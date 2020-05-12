繼續吃爆「幾歲就送幾隻蝦」！鼎盛十里最強優惠延長 跟阿嬤阿祖出發吃蝦去
火鍋品牌「鼎盛十里」5月推出「幾歲就送幾隻蝦」母親節快閃活動，10天內就送出5萬隻蝦，備受好評。如今宣佈優惠延長，截至5/31都能享有這項好康，之前沒跟上的人，這次別錯過囉！
只要到店2天前預約，即日起至5/31，當日消費滿額1200元，誰的年紀最大，幾歲就送幾支蝦，讓大家整個5月天天都可以是母親節。超蝦拼盤讓全家能吃得到滿滿的新鮮白蝦，帶著阿嫲、阿祖一起出發準沒錯！
鼎盛十里在嘉義及新竹各有一家分店，到店用餐一律免收服務，另外，只要當月壽星到店用餐，高達10吋的打卡必備「鮮肉蛋糕」也享有7折折扣，原價999元，等於現省299元，蝦控和肉肉控記得把握這波優惠囉！
鼎盛十里火鍋-嘉義店
地址：嘉義市東區大雅路二段563-1號
鼎盛十里 新竹店
地址：新竹市東區關新東路199號
兩家營業時間：平日11:00–14:00、17:00–22:00；假日11:00–22:00
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