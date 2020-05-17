520優惠懶人包！「5折吃溫野菜、可樂旅遊五星飯店520元起」 5大好康一次看

520優惠懶人包看這裡！不論是以「我愛你」為諧音，還是為了歡慶持續零確診的好消息，許多業者近期都祭出相關促銷活動。今天為大家簡單整理4大520好康，再加碼1家餐廳熱門優惠，不論是半價爽吃火鍋、2人同行1人免費的豪華自助餐，統統供大家一次參考。往下看之前，先把身份證拿出來吧～

｜溫野菜：身份證字號8、3、1、2、0全中，5折吃到飽｜

日式火鍋吃到飽再度祭出身份證字號的促銷好康，「8、3、1、2、0」五碼全中的幸運兒可用5折吃溫野菜。圖／しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店提供

來自日本的涮涮鍋吃到飽「溫野菜」，將從5/20起截至6/30，推出身份證對對碰活動。只要「8、3、1、2、0」對中5碼，即可享5折優惠，若對中四碼數字有8折優惠，含其中三碼數字者則可享9折優惠。但須於用餐5天前完成電話或線上訂位，並在訂位時電話告知或線上訂位備註，欲參加「歡慶日本温野菜二十週年」活動。

｜狗一下居酒食堂：身分證有5、2、0任一碼，免費送和牛大炙燒｜

美國SRF極黑和牛、鵝肝與法國黑松露搭配而成的「和牛大炙燒」。圖／馬辣集團提供

馬辣集團旗下品牌「狗一下居酒食堂」，即日起再度於公館、忠孝、西門等3間門市開放988元吃到飽，88款料理任大家無限品嚐。只要享用吃到飽方案，身份證字號含「5、2、0」任一碼，或是姓名有「佳、玲」同音者，將會再免費贈送價值120元的「和牛大炙燒」。

｜問鼎西門店：身分證含5、2、0任2碼，免費送日本A5和牛2片｜

問鼎忠孝店、西門店各自推出「免費送A5和牛」優惠活動，忠孝店為消費滿千、分享用餐照至FB指定頁面，即贈2片頂級和牛。圖／馬辣提供

同樣隸屬馬辣集團、原本採單點的「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，防疫期間特別在西門店推出吃到飽方案。只要2位成人以上同行，並預約用餐，即可以888元無限享用頂級肉品。而即日起至5/31止，只要身分證含有「5、2、0」，對中任1碼，即贈「飲料免費升級暢飲」，兌中任2碼、或是帶媽媽用餐同時出示證件或懷孕媽媽手冊，即免費送每人2片「日本A5和牛」。

｜宜蘭MU TABLE：兩人同行含1位宜蘭居民，第2人餐費0元｜

MU TABLE自助餐廳主打全天候提供台式、中式、西式、日式與泰式等各國菜餚，共約200道佳餚美饌任大家品嚐。圖／礁溪寒沐酒店 MU JIAO XI HOTEL

礁溪寒沐酒店自助吃到飽餐廳MU TABLE，日前推出「平日晚餐+假日午晚餐買一送一」活動。即日起到6/30為止，優惠時段內兩人用餐，只要同行者有一位是宜蘭人，出示相關證件證明，即可享第2位免付餐費的好康。加上服務費後，等於花新台幣1296元，即可兩人齊享美味自助餐。

｜可樂旅遊：「愛你．愛你．我愛你」520限定好康

若搶購成功，最低能以520元起住在高級日系渡假村。圖／大板根森林溫泉酒店 The Great Roots Resort臉書專頁

除了美食，可樂旅遊特別推出「2020520愛你愛你我愛你」一日快閃好康，4大主題的專案皆在5/20早上9點，於可樂官網限量開賣。價格主打以520起跳，其中最吸睛的莫過於國內訂房，全台指定五星飯店每晚只需520元起，飯店選項包含三峽大板根森林溫泉飯店、高雄漢來大飯店、花蓮理想大地渡假飯店、台東知本老爺酒店等，記得調好鬧鐘搶一波啦！

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