讓Vegan融入生活！ 色彩繽紛比畫還美 「創意蔬食」融入越式風情
【圖／文：行遍天下】
「我不是要把客人變成Vegan，而是讓Vegan融入大家的生活，我們很多客人也都不是Vegan啊！」來自美國的老闆Mai，製作許多她在美國會吃到的異國料理，但以蔬食的方式烹調，像是傳自越南母親手藝的越式豆腐堡，用非基改的香烤豆腐取代肉，食材也與小農合作，雖然用料十分用心，但希望以合理的價格，讓更多人也能吃到好吃的蔬食。
Mai十分注重吃素也要兼顧健康，主食餐點除了有豐富的蔬菜，飯則是使用有機多穀米藜麥飯，也會選用好油調理，像是酪梨油、冷壓初榨橄欖油等，更重要的是：「我們每隔一段時間就會重新評估餐廳模式和經營方針，選用可重複使用和來源可靠的良心產品，往循環經濟的目標前進。」此外還有兩款活力蔬果飲，點飲料Mai就捐其中50%利潤給NGO，吃素助人。
景點介紹
Ooh Cha Cha
地址：台北市大安區和平東路二段118巷4號之1
電話：02-2737-2994
營業：10:00∼22:00(最後點餐時間21:00)
價位：低消為消費店內任一品項
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