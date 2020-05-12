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珍煮丹x全家推芒果、草莓等5款彩虹珍珠 5/13-5/15首3日限品項買一送一
飲料品牌珍煮丹與全家便利商店合作，打造全台首間手搖飲店中店，研發芒果、草莓、咖啡、紅茶與黑糖等五款即食珍珠飲品，5/13-5/15首3日於指定2間店舖消費，即可享有指定飲品買一送一優惠！
除了經典黑糖，水果風味珍珠特別吸引手搖飲控想嘗鮮，其中芒果珍奶是以台灣在地芒果製成香甜滋味珍珠，黃澄澄色澤相當吸睛，品嘗到夏日芒果甜蜜；草莓珍奶融合草莓酸甜與牛乳風味，最吸引少女粉絲；咖啡珍奶則是選用阿拉比卡咖啡豆為基底，結合香醇牛乳；紅茶珍奶則是以斯里蘭卡紅茶茶葉製成，珍珠封存濃郁茶香。
嚴選珍珠系列於「全家」林慶店、「全家」台鐵北店限定販售，為歡慶首間店中店開幕，開幕首3日將祭出買一送一超值優惠，凡於5/13-5/15活動期間於「全家」林慶店、「全家」台鐵北店購買嚴選珍珠系列商品，可享有指定商品買一送一優惠，商品數量有限賣完為止，活動資訊僅供參考，請以現場實際公告狀況為準。
【珍煮丹活動訊息】
販售地點：全家林慶店、全家台鐵北店
售價：一杯70元
開幕優惠：凡購買嚴選珍珠系列，可享有指定飲品買一送一優惠
活動時間：開幕首三日5/13-5/15
活動內容：
5/13：芒果珍奶買一送一
5/14：草莓珍奶買一送一
5/15：咖啡/紅茶/黑糖珍奶買一送一
活動備註：
1. 此活動限於全家林慶店、全家台鐵北店適用
2. 每人每次限購一組，活動限制同品項同杯量
商品數量有限賣完為止，活動內容或售價等如有更動，請以官方公告與現場實際情況為準
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