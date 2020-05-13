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綜合水果、莓果乳酪都499 好市多大尺寸圓蛋糕CP值高話題夯

聯合新聞網 / 文／Eva
IG @fuji.foodie 提供，圖左 綜合水果蛋糕、 圖右 綜合莓果乳酪蛋糕都是499元。
IG @fuji.foodie 提供，圖左 綜合水果蛋糕圖右 綜合莓果乳酪蛋糕都是499元。

近日在好市多商品討論社團，最熱的話題之一是499元大尺寸圓形蛋糕，尤其是其中一款「綜合水果蛋糕」口味，不但外型繽紛，戚風蛋糕體加卡士達的內餡，冰冰涼涼讓人驚豔！另一款受到討論話題的499元蛋糕，則是在母親節之前就推出的「綜合莓果乳酪蛋糕」，也被網友稱讚為濃郁好吃，兩款都被評論是「CP值高」的選擇，引起熱烈討論。

吃過「綜合水果蛋糕」的網友分享，這個蛋糕的色彩繽紛且尺寸大，蛋糕重約1900克，逼近2公斤，吃起來口味也算相當不錯，獲得不少粉絲稱讚是「俗擱大碗」的選擇，在賣場看到時就很想買一個帶走，還有人買來直接用湯匙挖著吃，減肥是明天才要考慮的事。

好市多綜合水果蛋糕。IG @fuji.foodie提供
好市多綜合水果蛋糕。IG @fuji.foodie提供

而另一款較早推出的「綜合莓果乳酪蛋糕」，在社群上也有不少網友討論，濃郁的乳酪蛋糕鋪上草莓和藍莓，莓果部分吃得出新鮮口感，酸甜滋味剛好能綜合甜膩口感，價格也是平易近人的499元。網友評論表示，對喜歡好市多甜點的朋友來說，499蛋糕買來慶生聚餐，都可說是相當划算，下次在賣場遇到的時候可以考慮看看喔。

綜合莓果乳酪蛋糕。IG @fuji.foodie提供
綜合莓果乳酪蛋糕。IG @fuji.foodie提供

哪裡買

好市多賣場

品名：綜合莓果乳酪蛋糕、綜合水果蛋糕

售價：均為499元

售價與販售情況如有更動，以現場供貨情況為準

蛋糕 好市多 水果 母親節 CP值

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