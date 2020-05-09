丹丹漢堡5月新品「黑糖紅茶牛奶」必喝！全新套餐組合含4品項，特價99元快吃爆

南部專屬的高CP值早餐店「丹丹漢堡」5月推出新品啦！繼上次掀起搶吃熱潮的「炸雞+肉羹面」超狂套餐，本次組合以漢堡為主體，最大亮點則是全新飲品「黑糖紅茶牛奶」。期間限定開賣至7/2，丹丹控衝一波就對啦！

​紅茶牛奶採用奶粉調製，奶粉過敏者可能無緣品嚐。圖／IG@luhaohao1005授權

其實比起套餐，本次丹丹漢堡最受矚目的，正是店內人氣紅茶鮮奶的變身。增添黑糖香氣的新口味，讓不少喝過的人都給予正面評價，指出不會太甜膩、值得嚐鮮。單點售價新台幣35元，目前活動期間祭出兩杯特價59元優惠，超適合早餐來一杯順滑口感的新滋味。​

圖／IG@chichi__foodie授權 圖／丹丹漢堡

而5月主打為「來磕堡專薯套餐」，原價123元、特價99元的A餐為烤醬雞堡，B餐則為咖喱豬排堡。兩個組合都搭配超長熱狗、地瓜薯條及黑糖紅茶牛奶。若點購其他的定食餐或早安餐，也只要加9元即可更換成「黑糖紅茶牛奶」，方便大家任意拼出自己最愛的組合之餘，也能以平價跟上最新飲品，簡直太欠吃啦！

圖／IG@chichi__foodie授權

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