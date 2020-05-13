常見早餐評比！「台南牛肉湯、鮮魚湯」被健身網紅評為早餐中的A級？減肥中推薦

台灣早餐種類多元，但地雷也多？健身YouTuber「營養健身葛格Peeta」近期推出常見早餐評比的影片，除了台南著名的牛肉湯、鮮魚湯被列為A級早餐的高評價，連輕易就能入手的超商早餐也是早餐界的佼佼者，追求好身材或減肥中的你，一起來看看吧！

圖／擷取自 營養健身葛格Peeta YouTube影片

Peeta一共評比10大類型早餐，大家最熟悉的傳統早餐及炭烤吐司類，都被選為熱量偏高的食物，建議避免餅類、炸物、包子及飯糰等，但也可挑荷包蛋、蔥蛋、無糖豆漿食用，而吐司部分比起醃製過的豬排，則可選擇調味少的雞腿排吐司。

作為美食聖地的台南，當地人最愛吃的「湯類食物」備受好評。雖然價位偏高，仍推薦大家選擇鮮魚湯、魚皮湯、牛肉湯、羊肉湯等，蛋白質及整體營養成分較高且味道佳，但也提醒大家盡量避開勾芡類的湯品。另外，超商早餐明確標明營養素的，只要避開三明治、熱狗及飯糰，也有多種優良選擇，像是即食雞胸肉、地瓜、馬鈴薯等。

圖／擷取自 營養健身葛格Peeta YouTube影片

圖／擷取自 營養健身葛格Peeta YouTube影片

Peeta在影片中分享每款類型中最棒減脂早餐或地雷部分，正在減肥中的人可以趕快筆記下來囉！

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