暖。」有些故事，明明很遠，卻彷彿發生在昨日。民國24年時，天利阿公在天微微亮的時刻便出發去菜市場買菜，精挑細選出最優質的食材，不曾懈怠，全因為內心最深層不斷的告訴他，想帶給客人最好的品質，每一分食材、每一份料理，都注入了滿滿的心血，在客人吃飽時滿足的微笑裡，便是他堅持努力的泉源。阿公對飲食的堅持，香氣傳鄉里，那滋味情味濃得化不開，深深沁入人們腦海中、心中、口中……。鄉民每到中午，便會跑來向阿公買碗麵，遇上因貧困付不起飯錢的人時，阿公也只會笑笑地說：「沒事，這餐不算錢。」

這樣的精神延續到今天的天利食堂，即使疫情持續延燒，各行各業、包含天利本身也受了不少影響，還是持續地在做公益，包含發放口罩給彰化埔心國小、捐贈消毒水、採購食材回饋彰化地區共餐機構，期望將這股愛的循環不斷傳遞下去。

天利食堂不僅傳承吃的味道，而是生命的態度，強調三品——「品質、品牌、品味」。以最重要的品質為優先，挑選好食材、用心烹煮，顧好每家店才能拓展品牌，一旦品牌被慢慢建立之後，最重要的就是品味了，對消費者投以熱忱，對自身員工也是用心對待，牆上拓印著每個員工的手印，不只代表是這裡的一份子，更是希望大家互助，給彼此依靠和溫暖，就像天利食堂本身一直傳承的——「家」的氛圍。

門口高高掛著天利食堂的招牌，由早期台灣日式料理為核心，販售著「丼飯、拉麵、烏龍麵」，還有最新推出來的「黃金十度」系列餐點；以濃度來說，一般豆漿僅有3度到4度，但這裡所呈現濃度達到「10度」，濃郁的口感就像天利食堂對人的情感一般濃厚，吃一口就十分驚豔。

店面的風格打著大大的澄黃色調，貫徹以「心」服務的甜蜜氛圍，立體浮板雕刻也營造出古色古香的氣息，大面的落地窗讓和煦的陽光灑了進來，舒適的環境，就好像在家中吃晚飯一般，如此的自在、如此的溫暖。

簡單俐落的佈置，從雙人座到多人併桌，不論你是情侶、朋友或是家庭聚餐，都可以在天利滿足。

黃金十度濃豆漿

只要說到傳統美食，就不能少了飲料界的代表「豆漿」，香醇的豆香口感以及營養價值，更有著「植物界的牛奶」美名之稱。天利食堂的豆漿，真的不只有表面說說的濃而已，一口喝下去，濃郁的豆香擴散到嘴裡，明明是無糖，卻感受到一點豆子本身的甜味，且即使濃郁，卻非常滑順，好似舌頭每個味蕾都在起舞一般，每喝一口都有不同的感受，味道之濃厚，就這樣穩穩的留在嘴巴裡，久久不得散去。

說也奇怪，不過是黃豆磨成再製的食品，究竟有什麼特別的魔力如此吸引人？最主要在於它可以變化的東西非常多元，不管是直接喝、搭配甜點、或是湯頭料理上，都非常合適，濃郁的口感喝一口就立馬深入人心，也因此成為天利研發新菜單的主要食材。到底這麼厲害的「黃金十度」怎麼煮的？天利食堂分享，就是以豆漿不斷的花時間研磨、淬鍊、熬煮，就像黃金不斷淬煉一般，去蕪存菁，且加上去渣的動作，才能擁有這麼順口的口感。

黃金十度絹豆腐

有喝過豆漿鍋，但還真沒吃過十度濃郁的豆漿鍋啊！搭配上十度濃豆漿的絹豆腐，不僅湯頭保留了豆漿的香氣，更將食材最原始的味道給襯托了出來，就像草原上奔跑一樣，每吸一口都可以感受到植物天然的芬芳，鮮甜的味道搭上豆漿的香醇，整體口感非常搭，實在很佩服研發濃豆漿的人。

一旁的小菜也不容忽視，這是日本傳統料理的「日式煮物」，搭配著季節時蔬和馬鈴薯下去共同熬煮，和一般清炒不同，前者所呈現的不是油的香氣，而是調味的技術，在煮的過程中可以保有食物的鮮甜，又不會被湯汁搶過風頭，吃一口就可以發現廚師的功夫所在。

當然不能錯過Q彈的米飯去做搭配啦！

炙烤牛肉烤咖哩

光是烤咖哩這三個字就夠吸引人了，在米飯上淋滿濃稠的黃金十度咖哩醬，再用鋪滿雙色起司下去焗烤，讓米飯被裹在起司、咖哩醬裡面，最後在放上炙燒牛肉串，剛上桌的時候完全不知道要先吃哪個部分，無論是咖哩或是牛肉都好香啊！

烤咖哩最驚豔的地方在於，米飯裹著起司和咖哩醬，保留著白米本身的水分和彈性，且咖哩醬因為是和濃豆漿調製而成的，帶有獨特的豆香味，這時再來點炙燒牛肉，經過大火快速炙燒的牛肉又更加甜美，咬下一口，鮮甜的肉汁不小心流出嘴巴，且搭配烤咖哩居然不會相衝，直誇好吃！

茶碗蒸，別看這小小一碗，功力可不簡單，就像是把食物的精華淬鍊過一樣，吃一口那個鮮甜和滑順，已經不知道是不是有偷偷放糖了，食材的甜味十足，且內容物也很豐富，雞蛋、蛤蜊、香菇、玉米，每挖一口都很驚喜，完全不知道下一口會挖到什麼。

煙燻雞腿湯咖哩

不知道你在吃咖哩時，有想著要更多的雞肉嗎？這碗湯咖哩霸氣的直接把整隻雞腿放進碗裡端上來，光是視覺效果就十足啊！湯咖哩的雞腿以義大利香料醃製再加以燻烤，一旁烤的酥脆的墨西哥烤餅配上雞腿，和裏頭的湯咖哩裹著一起吃，更是絕配。

湯咖哩不同於烤咖哩的地方在於，湯咖哩加入較多的濃豆漿烹調，不僅可以當佐料吃，更可以直接喝，且咖哩湯帶出的不僅是本身的香氣，搭上一旁的香菇、番茄、花椰菜等，直呼一個「鮮」字！

黃金十度豆奶酪

飯後絕對不少了甜點！可別以為天利食堂只專攻在鹹食，對於甜品和飲料他們也都是專家等級。濃豆漿做成的豆奶酪，在第一口吃下的時候就感受到它不一般，原以為牛奶奶酪在我心中有著不可動搖的地位，卻在吃的那一瞬間有所動搖，豆奶酪滑順等級已經是入口即化的地步，幾乎可以直接用吸的，濃郁的豆香瞬間擴散整個嘴裡，因為帶點甜味使得豆香更加釋放出來，據說還有隱藏版「抹茶、芝麻、OREO」，下次來這一定要吃過一輪！

最近疫情鬧得沸沸揚揚，身為餐飲業的天利食堂當然也站在第一線把關，外頭戴著口罩避免口沫傳染，但吃飯時還是得拿下來。進來用餐，必要的量體溫、消毒當然不可少，最主要的是在食材也有嚴格控管，「吃的好品質，也讓大家吃的放心」，董事長期許趁疫情期間重新檢視，將每家店都顧好，再去各個城市、據點發揚光大。

今天來這不僅嘗到美味佳餚，更是感受到這家店想傳達的精神，以阿公傳承為出發點，以消費者為終點，「家的感受」並不是一個口號，而已經蘊染在天利食堂每個角落。





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