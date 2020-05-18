肯德基也有買一送一！「雞塊、雞米花、薯餅、地瓜球」限定買一送一優惠快把握
炸雞控們發現了嗎？肯德基5月在官網低調祭出各式優惠券，其中還包含人氣附餐必吃的「雙色地瓜QQ球、上校雞塊、雞米花、薯餅」，4大品項在5/31前皆提供限量買一送一，超適合加菜或是與朋友分享！
除了4月份早已開跑的雙色地瓜QQ球，肯德基日前新增4塊上校雞塊、勁爆雞米花及薯餅的優惠選項，讓大家可以用更划算的價格點購熱門點心。不過提醒大家，這項優惠僅限於「預訂快取」，並不適用外送服務、桶餐及套餐的加點優惠喔。
各位快餐控們只要使用「預訂快取」訂餐，再輸入優惠代號即可，抑或是可到肯德基官網右上角點擊「優惠券」欄目查看，實際點擊指定圖片後也可選擇「立即使用」。活動截至5/31，大家千萬別錯過吃爆的好機會！
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