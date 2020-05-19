姓名含「這四字」任一字，滷排骨免費請你吃！三商巧福美食優惠別錯過
三商巧福來找「三、商、巧、福」啦！把握今明兩天，即日起截至5/20，只要到門市點購任一主餐，姓名有「三、商、巧、福」其中任一字，就能免費獲得一份「滷排骨」。
三商巧福近日釋出指定主食均一特價，截至5/30為止都能以85元，吃得到原價115元的「原汁牛肉麵」或價值99元的「紅燒排骨飯」。不僅如此，品牌也加碼快閃好康，5/20前點購任一主餐，只要名字符合「三、商、巧、福」任一字，立即招待一份「滷排骨」幫你加菜。提醒大家，若想兌換姓名優惠，記得出示證明文件，每天每次限換一份、限本人使用。
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