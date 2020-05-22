超商即夜市！ 10大「超商夜市系美食」讓你吃飯不必出巷子口

超商就有夜市美食啦～

夏天熱浪來襲，大家都只想待在室內吹冷氣，但現代人幾乎都外食族，不出門沒東西吃、外送美食也吃到膩，這時候就好懷念夜市裡的平民美味啊～一想到木瓜牛奶、鹽酥雞、大腸包小腸，口水就要流下來了！

但你知道嗎？不用出門人擠人，超商就可以當夜市逛喔！DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出各大超商就有販售的「夜市系美食」，在家就能享受到各種厲害的小吃，再花點巧思玩個開心的遊戲，讓你不出巷子口就能體驗夜市歡樂的氣氛喔！

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第十名：關東煮

關東煮這種日式經典小吃當然就是要一次吃爆啊！米血、菜頭、貢丸或油豆腐都是必點食材，尤其是在冬天喝上一碗熱呼呼的高湯，身心靈都相當滿足、全身都暖和起來——而想必大家一點也不意外這榮登超商夜市系美食，因為這可說是各家便利商店的明星商品啊～

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第九名：餅類

蔥油餅、蔥抓餅一直是國人的心頭好，除了原味外，夜市裡也常出現各種創意內餡，不管是想加肉鬆、起司，還是宜蘭著名的三星蔥抓餅，不管是哪種都很對味。突然想吃卻不方便去夜市怎麼辦？沒關係～便利商店就有賣囉！簡單微波一下，熱騰騰又香氣四溢的蔥抓餅就出爐了。

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第八名：煎包煎餃

看著剛包好的煎包煎餃在煎台上吱吱作響的滑動，想到那金黃酥脆的外皮下有著多汁的內餡，每每在夜市經過類似的攤位都忍不住想買一份啊！看到這是不是也懷念起那鹹香的滋味了呢？沒關係～不管是想要生煎包、鍋貼還是小餡餅兒，超商的冷凍貨櫃裡一應俱全，想吃什麼自己挑！

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第七名：加料系飲料

到夜市怎麼可以忘了檸檬愛玉、珍珠奶茶等飲品呢？雖然這些飲料在大眾眼裡認為難以保存、要在超商上架並不容易，但俗話說有需求就有供給，像是小7就是有辦法推出現泡的珍奶，架上也有綠豆蒟蒻、綠豆沙牛奶跟檸檬愛玉冰茶等夜市吃喝必備基本款，真的好讓人苦惱要挑哪一樣～

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第六名：香腸類

架上這麼多口味的香腸就足夠讓你買到手軟啦～小編還要告訴你特別的，萊爾富就曾推出少見的「大腸包小腸」，蘿蔔乾、薑片等調味料一點都沒少，有網友就稱讚其味道也頗道地，是解饞的好選擇之一；另外，各大便利商店都有包裹香腸的好吃飯捲，早上吃、中午吃、晚上吃都是很棒的餐點喔！

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第五名：麻辣燙

無辣不歡的網友每到夜市，就一定要嚐嚐麻辣鴨血、麻辣臭豆腐等經典美食，而這些其實超商也都買得到喔！不管是餐飲品牌的聯名還是超商自有品牌，微波一下就能夠熱騰騰上桌，香辣的小吃再搭配啤酒或夜市系飲品，說是把整個夜市帶回家都不為過啊～

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第四名：炭烤類

來逛夜市怎麼能忘了炭烤類呢？一口雞屁股、一口烤甜不辣，吃進嘴裡都是滿滿的幸福啊～但家裡附近沒夜市怎麼辦呢？只要你仔細在超商裡尋寶，一定可以看到BBQ雞腿雞翅，或是日式串燒喔～可惜的是，目前超商販售的炭烤類多是以雞肉為主，只能期待廠商多多研發，期待哪一天可以湊出一桌炭烤美食！

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第三名：台灣味果汁

說到「台灣味果汁」咱們一定會立刻聯想到木瓜牛乳、西瓜牛乳啊！許多人想念台灣味果汁的時候，也會前往超商買來解渴，偷偷科普一下，木瓜牛乳在台灣可是創造了不少歷史唷～

像是1983年有議員將市售木瓜牛乳的容量問題，特地搬上國會質詢官員；或是早在2011年，木瓜牛乳就被列為米其林不容錯過的台味小吃——甚至超商的木瓜牛乳已經上架超過30年仍歷久不衰，可見台灣人有多愛這一味。

除了木瓜牛乳，夜市降火三寶之首的西瓜牛乳也在近期偷偷現身架上，身為季節限定商品的它一出場就是刮起陣陣旋風，兼具濃郁與清新的口感，讓你一口就瞬移到夏日冰果室！

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第二名：滷味類

偷偷跟你們說，小編逛完夜市都還會把滷味買回家當宵夜呢～不過現在不用跑夜市了，舉凡豆乾海帶、豬腱肉等都可以在超商買到——覺得吃肉太多不健康？沒關係，還有滷蔬菜喔！

不管是晚餐還是宵夜，滷味一直都很對國人的胃，就有報導指出，滷味類商品是超商的銷量常勝軍、幾乎不會讓網友失望，還沒嚐鮮的你一定要找機會試試～

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第一名：炸物類

夜市超夯的品項之一，炸物當然當仁不讓啊！想到那炸得金黃的外皮、鹹酥的香味，不管是鹽酥雞、雞排還是排骨酥，就算超罪惡也要吃個精光，你pick哪一味呢？

像是全家跟小7都有販售的辣味雞球、蒜味排骨酥，雖然是微波食品，但口感、味道一點也不輸給夜市現炸，總忍不住把一系列炸物都拿去結帳，在家吃也要做好逛夜市的儀式感！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月19日至2020年04月17日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『超商夜市系美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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