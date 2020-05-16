宜蘭人不衝太可惜！MU TABLE自助餐兩人同行「第2人0元」 優惠爽吃到6月
宜蘭人必看，不是宜蘭居民更該看！為了歡慶全台本土超過30天零確診的好消息，礁溪寒沐酒店推出快閃美食好康。即日起至6/30止，平日晚餐或假日午晚餐時段，到酒店內的自助餐廳MU TABLE用餐，凡兩人同行有一位為宜蘭人，即可享「第2人+0元」優惠！
礁溪寒沐酒店MU TABLE號稱宜蘭最大、提供全天候自助餐飲服務，本次特別回饋宜蘭在地居民，推出「平日晚餐+假日午晚餐買一送一」活動。即日起到6/30為止，優惠時段內兩人用餐，只要同行者有一位是宜蘭人，出示相關證件證明，即可享第2位免付餐費的好康。加上服務費後，等於花新台幣1296元，即可兩人齊享美味自助餐。
優惠原本只限於假日午晚餐，但首日開跑後已立馬追加平日晚餐時段，讓更多人能以促銷價吃一波，現在看到的人千萬不要錯過啦！
延伸閱讀：
．桃園人還不吃爆？299元吃到飽「豬對有韓式燒烤火鍋」插旗北台灣CP值爆表
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言