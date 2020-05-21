讓Vegan融入生活！ 色彩繽紛比畫還美　「創意蔬食」融入越式風情

【圖／文：行遍天下】

「我不是要把客人變成Vegan，而是讓Vegan融入大家的生活，我們很多客人也都不是Vegan啊！」來自美國的老闆Mai，製作許多她在美國會吃到的異國料理，但以蔬食的方式烹調，像是傳自越南母親手藝的越式豆腐堡，用非基改的香烤豆腐取代肉，食材也與小農合作，雖然用料十分用心，但希望以合理的價格，讓更多人也能吃到好吃的蔬食。

越式膳良豆腐堡以法式長棍麵包夾烤非基改豆腐、醃漬紅白蘿蔔、小黃瓜、香菜，抹上3種堅果醬，口味清爽又很有飽足感。

BBQ墨西哥捲餅，鷹嘴豆墨西哥捲餅皮搭配BBQ手撕杏鮑菇、酪梨醬、腰果白醬、香菜、墨式新鮮番茄莎莎，非常開胃的輕食小點。

Mai十分注重吃素也要兼顧健康，主食餐點除了有豐富的蔬菜，飯則是使用有機多穀米藜麥飯，也會選用好油調理，像是酪梨油、冷壓初榨橄欖油等，更重要的是：「我們每隔一段時間就會重新評估餐廳模式和經營方針，選用可重複使用和來源可靠的良心產品，往循環經濟的目標前進。」此外還有兩款活力蔬果飲，點飲料Mai就捐其中50%利潤給NGO，吃素助人。

主廚 Mai表示：「人類每天的飲食都直接影響到個人健康、環境、社群和所有生命，我們使用的食材和空間，都不會去選擇傷害動物」

日出好炒豆腐飯綜合多種食蔬清爽又飽足。





景點介紹

Ooh Cha Cha

地址：台北市大安區和平東路二段118巷4號之1

電話：02-2737-2994

網址：oohchacha207.wpengine.com

營業：10:00∼22:00(最後點餐時間21:00)

價位：低消為消費店內任一品項





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