拉麵控爽吃到6月！花月嵐「振薪激省券」免費0元升級 糖心蛋只要10元、炸豬排下殺半價

拉麵控準備出發！來自日本的人氣拉麵專賣店「花月嵐」近期推出「振薪激省券」，即日起截至6/30，內用點購主餐並主動出示指定手機畫面，即可享四大主題專區優惠。最低達0元免費，大家快為自己的餐點升級加料吧！

圖／花月嵐super麵『蒜了!來吃麵』

花月嵐前陣子釋出的優惠剛結束不久，立馬祭出同樣主打「最強0元免費」的期間限定活動，可以一路爽吃到6/30為止。半價專區中，可用5折折扣，吃到備受好評的卡滋炸豬排或酥炸香雞塊，相當於現省62元，特價的可樂餅也瞬間變銅板價53元，讓你整頓餐點吃好吃滿。

大家也可選擇0元喝飲料，現賺50元；或重口味的拉麵控，也可免費將大蒜拳骨系列拉麵，升級至激辣口味。另外，拉麵的靈魂角色「糖心蛋」，如今只需要10元即能加購，同區還有溫泉蛋、高麗菜、菠菜選項。

圖／花月嵐super麵官網

如想吃得更加豐盛，那就千萬不能錯過買A送B專區，點購黃金煎餃、蒜香豬肉飯、金黃薯條三選一，即可從玉米粒、海帶芽、海苔片、飲料或湯頭升級激辣中五選一。優惠券每人每次限用一張，不適於外帶，有興趣的人記得衝一波喔！

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