火鍋送到家！「馬辣、問鼎」推出百元個人鍋物，辦公室也能嗑麻辣鍋

受到新冠肺炎影響，宅經濟持續發威，各大餐飲品牌紛紛推出外帶服務，讓消費者避免群聚也能享用美味餐點。知名連鎖吃到飽品牌「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」與宮廷火鍋名店「問鼎麻辣鍋。養生鍋」4月投入UberEats平台並獨家上架，創出亮眼佳績；不僅如此，兩家人氣鍋物也順勢推出百元個人鍋物，搶攻單身市場。

以高CP值為名的「馬辣」，面對新興外送市場，不僅規劃出全新團體組合，祭出超低價2-4人套餐僅799元，內容包含2份鮮切肉品、時蔬、滷三寶、手工丸餃等，還附上主食，超親民價位與足夠份量，延續品牌一貫精神，就是怕你吃不飽。另一品牌宮廷火鍋「問鼎」向來以真材實料，耗時費工湯底，同步推出2-3人套餐為798元，免千元、低門檻，便能品嚐真功夫好滋味，以及店內人氣手工丸與招牌金元寶土雞蛋餃。不僅如此，還貼心為家庭客著想，推出「自選組合」，讓媽咪免去熬湯之苦，可自由挑選所須湯底或食材，僅330元起就能輕鬆開鍋，透過Ubereats外送到府或到店自取都相當便利又省時！

而兩家業者也因屬性，個別分創子品牌「小馬辣小火鍋。滷味」、「小問鼎個人鍋物」，主攻個人、單身市場，強調新鮮現煮，快速便利，平均只須5-15分鐘便能出餐，適合忙碌的上班族！此外，為讓客人有更高度的自主性，也推出一系列加購選單，以小份量、高精緻度、銅板價為主訴，飽餐僅需百元，還能外送到府，不僅一解思鍋癮，還體貼你的懶人病。 火鍋送到家！「馬辣、問鼎」推出百元個人鍋物。 圖／馬辣集團

馬辣百元鍋物限定販售店點：

馬辣公館店：台北市中正區汀州路三段86號 2365-7625

馬辣忠孝店：台北市忠孝東路四段223巷10弄4號 27212533

馬辣信義店：台北市松壽路22號 3樓 227205726

馬辣南京店：台北市台北市松山區南京東路三段285號 8712-6337

馬辣中山店：台北市台北市大同區南京西路22號B1 2558-8131

馬辣漢口店：北市萬華區西寧南路30號2樓 23119881

新馬辣板橋店：新北市板橋區中山路一段152號11樓 29512456

問鼎百元鍋物限定販售店點：

問鼎忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段210號 2731-2107

問鼎西門店：台北市萬華區西寧南路157號1樓 2311-1721