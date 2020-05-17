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溫野菜5折火鍋吃到飽！身份證8、3、1、2、0對中5碼，半價爽吃日式涮涮鍋
因下週起的連日豪雨特報而感到心情鬱悶嗎？不不不，雨天最適合吃火鍋啦！「しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店」為歡慶20週年紀念，5/20起祭出超狂優惠，只要身分證字號對中5碼，最高讓你半價爽吃一波，快拿出身份證準備對對看囉！
温野菜日本涮涮鍋釋出身份證對對碰的好康，5/20起截至6/30，只要身分證字號含8、3、1、2、0，五碼全中，最高可享5折優惠，對中四碼數字有8折優惠，含其中三碼數字者則可享9折優惠。全台共有7間分店，不過提醒大家，記得至少於用餐5天前，完成電話或線上訂位，並在訂位時電話告知或線上訂位備註，欲參加「歡慶日本温野菜二十週年」活動，就能確定盡享折扣啦。
温野菜為日本最具代表性的人氣涮涮鍋品牌，作為直營餐廳，店面提供6款道地湯頭，大家可從特製高湯、昆布高湯、膠原鹽味高湯、温野菜風麻辣高湯、黃金高湯、月見壽喜高湯中，六選二任意搭配。不僅如此，5/20至6/30期間到店用餐，滿額1500元也可獲得價值1000元、共5張200元的現金折價券，消費每滿1000元即可使用一張200元折價券，使用期限為6/1起至7/19，大家可以準備吃爆囉！
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