1元吃韓式蒸蛋！魷魚大叔5月推「雙人用餐抽1元加購」 限定優惠天天有

韓式料理餐廳「Uncles魷魚大叔」5月推出限定優惠，即日起只要用餐人數滿2人，即可參加「雙人用餐免費抽1元蒸蛋」活動，讓大家都有機會，用1元吃到價值100元的「韓式蒸蛋」。

圖／Uncles魷魚大叔提供

即日起截至5/31，只要2人或以上、在11:00-14:00或18:00-21:00的時段到店用餐，不限平假日皆可抽獎，只要抽中，就能現場以一元加購口感滑順的「韓式蒸蛋」！此外，品牌也新推「韓式自選餐」優惠，搭配四道菜色只要895元，預計最高可激省255元，超適合多人聚餐時點購。另外，只要消費「韓式自選餐」，還可用149元優惠價，加購原價290元的「韓式部隊鍋」乙鍋，幾乎下殺5折太欠吃！

圖／Uncles魷魚大叔 新竹大魯閣店粉絲頁

Uncles魷魚大叔店面裝潢設計以韓國布帳馬車為造景，分別在板橋環球及新竹湳雅百貨各有一家門市，讓大家免出國也能仿佛置身韓國用餐，搭配5月優惠，喜歡韓式道地美食的人吃一波就對啦！

「韓式自選餐」菜色

「招牌、乾式、白醬火焰辣炒年糕」三擇一；「花都開好了、辣味雞翅、海鮮煎餅、泡菜煎餅、韓式辣炒魷魚、火焰烤肉飯」六擇二；「飛魚卵小飯糰、韓式黑輪湯、韓式涼拌菠菜」三擇一；可口可樂系列飲品無限暢飲。

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