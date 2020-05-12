繼續吃爆「幾歲就送幾隻蝦」！鼎盛十里最強優惠延長 跟阿嬤阿祖出發吃蝦去

最近天氣逐漸轉熱，又來到了吃剉冰的季節。而吃剉冰最大的樂趣就在於配料五花八門，每個人可以依據自己的口味做搭配。然而看過許多種配料，卻很少人看過有人在剉冰中「加玉米」的，就有位網友上PPT詢問「有人不懂剉冰加玉米有多好吃嗎」？

2020-05-08 16:53