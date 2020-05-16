宜蘭人不衝太可惜！MU TABLE自助餐兩人同行「第2人0元」 優惠爽吃到6月

宜蘭人必看，不是宜蘭居民更該看！為了歡慶全台本土超過30天零確診的好消息，礁溪寒沐酒店推出快閃美食好康。即日起至6/30止，平日晚餐或假日午晚餐時段，到酒店內的自助餐廳MU TABLE用餐，凡兩人同行有一位為宜蘭人，即可享「第2人+0元」優惠！

MU TABLE快閃優惠開放「兩人同行第2人餐費0元」，兩人之中只要有1人為宜蘭居民，第2人僅需支付10%服務費。圖／礁溪寒沐酒店 MU JIAO XI HOTEL

礁溪寒沐酒店MU TABLE號稱宜蘭最大、提供全天候自助餐飲服務，本次特別回饋宜蘭在地居民，推出「平日晚餐+假日午晚餐買一送一」活動。即日起到6/30為止，優惠時段內兩人用餐，只要同行者有一位是宜蘭人，出示相關證件證明，即可享第2位免付餐費的好康。加上服務費後，等於花新台幣1296元，即可兩人齊享美味自助餐。

優惠原本只限於假日午晚餐，但首日開跑後已立馬追加平日晚餐時段，讓更多人能以促銷價吃一波，現在看到的人千萬不要錯過啦！

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