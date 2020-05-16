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買一送一、加1元多一份！老先覺ｘ潮味決推「振興優惠券」 鍋控揪團吃爆
火鍋和滷味為大部分台灣人日常愛吃的美食，近日平價小火鍋知名品牌「老先覺」及首個採用智慧櫃檯運作的湯滷品牌「潮味決」，聯手推出「振興優惠券」，讓大家5月底為止都能享有超值折扣，用餐時輕鬆加點，不傷荷包也能挑戰飽到天靈蓋！
老先覺及潮味決首度跨界合作，攜手共同發行「振興優惠券」。即日起至5/31為止，只要在期限內使用電子票券，在門市出示指定圖檔即可爽享優惠。其中老先覺除了有5款人氣鍋物現折20元優惠，麻辣控最愛點的經典血旺及香滷豆腐更祭出買一送一，內行人最愛的大腸滷拼盤或牛肚滷拼盤也提供第2份6折，不過提醒大家每鍋只能使用一種優惠券，鍋控千萬別錯過這波好康啦！
而潮味決湯滷合作社結合了全台首創RFID技術，加速點菜及結賬流程，讓宵夜控可以更快速吃到餐點。潮味決推出消費滿額100至300元，即可以1元加購王子麵、招牌鴨血和滷味必吃的熊貓豆腐，讓大家飽足感大升級。而點購套餐也釋出專屬加購、或是任選三份套餐則可加1元多一份套餐，買三送一加購套餐飲料可補差額換購其他飲品。
兩大品牌的活動僅限實體門市內用及外帶，不適用於外送服務，但超適合小資族揪團吃一波，5/31前別忘了帶著電子圖檔嘗鮮去呀！
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