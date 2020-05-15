爽口開胃！ 大倉久和 五月精選海鮮 濃郁鮮甜的季節滋味

夏天吃海鮮，爽口開胃。大倉久和大飯店五月精選海鮮搭配生鮮食材，在館內三家餐廳打造各具特色的中式、西式及日式餐飲主題，濃郁鮮甜的季節滋味，吸引饕客再訪與體驗。

其中，桃花林中華料理獻上「秘製御宴」，復刻多道做工繁複的菜色，頂級食材精華盡現，有如宮廷御膳珍饈重現，帶來山珍海味的極致體驗。一道傳統潮汕功夫菜「煎煮龍膽鮮魚湯」，透過半煎煮技法呈現了一魚二味，一側蒸煮手法讓魚肉吃來幼嫩清鮮，另一側魚肉經過油煎，色澤金黃、香酥可口，奶白色的鮮魚高湯滋味迷人，吃得出熬煮火候拿捏的真功夫。

山里日本料理定食「引鮮蘊」御膳，也重食材本味，更以醋香打開味蕾，開胃菜中鰻味醋物爽冽中帶出鰻魚肉質纖細。時鮮生魚片搭配紫蘇花品嚐，清香宜人賦予生魚片風雅；以香甜豆乳白醬焗烤，甜潤豆乳與牡蠣鮮甜在口中融合，素有「海中牛奶」之稱的牡蠣也有了溫柔面貌。

歐風館自助餐廳則推出海鮮控喜愛的「海城風光」，眾多食材融合成多道歐陸料理，帶出風吹徐徐、悠閒的海邊小城氛圍，五月更祭出不分平假日六折優惠。